Recidivista, násilník a dezinformátor Patrik Tušl požádal o podmíněné propuštění

Opatření regulující prodej produktů s CBD z konopí nyní v platnost nevstoupí, ve středu se na tom domluvili premiér Petr Fiala (ODS), vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) a ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Pracovní skupina má najít způsob jak kanabidiol (CBD) vyjmout ze zákazu týkajícího se takzvaných nových potravin.

Skupina také bude pracovat na tom, aby se trh s CBD produkty řídil jasnými a předem předvídatelnými pravidly. Kdyby tyto látky do zákazu spadly, zaznamenalo by to podle Fialy zásadní komplikaci pro uživatele i řadu českých podnikatelů. Poprvé bude skupina jednat ve středu odpoledne.

Na českém trhu se produkty s CBD prodávají jako oleje, cukrovinky, tinktury nebo například bonbony.