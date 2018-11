Primitivismus, zhovadilost, ale i prosté vyjádření názoru. Vyhození květin budí emoce

Část opozičních politiků chápe vyhození květin premiéra Andreje Babiše (ANO) či prezidenta Miloše Zemana od památníku na Národní třídě. Považují to za důkaz nespokojenosti lidí. Další ale postup demonstrantů tvrdě kritizují.

Poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) vyhození květin označila za primitivismus, lidovecký poslanec Marian Jurečka za zhovadilost, podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka to bylo neuctivé a neslušné.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na Twitteru uvedl, že "z hlediska vyššího principu mravního vyhodit květiny, které StBák pohrdající demokratickými principy položil k památníku boje za demokracii a svobodu, není vandalismus". Europoslanec Stanislav Polčák (Starostové a nezávislí) na Twitteru označil vyhození květin za politický projev nesouhlasu, který podle něj policie nesmí řešit, protože jinak se ČR vrátí před listopad 1989.

Pochopení pro rozhořčení lidí přímo na Národní třídě vyjádřil například předseda ODS Petr Fiala, způsob jeho vyjádření ale podle něj není "jeho šálek čaje". "Ale rozhořčení lidí absolutně rozumím," řekl. Zástupci STAN označili vyhození květin za projev občanské nespokojenosti.

Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček označil demonstranty za fašistickou lůzu, kterou podporuje TOP 09. Proti jeho výroku se ohradil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Na Twitteru napsal, že s házením květin do koše nesouhlasí a takový politický projev nepodporuje. Ovčáčkovi doporučil, aby se zklidnil a zanechal primitivních výroků.

Každý, kdo schvaluje házení pamětních květin na Národní třídě do koše, plive na památku 17. listopadu 1939 a 1989 a představuje reálné ohrožení demokracie v České republice. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 17, 2018

Předseda ČSSD a vicepremiér Hamáček uvedl, že se nikdy nebál mluvit s lidmi, kteří mají jiný názor, ale chtějí diskutovat. "Co je ale neuctivé a neslušné, je vyhození kytice, kterou jsem dnes na Národní třídě položil, do koše. Ti, kteří tak učinili, tím vyjádřili mnohem více o sobě než o těch, proti kterým protestují. Je mi to líto," uvedl. Určitě to ale podle něj není něco, čím by se měla dál zabývat policie. "Ta má na práci mnohem důležitější věci. Náhradu škody uplatňovat nebudeme," dodal. Hamáčková kytice se ale vrátila na své místo k pamětní desce. Policisté incidenty s vyhozenými kyticemi na Národní třídě prověřují.

S vyhozením kytic nesouhlasí ani Černochová. "Házet živé kytky do koše je projev primitivismu," uvedla na Twitteru. Zároveň se zastala místopředsedy vlády a šéfa ČSSD Jana Hamáčka, kterého demonstranti vypískali. Demonstrantům poslala dotaz, jestli by na místě Hamáčka viděli raději jako ministra vnitra poradce prezidenta Martina Nejedlého nebo Martina Pecinu.

"Možná se brzy dočkají a budou si moci nadšeně zatleskat," poznamenala a připomněla výrok Zemana, že v případě vyslovení nedůvěry vládě Babiše opět pověří sestavením nového kabinetu. "Takže když skončí Hamáček, koho si tam Babiš asi tak dá?" dodala Černochová.

Fašistická lůza utržená ze řetězu.



Zničila a pošlapala státní svátek 17. listopadu. Plivla na památku studentů, kteří chtěli demokracii a svobodu.



Foto: Jan Šibík, Instagram pic.twitter.com/sfzubH7ayG — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 17, 2018

Jurečka na Twitteru uvedl, že může mít "tisíc a jednu výhradu" k prezidentovi, premiérovi a dalším politikům, vyhazovat jejich květina ale označil za zhovadilost. "Máme svátek boje za svobodu a demokracii, tedy i za to, že můžeme vyjadřovat své rozdílné názory a přitom mít k sobě respekt a úctu," uvedl.