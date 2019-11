Registr lidí se zákazem hraní hazardu má fungovat od roku 2021, slibuje Schillerová

Rejstřík lidí, kteří nebudou smět hrát hazardní hry, by měl začít v Česku plně fungovat nejspíš od roku 2021. V registru vyloučených z hraní budou lidé s dávkami či exekucí, léčení ze závislosti i hráči, kteří o to sami požádají. Na národní konferenci o hazardním hraní to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Výroční zpráva o hazardním hraní v Česku za loňský rok uvádí, že rejstřík stále není funkční. Podle Schillerové ministerstvo financí teď pracuje na technické specifikaci, zveřejní ji na přelomu letošního a příštího roku. Rejstřík chce pak zkušebně spustit v polovině příštího roku, plošně by měl být v provozu "na přelomu roku 2020 a 2021", dodala Schillerová.

Podle výroční zprávy budou v registru lidé s dávkami v hmotné nouzi, v úpadku či se soudem uloženým zákazem hrát a s nařízenou léčbou z hráčské závislosti. Jejich počet se v Česku odhaduje na 200 000 až 400 000, uvádí výroční zpráva.

"Sám hráč může požádat o zařazení do registru. Kdyby to chtěl ve slabé chvilce vzít zpět, může tak učinit až za rok. Do registru budou řazeny i osoby s dávkami v hmotné nouzi nebo v exekuci. Bude jim bráněno v tom, aby mohli stahovat do marasmu závislosti i svoje rodiny," uvedla Schillerová.

Podle výroční zprávy může mít podle odborných odhadů v Česku problémy s hraním hazardních her a se závislostí na něm kolem 164 000 lidí nad 15 let. Patologických hráčů je pak bezmála 60 000. Sázení a hraní nemá pod kontrolou asi 13 000 mladých do 18 let. Češi loni za hazard utratili 249,5 miliardy korun, prohráli 31,3 miliardy.

Hráči si na hazard často půjčují

Dluhy má 90 procent patologických hráčů. Podle zjištění dluhových poraden průměrná dlužná částka loni činila 750 000 korun. Studie mezi léčenými ukázala, že půjčky tvořily v posledním roce 26 procent jejich příjmů a desetina příjmu pocházela z kriminální činnosti, uvádí výroční zpráva.

Podle ředitele odboru regulace hazardu ministerstva financí Martina Šaba by databáze vyloučených hráčů měla být propojená s informačními systémy ostatních úřadů, tedy třeba s insolvenčním rejstříkem či se systémy dávek ministerstva práce. Jakmile přestane platit soudní rozhodnutí, člověk přestane podporu od státu dostávat, nebo své dluhy splatí, z rejstříku se vyškrtne.

Maximální sázka u automatů činí sto korun v herně a tisíc korun v kasinu a on-line, maximální výhra v herně je 50 000 korun a v kasinu a na internetu půl milionu. Za hodinu je v herně možné prohrát až 45 000 korun, na webu a v kasinu až 450 000 korun. Minimální interval mezi hrami jsou dvě vteřiny, to je až 1800 her za hodinu. Po 120 minutách hry musí být pauza aspoň 15 minut.

U her je podle jejich druhu nyní daňová sazba 23 a 35 procent. V projednávaném daňovém balíčku vláda navrhla změny, ve sněmovně je i řada pozměňovacích návrhů. Schillerová počítá i se zdaňováním výher. Na daních z hazardu se loni vybralo 9,7 miliardy, předloni 12,1 miliardy korun.