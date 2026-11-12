Rebel ODS Narcis Tomášek: Voliči nám odchází ke STAN. Kupkův vyzyvatel by se našel

Klesající preference a nečitelnost ODS. To jsou podle náměstka děčínského primátora Narcise Tomáška (ODS) důvody ke svolání mimořádnému kongresu občanských demokratů. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Tomášek řekl, že nevidí problém pouze v šéfovi ODS Martinu Kupkovi, stínové vládě nebo předsednictvu. Ale v tom, že vedení podle něj učinilo stranu nepřehlednou.
Proč jste se u vás na Děčínsku rozhodli pro volání po mimořádném kongresu?
Je to souhrn několika důvodů. Zejména to, že jsme jako strana byli nečitelní, že jsme nevěděli, kam naše vedení míří, jaké voliče oslovuje. A poslední kapkou pro nás byly průzkumy Kantaru s preferencemi ODS 12,5 procenta a Mediánu 10,5 procenta.
Přiznám se, že na oblastním sněmu jsme to ani neměli navržené jako bod, nikdo jsme s tím dopředu nepočítali. Ale tak nějak jsme si řekli: „Fajn, dobře, myslíme si, že to nejde správným směrem.“ Nechceme bořit, ale chceme vyburcovat touhu po změně. Ta nemusí být samozřejmě jen personální, ale taková, která odvrátí trajektorii poklesu preferencí.
Co by to podle vás mělo být? K personálním změnám se dostaneme, ale začněme těmi dalšími.
Určitě by to měla být změna komunikace. To znamená dokázat oslovit naše voliče jasným a srozumitelným jazykem s jasným a přehledným plánem. Protože mám pocit, že jsme se moc široce rozkročili a snažíme se pojmout a reagovat na každý krok vlády.
Snažíme se udržovat myšlenku anti-Babiše, ale já si myslím, že bychom měli občanům ukázat tři jasné cíle, za kterými si jdeme. A při jejich tvorbě se nebát vytáhnout i nepopulární kroky, nastavit je a pak je umět i prosadit.
Anti-Babiš už nefunguje
Jaké tři cíle by to měly být?
To už je na vedení, co si zvolí. Pro mě je to určitě návrat k tomu, že jsme ekonomicky gramotná strana. To znamená přijít s vlastními reformami veřejných financí a ukázat, že stát dokáže hospodařit hospodárně. A že dokáže na provozních nákladech ušetřit miliardy.
A ty další dva? Nebo je ekonomická kompetence to hlavní?
Ano a také je to něco, co stát podle mě teď pálí nejvíc. My kolikrát zabředáváme do diskusí a bojů, které z hlediska budoucnosti České republiky nedávají smysl.
Ale jestli něco dává smysl, tak je to bojovat za to, abychom patřili k západnímu světu, abychom byli součástí západní civilizace, a ne někde na pomezí.
A potom je to prosazovat ekonomickou gramotnost a ukázat, že dokážeme ty šílené schodky zkrotit a že dokážeme stát zefektivnit. To znamená opravdu to staré okřídlené klišé malý stát.
Třetí věc je přijít s jasným programem pro podnikatele. Protože si myslím, že jsme strana, která vždycky dokázala podnikatelům pomoci a vytvořit prostředí pro to, aby se mohli rozrůstat, vytvářet pracovní místa a hlavně platit daně.
Narcis Tomášek ml. (36 let)
Je prvním náměstkem primátora v Děčíně. Ve své gesci má školství, kulturu a sport.
V letošoních komunálních volbách byl lídrem kandidátky ODS v Děčíně.
Je vystudovaný advokát, specializuje se na veřejné zakázky, trestní a obchodní právo.
Působí v advokátní kanceláři svého otce Narcise Tomáška st.
V letech 2012 až 2014 působil na ministerstvu financí v oddělení investiční arbitráže.
Martin Kupka je v čele strany skoro rok. Má tedy zhruba půlku mandátu za sebou. Vy nevěříte tomu, že by v té druhé půlce přišly změny, po kterých voláte?
Věřím, že přijdou. A nejsem ani skeptický tak, že bych řekl, že Martin Kupka toho není schopen. Naše výzva má sloužit k tomu, aby obhájili svoji pozici. Aby tam byl Damoklův meč a aby si řekli: „My si uvědomujeme nějaké chyby, chceme udělat tohle a tohle a vy nám k tomu dejte mandát.“
A opravdu se může stát, že ten mandát znovu dostanou a tenhle ten – někdy možná nazývaný neférový – kopanec nás pomůže posunout dál. A proč teď, a ne v roce 2028 nebo na konci roku 2027? Protože v příštím roce nejsou volby.
Pojďme si to říct na začátku příštího roku, ať víme, jaký nový směr si zvolíme. A musí to být takový směr, s nímž nám preference, když už jsme v opozici, budou růst. Nemůžeme být v opozici a přitom nám klesat preference.
Kupka je nejpracovitější člen ODS
Posuňme se k personální části. Je tedy podle vás problém v předsedovi Martinu Kupkovi, v jeho týmu nebo v čem ho vidíte? Protože když se podívám na volby, které byly, tak Martin Kupka je určitě odpracoval - na tom se asi shodneme.
Ano, myslím si, že je možná nejpracovitějším členem ODS. To říkám s naprostou upřímností a vážností.
Ale vaše preference jsou tam, kde jsou. Tak v čem je problém?
To nejde koncentrovat do jednoho bodu, do jedné odpovědi. Ten problém není čistě a pouze Martin Kupka. Ten problém není samotná stínová vláda nebo předsednictvo a místopředsedové. Problém je v tom, že ten tým učinil stranu nepřehlednou, nejasnou. A pokud volič vidí, že ODS ztrácí identitu, tak hledá alternativy. A hledá je u STAN, kam směřuje ten přeliv lidí.
Ale když říkáte, že tým ve vedení učinil stranu nepřehlednou, tak ten stejný tým by to za vás mohl i zlepšit?
To je otázka. Nebudu hádat, protože ta odpověď je pouze a jenom hádání. Ale pokud nás přesvědčí, přijdou s argumenty a řeknou: Podívejte se, my chceme udělat raz, dva, tři, čtyři kroky a ty budou vést k tomu a k tomu, tak já jsem tomu nakloněn. Zařadím se do řady a budeme jako jeden muž stát za celým předsednictvem.
Pavel Drobil představoval investiční fond Národ sobě, Renata Zajíčková reformu školství, Štěpán Slovák zase zdravotnictví. To jsou určité kroky. Za vás tedy nestačí postupné představování reforem? Má to být agresivnější nebo ve větším balíku?
Není to o počtu reforem a o jejich chrlení každý den. Ale je to o tématu. A to, co říká Pavel Drobil či Štěpán Slovák, s tím se absolutně ztotožňuji.
Ale teď je to plán B. Ten nápad může být jakkoliv dobrý, ale jde o to, jak ho prodáme lidem. Můžete mít výborný produkt, ale když ho neumíte prodat lidem, tak je ten produkt vlastně k ničemu. Je to řetězec nějakého jednání, který musí od začátku do konce dávat smysl.
Když voláte po mimořádném kongresu, vidíte ve straně někoho, kdo by mohl aspoň vyzvat Martina Kupku v předsednické volbě?
Nebudu zmiňovat žádného kolegu, protože jsem teď pro část ODS toxický tím, co jsme udělali. A nechci nikomu z nich uškodit. Ale řeknu vám jednu věc: Máme tam spoustu šikovných lidí.
Takže si myslíte, že vyzyvatel je?
Myslím si, že by se určitě našel.
Kdyby alternativa k Martinu Kupkovi nepřišla, neskončilo by vše návratem Petra Fialy?
To nevím. Ptali jste se Petra Fialy, jestli bude kandidovat?
Ať Fiala představí svou vizi
Petr Fiala asi by čekal na nabídku od straníků.
Já na to opravdu nedokážu odpovědět. Jestli Petr Fiala tu chuť má a chce s něčím přijít, tak ať představí svoji vizi strany, ať s ní obejde oblasti a třeba podporu získá. Ale musíte si uvědomit, že to není jen o lidech. Jsou to spojené nádoby. Člověk a program.
Můžete mít výborného kandidáta na předsedu, ale může mít šílený program. A opačně — můžete mít slabého kandidáta na předsedu, ale bude mít výborný program. Takže to nemůžeme od sebe oddělovat.
Z toho, co jste teď řekl, mi vychází, že vás teď trápí varianta B. Že máte program, ale nemáte lídra, který by ho lidem uměl představit. Je to tak?
Takhle přímo ne. Zatím jsem neviděl ani ten řádný program, nějaké tři pilíře, na kterých bychom to postavili. A to, co se snaží dnes prodávat vedení, tak mám pocit, že nikdo moc nekupuje. Nebo to kupuje od 10,5 procenta voličů do 12,5 procenta voličů.
Vrátím se ještě k Petru Fialovi. Vy si umíte představit, že by se vrátil jako předseda ODS?
Jsem advokát, takže si dokážu představit spoustu věcí. Ale myslím si, že by to nedávalo smysl. Aspoň pro mě. Ale to je každého věc a delegáti ať si potom řeknou a zváží, jestli nominaci dostane a jestli třeba i zvítězí.
Výstražný výstřel
Podle stanov ODS je potřeba na svolání mimořádného kongresu třetina oblastních sdružení. Sháníte podporu, už nějakou máte, nebo to byl zatím první výstražný výstřel směrem k vedení?
Byl to první výstražný výstřel. Někteří lidé se ozvali mně, některým jsem se ozval já. A teď všichni čekají hlavně na schůzi předsednictva v pátek. A podle toho se ostatní zařídí. Ale jak říkám — i kdyby se to nesvolalo, splní naše iniciativa nějakým způsobem svůj účel, protože nastala veřejná diskuse o tom, kam směřovat.
Vyjadřují se k tomu novináři, politologové, odborná i laická veřejnost. Naším úkolem je to posbírat a říct si: „Fajn, my z toho musíme udělat nějaký závěr.“ A kdybych to neudělal takhle drze, tak si myslím, že takto široká diskuse o budoucnosti strany nenastane. Věřím tomu, že nám to pomůže. To je to, co říkáme. Nechceme bořit, nechceme škodit, ale chceme tu stranu vrátit zpátky na koleje a vyhrát volby.
Co očekáváte od pátečního předsednictva?
Plán a sebereflexi.
Takže si nemyslíte, že vás vedení vyslyší a řekne, že bude kongres?
To si myslím, že nenastane. Necítím vůli ze strany předsednictva, že by řekli: Dobře, pojďte, budeme se dohadovat na kongresu.
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