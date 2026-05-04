Ředitel jiřické věznice je kvůli útěku vězně mimo službu, jeho zástupce skončil

Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončili Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení. Na pondělní tiskové konferenci to oznámil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Doplnil, že z věznice Ostrov nad Ohří se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout další vězeň, proboural strop.
„V jiřické věznici ode dneška probíhá komplexní kontrola, aby se ověřilo, zda pochybení nemohlo nastat víc,“ uvedl Tejc. Zopakoval, že situaci nezpůsobilo jedno přehlédnutí, ale fatální chyby hned několika lidí. Hermana, který věznici vede od února roku 2024, se ale ministr zároveň zastal. „Ve věznici Jiřice se z mého pohledu posledních 20 let nedělalo, co mělo, a bohužel jsme na to teď doplatili. Stávající ředitel udělal řadu věcí ve vztahu k bezpečnosti,“ podotkl. Vězeňská služba posílí kontroly všech věznic.
Jedenadvacetiletý vězeň, který si odpykával trest za drogové a násilné činy, utekl ze střeženého areálu v Jiřících na Nymbursku v pátek brzy odpoledne. Policisté jej zadrželi v neděli vpodvečer v Olomouci, museli mu při tom pohrozit střelnou zbraní. Předtím varovali veřejnost, že mladík může být nebezpečný.
Tejc v pondělí popřel informace médií, že se vězeň podhrabal pod oplocením věznice. Podle něj využil toho, že při svých povinnostech čistil s dalšími odsouzenými pásmo mezi dvěma ploty a že v souvislosti s tím byla vypnutá příslušná čidla. „Dozorce, který tam měl službu, se bohužel evidentně nedostatečně věnoval tomu, co tam ti vězni činí,“ řekl ministr. Útěkem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. Příslušníkům Vězeňské služby hrozí za zanedbání povinností postih podle trestního zákoníku.
Ředitel Herman upozornil v dubnovém interview pro server i-rozhovory.cz, že se jeho věznici - stejně jako mnohým dalším - dlouhodobě nedaří zajišťovat odpovídající počet příslušníků Vězeňské služby ani odborných zaměstnanců, například vychovatelů.
