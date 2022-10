Dvojčata a brněnská korupce. Policie vtrhla i k bratrům náměstka primátorky Vaňkové

Razie namířená proti skupině podezřívané Národní centrálou proti organizovanému zločinu z manipulací s brněnskými byty zasáhla i místostarostu Brna-střed Romana Kotěru a jeho bratra Kamila. Dvojčata jsou nevlastními bratry náměstka brněnské primátorky Roberta Kerndla.

Policie v úterý ráno zasahovala u Otakara Bradáče, šéfa bytové komise Brno-střed a vlivného člena brněnské ODS, kterou vede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Podle dvou zdrojů Aktuálně.cz a Hospodářských novin ale prováděla domovní prohlídku také u bratrů Kotěrových.

Také ty označil někdejší spolupracovník předních jihomoravských občanských demokratů Pavel Hubálek za členy korupční skupiny. Před třemi lety policii vypověděl, že na radnici pomáhali manipulovat s přidělováním městských bytů. Stejně jako jejich nevlastní bratr Robert Kerndl, náměstek brněnské primátorky. Všichni tři to popírají.

Jestli jsou mezi osmi zadrženými, není jasné. Kamil Kotěra má od úterý vypnutý telefon, jeho bratr Roman telefon nezvedá. Podle informací České televize jsou nicméně mezi zadrženými kromě Otakara Bradáče, zastupitele hnutí ANO v Brně-Černovicích Radima Suchánka a jednatele brněnské realitní kanceláře PJ Reality Zdeňka Červinky, o nichž už dříve informovaly redakce HN a Aktuálně.cz, také Červinkova společnice Eva Vágnerová a dále bez uvedení profese Kateřina Pospíšilová, Jiří Povolný, Ludvík Kraus a Marek Horvath.

Roman Kotěra má jako místostarosta městské části Brno-střed na starosti nebytové prostory, ekonomiku a finance. V letošních komunálních volbách křeslo zastupitele obhájil. Brněnská ODS, které šéfuje Kerndl, ho dala na třetí místo kandidátní listiny.

Jeho bratr Kamil před rokem 2014 dělal v Brně-střed šéfa správy nemovitostí, která měla mimo jiné na starosti městské byty. Policejní vyšetřování se týká tohoto i následujícího volebního období.

Oba bratři navíc patří mezi sponzory občanských demokratů.

Hubálek před třemi lety vypověděl, že mu Roman Kotěra ukazoval dopředu seznamy volných bytů a označil ty, které se budou v brzké době privatizovat. A že mu jeho bratr Kamil předával klíče. "Lidé tak mohli vidět byt ještě před zveřejněním na úřední desce a ještě před jejich registrací. Bylo to i z toho důvodu, že Roman chtěl peníze ještě předtím, než se začne řešit registrace," řekl.

Podle svých slov Hubálek Romanu Kotěrovi vždy oznámil jméno toho, kdo má byt získat. "Roman mi pak na další schůzce sdělil částku, kolik za konkrétní byt požaduje. Peníze jsme si vždy museli předat před zasedáním bytové komise," vysvětloval. Převod nakonec schvalovala rada.

Přes 1,5 milionu a byty v historickém domě

Bratry Kotěrovy a Kerndla nespojují jen příbuzenské vztahy, ale i obchodní. Kamil Kotěra daroval Kerndlovi v roce 2017 pozemky. Oba mají také byty v jednom z domů v ulici Veveří.

Roman Kotěra podle Hubálka figuroval i v zařizování dvou městských bytů o celkové rozloze 300 metrů čtverečních brněnské primátorce Markétě Vaňkové (ODS). Ta je chtěla zrekonstruovat a propojit, což na nahrávce, kterou mají HN a Aktuálně.cz k dispozici, potvrdil přímo architekt projektu. Nakonec to ale neklaplo.

"Robert Kerndl mi tenkrát sdělil, že Vaňková se dostala do finančních problémů a že by bylo dobré najít nového zájemce," vypověděl Hubálek. Dodal, že Vaňkové vyplatil 1,2 milionu korun a Romanu Kotěrovi půl milionu. Primátorka i Kotěra to popřeli.

Ze záznamů radnice Brna-střed reportéři zjistili, že byty do pronájmu získal Vaňkové švagr a jeho přítelkyně. "Je to už dlouho, přesně si nepamatuji. Se švagrovou jsme to ale neřešili," řekl před časem redaktorům Ondřej Vaněk.

Dle magistrátních pravidel přitom platilo, že nájemníci by měli v následné privatizaci přednostní právo si byt výhodně koupit. Za zlomek tržní ceny.

Reportéři získali i výsledný projekt, který pro historický brněnský dům vypracoval architekt Robert Ševčík v roce 2013. Ačkoliv měl byty pronajaté Vaněk se svou přítelkyní, poslal architekt dokumenty přímo Hubálkovi.

Příbuzní Vaňkové byty přepsali na přítelkyni Hubálka

Za příbuzného primátorky komunikoval Hubálek i s radnicí Brna-střed. Měl také k dispozici korespondenci, kterou úředníci Vaňkovi posílali. Primátorka v minulosti Hubálka označovala za podvodníka a lháře.

V dubnu 2014 se Vaněk s přítelkyní pronajatých bytů vzdali. Podle pátrání reportérů požádali, aby je radnice přepsala na Tomáše Janošku a jeho družku, tedy bratra Hubálkovy bývalé přítelkyně.

Hubálek vypověděl i to, že organizovaná skupina využívala nastrčených nájemců, aby si smlouvy udržela a později mohla byty privatizovat. Skupinu podle něj vedl současný ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Ten cokoliv nelegálního opakovaně popírá. K současné razii říká, že se netýká jeho, primátorky Vaňkové ani náměstka Kerndla.