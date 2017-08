Realisté navrhli na prezidenta zbrojaře Hynka. Jde o bezpečnost a v té se vyzná, vysvětlil Robejšek

před 1 hodinou

Realisté představili vlastního kandidáta do prezidentské volby. Do boje o Pražský hrad vysílají šéfa Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka, strana to oznámila na pondělní tiskové konferenci. Zakladatel strany Petr Robejšek uvedl, že hlavním tématem budoucnosti je bezpečnost, proto Realisté vybrali člověka, který se v této oblasti dobře orientuje. Podporu pro kandidaturu chce Hynek získat u občanů, ale pokusí se také zajistit si nominaci oslovením poslanců a senátorů. "Chtěl bych být prezidentem hrdého a sebevědomého národa lidí, kteří se nebojí se vztyčenou hlavou říct svůj vlastní názor," uvedl Hynek. "Národní zájem pro mne vždy byl, je a bude na prvním místě," dodal.

