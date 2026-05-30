Regulace kratomu podle Babiše nefunguje, okamžitý zákaz ale neplánuje

Regulace kratomu podle premiéra Andreje Babiše ANO) nefunguje, okamžitý zákaz ale podle něho nebude. Posílí se nicméně kontroly, řekl ministerský předseda novinářům při dnešní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím.
Zástupci policie či dětských lékařů zákaz při středečním kulatém stolu podpořili, zatímco odborníci na závislosti či ekonomiku varovali před růstem černého trhu.
„My jsme byli v závislostní politice velice benevolentní a my nemůžeme dovolit, aby naše děti od deseti do 18 let věděly, co je kratom a kde se to kupuje a proč to je, to je nepřijatelné. Neříkáme, že to zakážeme okamžitě,“ uvedl Babiš.
V současné době je prodej kratomu, látky se stimulačními či uklidňujícími účinky, povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí.
„Je potřeba se zamyslet, proč u nás dětí znají a vědí, co je to kratom, a proč například ve Francii vůbec nevědí, co je to kratom,“ řekl ministerský předseda. Pravomoc kontrol dodržování regulace je na ministerstvu zemědělství, podle Babiše na tuto činnost přibude 50 nových zaměstnanců.
„Připravujeme změny“
Ve středu ministerský předseda uvedl, že kratom se dál prodává na internetu a v obchodech, které licenci nemají. „Ministerstvo zdravotnictví připravuje nějaké změny. Například zvýšit věk z 18 na 21 let,“ dodal s tím, že se uvažuje o spotřební dani, vyšších správních poplatcích nebo zpřísnění pravidel pro prodejny. Povolení jich má v současnosti 168.
Končící národní protidrogový koordinátor Pavel Bém v rozhovoru pro dnešní Právo vinil Národní protidrogovou centrálu z vydávání alarmistických zpráv o mrtvých dětech.
„Národní protidrogová centrála a orgány zákonné represe chtějí otočit naruby současnou strategii, která je postavená na vyvážené pragmatické politice a vědeckých faktech, které kategoricky odmítají prohibiční přístupy a válku proti drogám,“ citoval ho deník k dotazu na přesuny agend včetně protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Experti a opozice převody kritizují.
Babiš se dnes odvolával na doporučení OECD, v němž se podle něho píše, že jsou vládní rady nefunkční. Vláda ale doporučení nevyhověla zcela a rady zůstávají. „Ministři už budou mít konečně odpovědnost, aby ty problémy řešili,“ hájil ministerský předseda změny. Emoce, které tyto změny vyvolaly, jsou podle něho zbytečné.
Tisková konference k regulaci kratomu:
