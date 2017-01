AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

V roce 2013 zničila jeden z největších striptýzových klubů v Praze obří razie. Později bylo obžalováno osm lidí z kuplířství a někteří i z podvodu. Majitel Atlas Cabaretu Petr Ježek tvrdí, že problémy s policií nastaly ve chvíli, kdy odmítl zaplatit výpalné. Obvodní soud pro Prahu 1 nedávno nepravomocně rozhodl, že se muži kuplířství nedopustili. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal. Pokud bude rozsudek pravomocný, chce Ježek za stíhání po státu odškodné v řádu desítek milionů.

Praha – Nechvalně známou pražskou ulici Ve Smečkách plnou nočních klubů v únoru 2013 ochromila obří policejní razie. Policisté zakročili proti údajným kuplířům kvůli podezření, že v jednom z největších striptýzových podniků "prodávali" desítky dívek. Uprostřed noci vyvedli kriminalisté tanečnice i jejich zákazníky a ve vazbě skončil tehdejší majitel klubu Petr Ježek i s kolegy.

Nakonec státní zastupitelství obžalovalo osm lidí. Kromě kuplířství jim byly přičítány i úvěrové podvody. V polovině listopadu Obvodní soud pro Prahu 1 nepravomocně zprostil téměř všechny obžalované viny v plném rozsahu, jen David Tomko dostal rok vězení za úvěrový podvod. Vyplývá to z protokolu z hlavního líčení, který má server Aktuálně.cz k dispozici.

Proti rozsudku se státní zástupce na konci prosince odvolal. „Odvolali jsme se, nyní vypracováváme odůvodnění,“ řekl obvodní státní zástupce pro Prahu 1 Jan Lelek bez dalších podrobností. Případ v současném stavu komentovat nechce.

"Chtěli půl milionu měsíčně"

Bývalý majitel klubu Atlas Cabaret Petr Ježek trvá na své nevině. Problémy mu prý způsobilo, že odmítl policii platit výpalné.

„Vše začalo v roce 2012, kdy chodili policisté v civilu za mnou do firmy a chtěli půl milionu měsíčně za ochranu. Pokud by se něco dělo kolem mě a firmy, tak mi dají vědět, nebo jsou schopni zahladit stopy. Šel jsem tak do kanceláře a přinesl od účetní papír, že vše dělám legálně a vše je, jak má být,“ popisuje.

Když odmítl zaplatit, začaly podle jeho verze do klubu chodit pravidelné kontroly. „Chodili každý den, a to až do mého zatčení v únoru 2013. Podnik byl před tím zásahem kvůli jejich návštěvám skoro před krachem. Nikdo tam nechtěl chodit ani pracovat,“ stěžuje si.

Dále míní, že v Atlas Cabaretu nikdo neprovozoval sex za peníze. „Všude byly cedule zakazující poskytování sexuálních služeb. I na nápojových lístcích. Oni mě odsuzovali za to, že jsem prodával třeba láhev šampaňského za 2500 korun. Holka z toho měla patnáct set a podnik tisíc korun. To je snad nabídka a poptávka,“ argumentuje.

Sex? Jen s manželkou

Před soudem vypovídaly i některé tanečnice. Všechny popřely, že by jim zákazníci platili za sex. „Řekla jsem jim, že pro takové služby musí jít za manželkou,“ pronesla například jedna z nich. Privátní pokoje údajně sloužily pro soukromé erotické show.

Státní zástupkyně Eva Viktorová v obžalobě mapovala, jak údajně probíhal nábor dívek, až po jejich placení za účelem sexu. Podnik měl mít šestnáct pokojů, bazén a zaměstnával i reklamního experta. Policie se mimo jiné opírala i o odposlechy, které kriminalisté sbírali devět měsíců. Ani to však soudkyni Editu Beranovou nepřesvědčilo.

Pokud bude rozsudek pravomocný, chce Ježek za stíhání po státu odškodné. „Budu žádat jak ušlý zisk, tak odškodnění za psychickou újmu. Pokud tam mají účetnictví od roku 2012 do zatčení, tak se bavíme o desítkách milionů,“ tvrdí.

Případ podle Ježka vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). To však inspektoři odmítají. „Na základě vámi dotazovaných informací nebylo potvrzeno, že by se generální inspekce touto věcí zabývala,“ napsala mluvčí Radka Sandorová.

