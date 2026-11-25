Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec nabídne dvěma odvolaným náměstkům nová pracovní místa v rámci správy parku, mají odpovídat jejich vzdělání. Moravec to řekl na schůzi sněmovního výboru pro životní prostředí k aktuální situaci v KRNAP.
Někteří opoziční poslanci Moravce kritizovali za neuvedení důvodu k jejich odvolání. Moravec reagoval, že potřebuje pracovat s lidmi, kterým důvěřuje.
O tom, jaká místa budou nabídnuta odvolanému ekonomickému náměstkovi Luďkovi Kholovi a náměstkovi ředitele správy a vedoucímu odboru vnějších vztahů Jakubovi Kašparovi, se nyní podle Moravce diskutuje.
„Nebudou to místa na pozici vrátných, uklízeček a podobně. Budou to standardní místa, jaká jsou volná a která odpovídají jejich vzdělání a zdravotnímu stavu,“ řekl Moravec.
Moravec po odvolání náměstků na začátku listopadu řekl, že ani jeden nesplňoval jeho představy o tom, jak by měli pracovníci na těchto pozicích v hospodaření Správy KRNAP fungovat.
Není to likvidace
„Je to mé rozhodnutí, není to žádná likvidace nikoho ani ničeho ani osobní msta. Potřebuji pracovat s lidmi, kterým důvěřuji, aby správa byla funkční a byla zbavena všeho, co se na ni poslední měsíce valilo,“ upřesnil dnes Moravec. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) doplnil, že do odvolání žádným způsobem nezasahoval.
Khol považuje nabídku ředitele za alibismus. „Pan ředitel musí dodržet legislativu, místo mi musí ze zákona nabídnout,“ řekl. S právníkem řeší, jak se k nabídkám postaví. Podle Khola by jim měla být nabídnuta čtyři pracovní místa, z nichž by pro něj byla akceptovatelná jen pozice tiskového mluvčího.
Dosavadní mluvčí Radek Drahný se stal náměstkem po odvolaném Kašparovi, Drahný nyní vede odbor vnějších vztahů. Dosavadní vedoucí oddělení péče o lesní ekosystémy Dušan Havlík se stal po odvolaném Kholovi ekonomickým náměstkem.
„Pozice mluvčího je asi jediná, která odpovídá mým zdravotním podmínkám a kvalifikaci,“ řekl Khol. Podotkl ale, že si za současné situace neumí představit, že by pracoval dál v organizaci s Moravcem.
Desítky míst zrušili
„Nedovedu si také představit, že bych pracoval v organizaci, kde jsem u mnoha lidí zjistil, že jim je bližší košile než kabát, popírají veškeré věci, které jsme 25 let budovali, a najednou se tváří, že úkoly, které byly ode mne, neměly být,“ řekl Khol.
Bývalý náměstek Jakub Kašpar řekl, že vyčká na oficiální stanovisko Správy KRNAP k nabídce pracovních míst. Neumí si ale představit, jaká pracovní místa, jaké pracovní zařazení měl Moravec na mysli.
„Správa KRNAP naopak musela deset pracovních míst zrušit. Nevím o žádném volném pracovním místě odpovídající mé kvalifikaci a zdravotním podmínkám, které by na Správě KRNAP bylo. Jsem tedy v napětí, co má pan ředitel na mysli,“ uvedl Kašpar.
Dodal, že od svého odvolání před 22 dny nemá od ředitele Moravce žádnou komunikaci, a to ani písemně uvedené důvody svého odvolání. „Budu řešit další právní kroky,“ řekl Kašpar.
Zdůvodnění kritizovali i poslanci
Moravcovo vysvětlení i okolnosti odchodu náměstků na výboru kritizoval například bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Na místa Kašpara a Khola jsou nyní dočasně dosazeni zástupci z řad zaměstnanců Správy KRNAP. Podle Moravce jde o lidi, kteří ve správě parku pracují dlouhodobě a problematiku znají. Na místa budou následně vypsána výběrová řízení, řekl.
Moravec ve funkci nahradil Robina Böhnische, kterého Červený odvolal v březnu. Moravec je v čele Správy KRNAP od června. Na konci srpna podal výpověď neúspěšný kandidát na ředitele a do té doby vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb.
V průběhu letošního a příštího roku by podle Červeného mělo v KRNAP skončit deset zaměstnanců, o jaká místa půjde neupřesnil, přislíbil ale, že členům výboru seznam poskytne. V současnosti pracuje ve správě parku okolo 240 lidí, z nichž je asi 40 v odborech. „Žádný odborník neodešel, o něčem takovém ani neuvažuji,“ řekl dnes Moravec. Naopak bude podle něj potřeba do budoucna přijmout navíc jednoho zoologa.
Výbor obecně kritizoval to, že od ministra nemá některé podklady, zejména koncepci rozvoje parku, kterou Moravec vypracoval a vyhrál s ní před několika měsíci výběrové řízení. Moravec slíbil, že ji v plném znění zašle. Prodlení odůvodnil tím, že ve výběrovém řízení byl maximální limit tři strany, on ji chtěl ale rozpracovat.
Tři strany nestačí
„Je logické, že pro správu parku a období čtyř let nemohou tři strany stačit,“ uvedl Moravec. Vedení podle něj koncepci dostalo, oborová organizace také a do dvou měsíců by měla být schválená.
Kvůli nejistotě mezi zaměstnanci KRNAP a směřování správy parku vstoupili začátkem listopadu odboráři Správy KRNAP do stávkové pohotovosti. Za odvolání ředitele Moravce vznikla také petice s více než 16 tisíci podpisy. Červený sdělil, že petici bere vážně.
Moravec ke stávkové pohotovosti řekl, že stále trvá a že nastavil pravidelnou komunikaci s odbory, kdy se jednou měsíčně uskuteční setkání, kde bude prostor cokoliv řešit. Změny v rámci správy by se zároveň měly řešit dva měsíce dopředu, uvedl.
Moravec navíc čelí kritice za to, že plánoval služební cestu do Karibiku, přičemž doprovázet ho měla jeho asistentka a další dva zaměstnanci, kteří ale účast odmítli s tím, že cesta nijak nesouvisí s jejich pracovní náplní. Moravec k tomu podle serveru uvedl, že „lokality plánuje podle svého uvážení nebo možností“.
„Z KRNAPu jsem neměl jedinou korunu na moje cestovní výlohy, pokud nepočítám cestu do polského národního parku, vše si platím ze svého,“ řekl.
Z cesty na Martinik nakonec sešlo. Z rozpočtu KRNAP chtěl Moravec navíc pořídit své asistentce manažerský titul, vedení správy to zamítlo jako zcela zbytečné, uvedl iRozhlas.
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