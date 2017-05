Sněmovna odloží projednávání registru smluv, ve hře je nová poslanecká verze

před 1 hodinou

Poslanci měli v úterý znovu jednat o sporném zákonu o registru smluv. Do dolní komory návrh vrátil Senát, který odmítl sněmovní výjimky pro státní podniky. Sněmovna ale projednávání zákona podle informací Aktuálně.cz odloží. Ve hře je totiž nová, přepracovaná novela zákona. Tu dosud neprojednala ani vláda, a není proto pro ni vyjednaná podpora ve sněmovně.

Praha - Poslanci se rozhodli odložit projednávaní kontroverzního zákona o registru smluv. Ten ukládá povinnost všech firem hospodařících s veřejnými prostředky zveřejňovat obchodní smlouvy na internetu. Poslanci však původní verzi "ořezali" natolik, že ji Senát vrátil.

Poslanci totiž do zákona zahrnuli výjimky pro všechny společnosti vlastněné státem, městy či kraji. Tím podle kritiků zákon zcela pozbyl smysl. Výjimky by ale měl mít podle senátorů pouze národní podnik Budějovický Budvar, některé další úlevy pak zdravotnická zařízení.

Sněmovna však nehodlá na senátní návrh přistoupit. Poslanec hnutí ANO Radek Vondráček navíc přišel se třetí, přepracovanou verzí zákona."Zaznělo to dnes na poradě předsedů poslaneckých klubů. Návrh je údajně projednaný se zástupci průmyslu i samospráv," potvrdil poslanec TOP 09 Michal Kučera, "ještě o tom budeme jednat, jestli si to zasluhuje naší podporu," dodal. Přepracovaná novela by se na jednání sněmovny mohla dostat během června.

O kompromisní variantě zákona jsou ochotní jednat také vládní lidovci: "Jsme připravení podpořit senátní verzi zákona. Ale pokud nenajde dostatečnou podporu, jsme ochotní jednat i o nové variantě,"potvrdil šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Komunisti pak návrhu Radka Vondráčka rovnou přislíbili podporu s tím, že senátní verzi považují za protiústavní.

Zákon o registru smluv se vztahuje na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun. Od letošního července má být zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná.