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Domácí

Reforma ve zdravotnictví: nový úřad pro ochranu veřejného zdraví bude v roce 2028

ČTK

Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav (SZÚ), zdravotní ústavy a další instituce. Na dotaz ČTK to v úterý řekl poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar, který má přípravu reformy na starosti.

zdraví, lékař, vyšetření
Současný systém ochrany veřejného zdraví vznikl ve 20. letech 20. století podle vzoru Sovětského svazu. Podle Maďara byl velmi úzce zaměřený na kontrolu infekčních nemocí, které tehdy představovaly zásadní hrozbu. (Ilustrační foto)Foto: iStock
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O potřebě lepšího řízení hygienické služby a jejího jednotného rozhodování napříč kraji hovořil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už krátce po začátku epidemie covidu-19. Jako potřebnou ji označoval i jeho nástupce Vlastimil Válek (TOP 09), ani jednomu se ji ale nepodařilo prosadit.

„Největším poznáním za ty roky je, že krizová připravenost se nemůže budovat v době krize,“ řekl v úterý Maďar na tiskové konferenci k riziku budoucích pandemií. „Lidé si myslí, že velké pandemie mohou přijít tak jednou za 80 nebo 100 let, ale může to být i daleko dřív a daleko horší než covid,“ uvedl.

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Vznikající legislativa by podle něj měla být předložena k připomínkování ideálně do konce letošního roku. Do nového úřadu, který by měl fungovat přímo pod vládou podobně jako Český statistický úřad nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost, se má přesunout kromě SZÚ, zdravotních ústavů v Ostravě a Ústí nad Labem a krajských hygien také část agendy ministerstva a Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Současný systém ochrany veřejného zdraví vznikl ve 20. letech 20. století podle vzoru Sovětského svazu. Podle Maďara byl velmi úzce zaměřený na kontrolu infekčních nemocí, které tehdy představovaly zásadní hrozbu. Nová instituce by se měla více zaměřovat i na neinfekční choroby. Právě ty, zejména nemoci srdce a cév a rakovina, jsou nejčastějšími příčinami úmrtí.

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