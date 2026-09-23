„Řehková? Ještě jsme si na to jméno nezvykli.“ Volby v téhle obci zajímají i Prahu

Plzeňské pivo a křimické zelí v regálu místní samoobsluhy zákazníkovi ve všední den dopoledne hned připomenou, v jakém regionu se právě nachází. V rámci předvolebního seriálu deník Aktuálně.cz vyrazil do Kozolup u Plzně, kde je starostkou poslankyně Michaela Řehková, manželka bývalého náčelníka generálního štábu.
Přestože hodiny ukazují pár minut po desáté dopoledne a obecní úřad má otevřeno, kancelář starostky je prázdná. Jak novináře informuje jedna z úřednic, Michaela Řehková (STAN) právě sedí na jednání krajského zastupitelstva v Plzni.
Příchodem návštěvy na radnici se nijak nenechá vyrušit kočka, která odpočívá na tiskárně. „Paní starostka je na kandidátce Za Kozolupy, původně vznikla bez ní, ale nakonec se podařilo ji zdolat,“ usměje se úřednice.
Její slova pak potvrzuje i sama Řehková, s níž se reportér deníku Aktuálně.cz spojil později: „Byla jsem rozhodnutá, že po těch letech už je čas dát prostor dalším. Jenže pak za mnou začali chodit lidé z Kozolup a ptát se, jestli je to definitivní. Hodně jsem o tom mluvila také s lidmi z nové kandidátky, a nakonec jsem si řekla, že je ráda podpořím a pomůžu jim navázat na práci, kterou jsme v Kozolupech za ty roky udělali.“
Na listině Za Kozolupy se však jméno Michaely Řehkové objevilo až na pátém místě. Lídrem je šéf místního sboru dobrovolných hasičů Martin Mráz. A tak je možné, že po dlouhých šestnácti letech – čtyřech volebních obdobích – nastane v čele obce střídání.
„Já jsem se ostatně vždycky snažila místní politiku spíš spojovat než rozdělovat. Když jsme v minulosti začali volby vyhrávat s velkou převahou, uvědomila jsem si, že kvůli tomu mohou ze zastupitelstva úplně zmizet lidé z druhé kandidátky. Přitom to byli lidé, se kterými se mi dobře pracovalo a kteří zase zastupovali jinou část Kozolup. Tak jsme se spojili a dvě volební období kandidovali společně,“ přibližuje Michaela Řehková.
„Dvě bouračky za týden“
I několik desítek minut strávených u hlavní silnice stačí k tomu, aby návštěvník Kozolup pochopil, že silná doprava je velkou bolestí Kozolup. Situaci sice zlepšil nový kruhový objezd v centru obce, ale ten pouze zrychlil průjezd.
„Objem dopravy je pořád stejný,“ krčí rameny starší muž před obchodem. A říká, že původně měl z „kruháče“ strach. „Tady ze začátku byly dvě bouračky za týden,“ tvrdí. „Manželku už tady dvakrát málem sundali – a to chodí o holích,“ ukazuje na přechod, který podle něj není viditelný z dostatečné dálky.
„Určitě pomohl. Ale zároveň by nebylo fér tvrdit, že jsme tím vyřešili dopravu v Kozolupech. Nevyřešili,“ hodnotí kruhový objezd starostka. „Doprava je v Kozolupech dlouhodobý problém a rozhodně ho nechci zlehčovat. Jsme tranzitní obec mezi důležitými dopravními tahy a část dopravy, která přes nás projíždí, obec sama jednoduše nedokáže zakázat nebo ze dne na den někam přesunout,“ dodává.
Chybí pošta i hospoda
Muž, který si ze samoobsluhy veze vozík se dvěma basami plzní, po dotazu na starostku jen přivře oči. „Celou dobu se říkalo, že už nebude kandidovat, je to překvapení,“ říká. Prý si ale v čele Kozolup nedokáže představit nikoho jiného ze současného zastupitelstva.
V obci bydlí od roku 1978, a i když si na nic nestěžuje, je znát, že veseleji už bylo. „Měl jsem tady kamarády, ale v podstatě už všichni umřeli. A mladý neznám,“ krčí rameny.
Rovnou si postěžuje na to, jak v Kozolupech funguje pošta. Ta má sice nyní přepážku v samoobsluze, ale dřív sídlila v nízké budově u dnešního kruhového objezdu.
„Naštvali mě,“ zlobí se na dřívější vedení obce. „V akci Z (neplacené zvelebování měst občany během komunismu – pozn. red.) jsme budovu pošty svépomocí postavili. Pak to ale za symbolickou cenu prodali České poště, ta to zavřela a teďka prodává,“ kroutí hlavou.
Podobně důchodce namíchnul i osud bývalého kina, z něhož rovněž v akci Z před rokem 1989 postavili zdravotní středisko s ordinacemi praktického lékaře, zubaře či gynekologie. Služeb už dnes nabízí mnohem méně a budova navíc nepatří obci.
Některým místním vadí i to, že Kozolupy nemají hospodu, kde by se mohli scházet. K dispozici je prý jen klub, který vznikl rekonstrukcí kabin na místním fotbalovém hřišti, kde trénuje a hraje tým TJ Sokol Kozolupy.
„Radnice nechala opravit kulturák a fungovala tam i hospoda. To jste měli vidět, přes poledne sem jezdilo hrozně aut, vařili hodně dobře,“ ukazuje další muž na výraznou bílomodrou budovu u hlavní cesty, kde stojí i stánek se zmrzlinou.
Teď je ale kolem mrtvo. Restaurace už několik měsíců nefunguje, provozovatel z Kozolup odešel. Jen pár lidí tak teď přichází k boudě na zmrzlinu.
„Ještě jsme si nezvykli“
Pár obyvatel Kozolup po novinářském dotazu na spokojenost se starostkou Řehkovou znejistí. Jako by nevěděli, o koho jde. „Celou dobu ji známe jako Opltovou, ještě jsme si na to jméno nezvykli,“ vysvětluje s úsměvem mladší žena u výdejních boxů s balíčkem z e-shopu.
Svatba s tehdejším náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou proběhla v blízkých Křimicích teprve před třemi měsíci.
A jak Řehková zvládá kombinovat práci starostky, poslankyně a krajské zastupitelky? „V té otázce vám jedna docela zásadní role chybí. Jsem máma,“ reaguje. „A upřímně – právě to je pro mě ze všech těch rolí ta nejdůležitější a někdy samozřejmě i nejnáročnější. Politická funkce vám totiž nedá žádnou výjimku z normálního života. Doma jste pořád máma. Pořád řešíte rodinu, děti, běžné starosti,“ říká ještě.
Podle ní je důležité umět dát věcem prioritu: „Někdy je toho strašně moc. Člověk se musí naučit rozlišovat, co je skutečně důležité, co může počkat a co může svěřit někomu jinému. A hlavně musí mít kolem sebe dobré lidi. Doma i v práci. Bez nich by to nešlo,“ uzavírá.
„Za Karla jsem nerozhodovala“
Jak to bude mít Michaela Řehková dál, se ukáže už během několika týdnů. Jasné nicméně je, že výsledky komunálních voleb v Kozolupech se budou bedlivě sledovat i v centrálním pražském štábu hnutí STAN. Příliš viditelnějších regionálních tváří totiž Starostové a nezávislí nemají.
O to víc, že přímo v Plzni zabojuje o senátorské křeslo i manžel starostky Karel Řehka (za STAN). „Karel je opravdu poslední člověk, který by za sebe nechal rozhodnout někoho jiného, ať už by se jednalo o kandidaturu, nebo cokoli jiného. Ale přiznám se, že mě potěšilo, když se rozhodl právě pro Plzeň,“ odmítá starostka, že by stála za generálovým rozhodnutím jít do politiky v západních Čechách, přestože pochází z Moravy.
„Samozřejmě jsme se o tom doma bavili, to by asi bylo zvláštní, kdyby ne. Když mi řekl, že chce kandidovat právě v Plzni, měla jsem z toho radost. Protože vím, že jeho vztah k Plzni není něco, co vzniklo s kandidaturou. Má ho dlouhodobě,“ říká Řehková.
Připomeňte si: Karel Řehka jako náčelník generálního štábu
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