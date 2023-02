ANO řeší rebely v Ostravě. Primátor Macura po domluvě do půl roku opustí funkci

V ostravském ANO je dusno. Primátor Ostravy Tomáš Macura, který před týdnem opustil hnutí ANO, odejde do půl roku z funkce primátora. Spolu s ním končí i jeho dvě náměstkyně Zuzana Bajgarová, která už z hnutí rovněž vystoupila, i náměstkyně a předsedkyně klubu zastupitelů ANO Kateřina Šebestová.

Když necelé dva týdny po prezidentských volbách zasedlo předsednictvo hnutí ANO, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák na něm podal svou rezignaci a z jednání odešel. Jak informoval Deník N, krátce nato pak zbylí členové odhlasovali návrh na Vondrákovo vyloučení z hnutí, stejně postupovali také u Macury a Bajgarové, kteří rovněž podporovali v prezidentských volbách Pavla.

Celostátní vedení strany teď čeká, jak se k návrhu postaví oblastní a krajské předsednictvo. Macura i Bajgarová mezitím z ANO sami vystoupili. "Výstupní list z ANO jsem odeslala minulý týden ve čtvrtek," potvrdila Aktuálně.cz Bajgarová. Návrh na vyloučení z hnutí kvůli podpoře Pavla považuje za nekorektní. Nelíbí se jí ani to, že jej v písemné podobě obdrželo vedení ostravské organizace, zatímco ona jako hlavní aktérka návrhu jej nedostala.

V Babišově hnutí tak z třech jmenovaných zůstává jen Vondrák. Ačkoliv v pátek tvrdil, že se z ANO odcházet nechystá, v pondělí Aktuálně.cz na dotaz ohledně jeho vystoupení jasnou odpověď nedal. Napsal, že má "před sebou celou řadu jednání" a vyjádří se až po nich.

Oblastní předsednictvo, které mělo řešit budoucnost třech "rebelů", se sešlo v pondělí v šestnáct hodin. "Dnešní oblastní předsednictvo se zabývalo návrhem na vyloučení pana Vondráka. Je tam nějaké vyjádření, ale nebudu ho teď zveřejňovat, protože se k tomu bude vyjadřovat ještě krajské předsednictvo. Takže jsme to postoupili krajské organizaci," uvedl předseda ostravské oblastní organizace Richard Vereš. Předpokládá, že stanovisko krajské organizace by mohlo být k dispozici do konce týdne. Konečné slovo bude mít opět celostátní vedení.

První místopředseda Karel Havlíček a místopředsedkyně Alena Schillerová přitom už několikrát zopakovali, že se jim Macurovy a Vondrákovy výroky na podporu Pavla nezamlouvají. "Většina našich členů na významnějších pozicích i naši voliči to nesou negativně. Tito pánové tam nejsou z vůle boží. Jsou tam, protože dostali nominaci od hnutí ANO," podotkl Havlíček.

Podle něj návrh na vyloučení Macury, Vondráka a Bajgarové vzešel od zástupců krajů. Vondrákovi o něm na předsednictvu neřekli, protože jej projednávali až po jeho rezignaci. Tedy v době, kdy už tam nebyl.

Jsou jako gubernátoři na Čukotce, kritizuje Macuru s Vondrákem Havlíček

V Ostravě se jednalo i o tom, zda Macura zůstane primátorem. Klub zastupitelů po dohodě v pondělí rozhodl, že Macura do půl roku odejde z funkce. Spolu s ním své pozice opustí i jeho dvě náměstkyně Zuzana Bajgarová a náměstkyně a předsedkyně klubu zastupitelů ANO Kateřina Šebestová. Zastupitelem Macura zůstane.

Dohodu potvrdil také Vereš. "Pan primátor sám předložil návrh, že ve funkci skončí s postupným předáním. S tím, že dojde i k širší personální obměně nominantů za hnutí ANO ve vedení města. Klub se dohodl na tom, že bude v následujících měsících diskutovat o tom, jak bude přesně tato obměna vypadat. Vítám to, že klub byl jednotný, že se shodl. Chceme zachovat stávající koalici," uvedl Vereš. Podle něj má dohoda odblokovat současnou situaci, která nastala po vystoupení Macury z hnutí.

Havlíček považuje Macurův odchod z funkce primátora za rozumné řešení, přišel podle něj o politickou podporu. Za jediné možné řešení to považuje i Schillerová. "Nedovedu si představit, že by dál dlouhodobě vykonával funkci, do které ho svými hlasy zvolili voliči hnutí ANO," sdělila

Podle Macury vedení ANO na ostravské členy tlačilo, aby jej odvolali. Tvrdí, že používají taktiku cukru a biče. "Ze strany špiček ANO jsou jim nabízeny pozice jako pozitivní motivace. To je ten cukr. A jako bič jim je vyhrožováno, že pokud neodstraní Macuru, můžou následovat krajní řešení," uvedl v Interview ČT24.

Dle informací Aktuálně.cz nabídku na funkci ve vedení Ostravy dostal například starosta nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih Martin Bednář. Sám Bednář se k tomu odmítl vyjádřit. Odkázal na Šebestovou jakožto na šéfku zastupitelského klubu.

Krajním řešením měl Macura na mysli zrušení celé oblastní organizace. Minulý čtvrtek se oblastní předseda ANO Richard Vereš setkal s hlavním manažerem hnutí Janem Richterem. Po setkání s ním zamířil na zastupitelský klub. Podle Šebestové na něm Vereš zastupitele informoval, že centrála bude tlačit na zrušení organizace. Vereš na dotazy Aktuálně.cz nereagoval, serveru iRozhlas.cz ale popřel, že by ze schůzky s Richterem cítil nějaký nátlak. Šebestová si za svým stojí. "Může vám to dosvědčit všech 18 zastupitelů, kteří tam byli," poznamenala.

Macura Richterovu cestu do Ostravy nesl nelibě. "Odmítám, aby na jednu stranu místopředsedové hnutí pan Havlíček a paní Schillerová do médií tvrdili, že žádným způsobem nezasahují do fungování organizace ve městech a regionech, a ve skutečnosti vysílali emisary, aby nátlak vytvářeli," kritizoval Macura v České televizi.

Havlíček se naopak domnívá, že by bylo divné, kdyby tam jejich manažer nejel, když dění zasahuje i do celostátní politiky. "Pánové Macura a Vondrák to berou, jako by byli gubernátoři v gubernii na Čukotce nebo Kamčatce. Měli by si uvědomit, že neovládají autonomní území. Je to pod střechou ANO a hnutí ANO nese veškerou odpovědnost za to, co se tam odehrává," vzkázal Havlíček.

Koalice s SPD a KSČM?

Zdroje Aktuálně.cz z ostravské radnice naznačovaly, že za snahou odvolat Macuru by mohlo být i rozpuštění koalice ANO s vládními stranami z koalice Spolu a Piráty. Současná koalice v Ostravě totiž nekoresponduje s Babišovou kritikou vládních stran a snahou přitáhnout voliče SPD. Právě s opoziční SPD, hnutím Ostravak a uskupení Ostravská levice zahrnující KSČM by mohlo ANO novou, pro celostátní vedení přijatelnější koalici vytvořit.

Oficiálně ale zástupci ostravského ANO i opozičních stran odmítají, že by o tom vůbec jednali. "Máme rozdílný program, co se týká třeba Evropské unie a přítomnosti v NATO. Oni nám v životě neumožní realizovat náš program. Navíc Babiš se vyjádřil, že s námi spolupracovat nebude," reagoval na spekulace poslanec SPD a ostravský zastupitel Jan Síla.

Spekulace o možné nové koalici odmítla i Šebestová. Jedním ze závěrů pondělního klubu je to, že zůstane jednotný ve svém hlasování. "Což je i pozitivní vzkaz pro koalici, protože trváme na zachování současné koalice," uvedla Šebestová. O tom, kdo by mohl trojici ve vedení města nahradit, se hnutí teprve bude bavit.