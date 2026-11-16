„Řehka se toho neměl účastnit.“ Babišův muž před soudem, dronař žádá peníze a omluvu

Den před státním svátkem zažil nevelký Okresní soud v Lounech neobvyklé vzrušení. V jedné z malých jednacích síní se tu sešla bývalá ministryně Jana Černochová, poslanec Pavel Růžička a podnikatel Jan Veverka, spoluzakladatel dronové Skupiny D. Justice totiž řeší Veverkovu žalobu namířenou proti Růžičkovi – za jeho výroky cílené na Skupinu D i jeho samotného teď požaduje omluvu a sto tisíc korun.
Poslanec Pavel Růžička (ANO) je jedním z nejhlasitějších kritiků Skupiny D propojené s bývalým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou (nyní senátor za STAN). Pravidelně na sociálních sítích mluvil o „nejasnostech kolem vývozu dronů“ na Ukrajinu.
Loni v březnu ve vysílání TV Nova, kde se střetl s tehdejší ministryní obrany Janou Černochovou, zaútočil znovu. Přímo na armádu a Jana Veverku – spoluzakladatele skupiny, podnikatele a člena Občanské demokratické strany.
„Tam je tak šílený propojení s panem Veverkou, který ve svých firmách nechává vojáky speciálních sil s podílem tři sta korun a pak dodává věci za 70 milionů věcí speciálním silám, to je tak šílený propojení,“ prohlásil Růžička. To se ale Veverkovi nelíbilo a věc se vyhrotila tak, že na poslance podal žalobu kvůli ochraně osobnosti. V ní požaduje nejen veřejnou omluvu, ale i sto tisíc korun.
„Stáli jsme na zahradě vily“
V pondělí 16. listopadu kromě obou hlavních protagonistů sporu dorazila před lounský soud i Jana Černochová (ODS). Bývalou ministryni navrhla předvolat jako svědka Andrea Kneiffová, Růžičkova právní zástupkyně.
Jana Černochová zavzpomínala na rok 2014, kdy se prý poprvé setkala s Janem Veverkou na oslavách 70. narozenin lékaře a pražského politika Bohuslava Svobody. „Stáli jsme na zahradě vily a tehdy mi byl představen,“ popsala. „Svěřil se mi s tím, že chce pracovat v aktivní záloze,“ doplnila.
A byť si Černochová s Veverkou tyká (při odchodu ze soudní síně jí řekl „čau“), jejich vztah rozhodně nepůsobí kdovíjak přátelsky. Zásadně jej pošramotily události kolem aktivit Skupiny D.
„O jejím vzniku jsem se dozvěděla ze zprávy agentury ČTK, přišlo by mi lepší, pokud bych se to dozvěděla přímo od pana náčelníka generálního štábu (Karla Řehky). I proto, že v ní figuroval jako člověk, který ji zaštiťuje,“ vrátila se Černochová do doby svého ministrování.
„Pan náčelník generálního štábu (Řehka) se toho neměl účastnit,“ myslí si současná předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost. Prohlásila, že v době, kdy Pavel Růžička opakovaně podával poslanecké interpelace na činnost Skupiny D, dostával se Řehka do „evidentního“ střetu zájmů. „Protože pan náčelník generálního štábu byl zároveň uvnitř spolku,“ tvrdí Černochová.
„Když jsem nebyla spokojená s jeho odpovědí (na interpelace Pavla Růžičky, pozn. red.), musela jsem se obrátit na inspekci ministra obrany, aby to prověřila,“ popsala dále bývalá šéfka resortu obrany.
O údajných Veverkových obchodech s českými speciálními silami v hodnotě 70 milionů korun, o nichž mluvil Pavel Růžička, prý neví.
„Seznam, který mi poskytl příslušník speciálních sil a který jsem předala Vojenskému zpravodajství, uvádí částku něco kolem 25 milionů,“ řekla Černochová. „Ne všechny akvizice u speciálních sil jdou přes ministerstvo obrany, některé akvizice tam probíhají napřímo pod dohledem náčelníka generálního štábu,“ dodala.
Andrea Kneiffová, Růžičkova advokátka, by chtěla k soudu předvolat i Karla Řehku. O tom však soud dosud nerozhodl.
Předsedkyně lounského senátu Alena Šmicová zato před odročením sporu Růžičku upozornila, že během jednoho týdne musí vysvětlit, kteří příslušníci speciálních sil a kde s Janem Veverkou spolupracují a které konkrétní dodávky za 70 milionů korun měl na mysli.
Jan Veverka zase musí urychleně soudu přiblížit, proč mu od Babišova poslance nestačí jen omluva a místo původně oznámeného milionu korun teď požaduje desetinu. Musí tedy popsat, jak závažnou nemajetkovou újmu televizním výpadem Pavla Růžičky utrpěl.
Speciálními silami to nekončí
Jan Veverka, respektive také další členové iniciativy Skupiny D, přitom s Pavlem Růžičkou řeší víc sporů. Letos v březnu třeba zákonodárce zmínil provázanost s dodavatelem bezpilotních prostředků FPV Space, údajnou netransparentnost v odměnách či příliš vysoké marže.
„Z účtů FPV Space odešly za 17 měsíců nestandardní platby (jednotlivě 9,2 mil., 5,7 mil., 2,3 mil. či 1 mil. Kč atd.). Z darů se hradilo i výživné bývalým partnerkám (celkem 499 tis. Kč),“ uvedl Růžička. Později zacouval s tím, že prý šlo o nadsázku. „V podkladech bylo uvedeno, že jde o matku jeho (Veverkových) dvou dětí. To se jako interpretace přímo nabízelo. Ale nevím, jestli to tak ve skutečnosti je, nebo není,“ řekl pak Růžička pro deník Aktuálně.cz.
S takovým argumentem se Veverka nicméně nespokojil a kvůli „dechberoucí lži a absolutnímu bizáru“ zaslal vládnímu poslanci předžalobní výzvu. Vzhledem k tomu, že se ze strany Růžičky nedočkal omluvy, přišla na řadu i žaloba.
„S panem poslancem jsme se pokusili o mimosoudní dohodu. Obrátili jsme se na něj s předžalobní výzvou, ale jeho postoj byl zcela odmítavý. Žalovaný odmítl jakoukoli omluvu i uznání pochybení, proto nám nezbyla jiná cesta než ochranu práv mého klienta řešit soudně podáním žaloby na ochranu osobnosti,“ uvedl tehdejší Veverkův advokát Štěpán Lichovník.
„Za alarmující považujeme zejména fakt, že žalovaný své lživé tvrzení prezentoval veřejnosti pod záštitou své poslanecké funkce, ačkoliv mu z podkladů, které měl k dispozici, muselo být zřejmé, že se toto tvrzení nezakládá na pravdě,“ doplnil advokát pro Aktuálně.cz.
Připomeňte si slova Řehky,
když ještě vedl českou armádu:
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