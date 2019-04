Reakce Dominika Duky na nedořešený sexuální skandál z 90. let

Reakce kardinála Dominika Duky na článek o sexuálním skandálu z 90. let, který vznikl ve spolupráci on-line deníku Aktuálně.cz se serverem HlídacíPes.org.

Vážený pane šéfredaktore,

Nemohu hovořit konkrétně, protože zmiňovaný zůstal v anonymitě, a tak mi dovolte, abych ho nazýval případem "Muzikus".

Mohu říci, že se jednalo o nadaného studenta konzervatoře, a i já jsem si ho rád poslechl z oken noviciátní kaple, která směřovala do kostela Sv. Jiljí, když hrával na varhany na kůru kostela Sv. Jiljí.

Po jisté době mi oznámil, že byl obtěžován bratrem dominikánem, který v té době ještě nebyl knězem.

Oba jsem si zavolal, abych oba konfrontoval a vyslechl, přinesl jsem dokonce kříž a oba vyzval k přísaze, která mnou osobně otřásla. Bylo to tvrzení proti tvrzení a byla to pro mě patová situace. Ihned jsem se poradil s naším církevním právníkem, který mi sdělil, že v tomto případě nejde jednoznačně vystoupit, protože zde není jistota. Vybídl mě však oba podle možnosti sledovat a pokud by došlo k dalšímu, pak rychle jednat.

Dotyčný student Muzikus měl ubytování v našem klášteře v prvním patře (mimo klauzuru - prostor vyhrazený bratřím dominikánům), kde vedle jeho pokoje bydlela také paní kuchařka. Sdělila mi, že dotyčný přijímá v pozdních večerních hodinách návštěvy, a také že s ním začínají být problémy v kuchyni (zásobování atd.) Jednoho pozdního večera mne vyzvala, abychom spolu zašli do jeho pokoje, kam viděla, že jeden z kandidátů na vstup do kláštera, zabalen do prošívané deky, vešel do jeho pokoje. Neříkám, že jsem je při "něčem" přistihl, ale oběma jsem okamžitě sdělil, že musí opustit budovu kláštera do druhého dne a kandidáta na vstup do kláštera jsem jako provinciál propustil. Dotyčnému studentovi Muzikusovi jsem také zakázal vstup do kostela na kůr k varhanům.

Jednoho večera pak bohužel došlo k fyzickému konfliktu, protože se dotyčný Muzikus dobýval na kůr a jeden z dominikánů kněží mu bránil.

Nevím, kde je pravda, ale k případu z této dávné minulosti mohu sdělit pouze toto. Nemohu přijmout vydírání televizí, umím se omluvit, ale není možné toto.

S pozdravem a poděkováním

Dominik kardinál Duka