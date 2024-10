Ředitel Cermatu Krejčí končí ve funkci, tvrdí deník. Oznámit to má ve čtvrtek

Ředitel státní organizace Cermat Miroslav Krejčí podle Deníku N končí ve funkci. Server to uvedl s odvoláním na dva zdroje, rezignaci by měl podle něj Krejčí oznámit ve čtvrtek na tiskové konferenci. Krejčí potvrdil pouze to, že ve čtvrtek bude tisková konference.

Podle mluvčí ministerstva školství Terezy Fojtové ve čtvrtek bude pokračovat jednání, o jeho výsledcích bude ministerstvo informovat na briefingu. Cermat je příspěvková organizace ministerstva, která má na starosti mimo jiné přípravu státních maturit či přijímacích zkoušek. Deník N v pátek napsal, že se na ministerstvo kvůli nespokojenosti s fungováním ředitele obrátili někteří zaměstnanci Cermatu. Krejčí v pondělí serveru řekl, že rezignaci zvažuje už 16 měsíců. Ředitelem Cermatu se stal v září 2022. Krejčí by měl podle Deníku N rezignovat ke konci října, či k 1. listopadu. Rozhodnutí podle informací serveru padlo ve středu na schůzce Krejčího s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) a dalšími lidmi z resortu. Důvodem má být podle serveru především nespokojenost zaměstnanců s Krejčího vedením. Podle Fojtové na jednání padla celá řada různých možných řešení situace. "Můžu potvrdit jenom to, že zítra (ve čtvrtek) bude tisková konference," řekl Krejčí. Do té doby nechce situaci komentovat. "Zítra (Ve čtvrtek) bude pokračovat jednání a o výsledku vás budeme informovat na briefingu," uvedla Fojtová. Bek pověřil vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství Jana Mareše, aby jednal se zaměstnanci Cermatu, kteří mají výhrady k fungování Krejčího, informovala v úterý Fojtová. Jde podle ní o standardní postup. Státní organizace Cermat je zodpovědná například za přijímací řízení na střední školy a elektronický systém přihlašování ke zkouškám DiPSy či za přípravu státních maturit. Testy pro jarní období roku 2025 Cermat podle Krejčího připraví, vytvořeny budou ve standardní kvalitě. "Můžu uklidnit, že letošní testy, jak přijímačky, tak maturity, buď už jsou vytvořené a připravené, anebo budou během jednoho, dvou měsíců," řekl v úterý Krejčí. Minulý týden se kvůli situaci v Cermatu se zaměstnanci organizace i ředitelem Krejčím sešel státní tajemník ministerstva Ondřej Andrys. Podle něj se na schůzce řešily "věcné záležitosti i komunikace". Krejčí sdělil, že diskuse na schůzce byla věcná. "Řešily se problémy při přípravě nového projektu i jiné otázky, na které existují v Cermatu různé názory," uvedl ve vyjádření. Podle Deníku N si však lidé pracující v Cermatu stěžují na Krejčího a hrozí výpověďmi.