Ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny zůstane Kabátek, rozhodla správní rada

Počet hostů v ubytovacích zařízeních v Česku klesl ve 3. čtvrtletí meziročně o 20,7 procenta na šest milionů. V hotelech nebo penzionech strávili turisté 17,4 milionu nocí, což bylo o 16,8 procenta méně než loni. Navzdory poklesu přinesla letní sezona oživení poptávky, protože ve 2. čtvrtletí ubylo hostů o více než 80 procent. Proti loňsku vzrostl v létě zájem Čechů, kvůli koronavirovým opatřením naopak výrazně méně jezdili cizinci. V pondělí o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Do ubytovacích zařízení v Česku letos od července do září zavítalo 1,05 milionu zahraničních návštěvníků. Loni jich ve stejném období bylo zhruba o dvě třetiny více. Do hotelů, penzionů či kempů pak přijelo téměř pět milionů tuzemských turistů, což byl meziroční nárůst o více než 17 procent.