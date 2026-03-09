Ředitel Krkonošského národního parku končí. Ministr Červený ho po dohodě odvolal

Šéfem Správy Krkonošského národního parku už nebude Robin Böhnisch. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ho z funkce odvolal. Mělo se tak stát po vzájemné dohodě, uvedli v pondělí zástupci ministerstva a Správy Krkonošského národního parku. Böhnisch byl ředitelem parku od ledna 2018.
Dočasně bude vedením správy parku pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Ministerstvo vyhlásí na pozici ředitele standardní výběrové řízení v nejbližších týdnech, vysvětlil úřad. K důvodům Böhnischova odchodu se ministerstvo ani Správa Krkonošského národního parku nevyjádřily.
Böhnischovo odvolání kritizoval starosta Vrchlabí, předseda Svazku měst a obcí Krkonoše a předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka. Podle něj Böhnisch dokázal spojovat odbornou ochranu přírody s otevřenou komunikací s obcemi, podnikateli i veřejností a správu parku vedl jako odborně silnou instituci.
„O to méně srozumitelně dnes (v pondělí) působí rozhodnutí ministra životního prostředí jej odvolat. V situaci, kdy stát plánuje výrazně snížit provozní dotaci Správě Krkonošského národního parku ze 145 na 111 milionů korun a zároveň propustit část zaměstnanců, jde už o druhý a třetí krok, který stabilitě této důležité instituce rozhodně nepomáhá,“ míní Sobotka.
Podle starosty Špindlerova Mlýna Martina Jandury (Špindlerův Mlýn - město s vizí) odvoláním Böhnische ministerstvo ztrácí fundovaného a erudovaného odborníka. „Je to škoda nejen pro celý region, ale především pro krkonošskou přírodu,“ řekl Jandura.
Za Böhnischova vedení se správa parku dostala do sporu s některými obcemi a podnikateli, například kvůli přípravě nové zonace a vymezení klidových území. Správa čelila například výhradám k tomu, že na projednávání návrhu bylo podle kritiků málo času. Důvodem ke změně zón parku byla novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která vstoupila v účinnost v červnu 2017.
Loni byla správa parku byla ve sporu také s některými boudaři kvůli údajnému omezování vjezdu k horským boudám v klidovém území. Správa kritiku odmítla s tím, že do parku je možný vjezd jen s platným povolením.
Podle zástupců parku se za Böhnischova vedení podařilo uvést do praxe novou zonaci, vyhlásit klidová území nebo schválit zásady péče na příštích 12 let. Podařilo se podle nich také zabránit některým projektům, které by podle správy národního parku nevratně poškodily přírodu Krkonoš. „Namátkou připomeňme zastavený projekt stavby rodinného domu v Peci pod Sněžkou v místě, kde podloží pozemku tvoří moréna ledovce,“ uvedl mluvčí parku Radek Drahný.
Ministerstvo plánuje škrty
Správa Krkonošského národního parku v únoru upozornila na dopis od zřizovatele, jímž je ministerstvo životního prostředí, který ji informoval o návrhu ministerstva financí na snížení počtu pracovních míst o 14 ze současných 238
Drahný již dříve řekl, že Krkonošský národní park má ministerstvu do konce dubna předložit analýzu, kterých míst by se škrty mohly týkat. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítali vládní Motoristy.
Se zástupci národních parků jednal ministr o ekonomické situaci minulý měsíc. Červený tehdy upozornil na to, že škrty v rozpočtech úřadů se týkají všech ministerstev, nejenom ministerstva životního prostředí. Podle ministra nehrozí, že by v případě nenadálých situací zůstaly parky bez pomoci. „Z naší strany budeme vždycky okamžitě komunikovat a danou situaci řešit,“ řekl předešlý měsíc Červený.
„Chci poděkovat za skvělých více než osm let všem kolegyním a kolegům. Na tým, který se povedlo vybudovat už mým předchůdcům a později jej dlouhodobě udržet, jsem neskromně pyšný. Logo s hořcem a zvonkem českým má zvuk a prestiž a doufám, že nic z toho neztratí ani v budoucnu,“ sdělil v tiskové zprávě Böhnisch.
Krkonošský národní park byl vyhlášen v květnu roku 1963. Jedná o nejstarší národní park v Česku. Zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55 tisících hektarech.
