Rathovi zabavila policie víc peněz, než kolik má platit. Část milionů může žádat zpět

Po pravomocném verdiktu v korupční kauze Davida Ratha se rozhoří bitva o desítky milionů korun, které policisté nalezli při domovních prohlídkách. A to nejen u bývalého středočeského hejtmana, ale i u dalších dvou hlavních spolupachatelů Kateřiny a Petra Kottových. Policie jim totiž zabavila mnohem více peněz, než kolik soud určil jako peněžité tresty. Odsouzení tak mohou žádat zbytek zpět. Situaci jim však komplikuje jejich další soudní případ - a s tím související hrozba dalších peněžitých trestů.

David Rath dostal k sedmiletému vězení ještě peněžitý trest 10 milionů korun, manželé Kottovi pak k šestiletému vězení každý po 15 milionech.

Rath tvrdí, že nemá tolik peněz, aby svůj peněžitý trest uhradil. "Nevím, z čeho bych to zaplatil. Nemám ani deset milionů, ani jeden milion," řekl ve středu na tiskové konferenci v Hostivici ještě v době, kdy soudce Pavel Zelenka četl pravomocný rozsudek.

Rath může mít pravdu v tom, že nemá hotovost, se kterou by mohl nakládat. Pravdou ale je i to, že policie mu zabavila mnohem více peněz, než by měl hradit jako peněžitý trest. Propadnutí sedmimilionového úplatku a zaplacení dalších deseti milionů korun proto soudce Pavel Zelenka nepovažuje za nepřiměřené.

"Ve všech případech majetkových trestů přihlížíme k tomu, aby byl ten trest vykonatelný. U peněžitého trestu se předpokládá okamžitá úhrada, ale je možné ji rozložit na splátky," uvedl Zelenka.

22 milionů u Ratha

Ze soudních protokolů vyplývá, že Rathovi zabavila policie jako výnos z trestné činnosti takřka 22 milionů korun. Sedm z nich měl při svém zadržení v krabici od vína, když odcházel z domu manželů Kottových. Tyto peníze mu sice po pravomocném verdiktu definitivně propadnou, ale stále zbývá skoro patnáct milionů korun.

8,6 milionu korun a více než milion korun v eurech totiž policie našla při následné domovní prohlídce v Rathově domě. Dalších pět milionů korun mu pak zablokovala na účtu u jeho advokáta. K Rathovu majetku je navíc třeba připočíst i hodnotu nemovitostí, které vlastní jak se svojí manželkou Evou, tak partnerkou Renatou Horkou a na kterých visí plomba.

Policisté i žalobci se ovšem domnívají, že Rath na úplatcích ze zakázek získal mnohem více. V jedné ze žádostí o prohlídku bankovních trezorů tuto sumu podle Českého rozhlasu dokonce vyčíslili na 675 milionů korun.

Kottovi měli doma 35 milionů

I manželé Kottovi mají obstaveno více majetku, než činí středeční peněžitý trest patnáct milionů korun pro každého. Policie jim v roce 2012 při domovních prohlídkách zajistila dohromady přes 40 milionů korun. Většinu z toho - 35 milionů - našla v hotovosti v jejich domě v Hostivici, zbytek byl na účtech v bankách a v akciích.

Peníze jak Ratha, tak Kottových jsou stále zablokované, protože o všech prvoinstanční soudce Robert Pacovský ve svém loňském verdiktu rozhodl, že propadnou. Poté, co vrchní soud ve středu rozhodl, že se propadnutí majetku - až na sedm milionů korun v krabici od vína - ruší a místo toho uložil peněžité tresty, teoreticky by je Rath i Kottovi mohli dostat zpět.

Žalobce je může znovu zablokovat

To ale odmítá soudce Pavel Zelenka. "Rozhodně to automaticky neznamená, že by ty peníze měli dostat," uvedl Zelenka. Blíže se však k tomu, co se tedy stane se zbývajícími penězi, odmítl vyjádřit. "Je předčasné cokoliv k tomu říct, protože to rozhodnutí bude na soudu prvního stupně," konstatoval. "Postup existuje, ale já nemohu prvoinstančnímu soudu říkat, co má dělat," dodal.

Advokát a bývalý státní zástupce Stanislav Mečl ale upozorňuje, že Rath i Kottovi již mohou požádat o vrácení peněz, byť odvolací soud ještě nesepsal verdikt. "Na písemné vyhotovení by se čekat nemuselo, protože to rozhodnutí nabylo právní moci dnem, kdy bylo vyhlášeno," upozornil Mečl.

Vidinu získání peněz zpět ale může Rathovi i Kottovým překazit státní zástupce a požádat o jejich další zablokování. A to i proto, že Krajský soud v Praze řeší druhou větev kauzy Rath, kde jde o zmanipulované zakázky v hodnotě přes 700 milionů korun. I v tomto případě jsou Rath s Kottovými hlavními obžalovanými.

Podle Mečla by tak neměla nastat situace, že by si Rath a Kottovi peníze, nalezené při domovních prohlídkách, vyzvedli. Soud totiž podle něj může nyní rozhodnout o zajištění částky, která byla vyměřena jako peněžitý trest. A o obstavení zbytku by mohli požádat znovu žalobci.

Petr Jirát: Zákonodárce by se měl zamyslet nad tím, aby se něco takového už nemohlo opakovat | Video: Marek Pokorný | 00:40

"Mohli by požádat znovu o zajištění tohoto rozdílu pro účely druhé větve, protože i tam přichází do úvahy peněžitý trest či propadnutí části majetku. To by mělo státní zastupitelství rychle udělat, pokud má zájem, aby to bylo reálné vykonat," uvedl Mečl.

Šéf Krajského státního zastupitelství v Praze Martin Staněk ale nechce o dalším možném postupu spekulovat. "Rozhodně nebudu říkat coby kdyby. Rozhodnutí soudu znám jenom z médií, až jej dostanu písemně, tak se můžu zamýšlet na dalším postupu," řekl.

Rathovy miliony chce správce dědictví i manželka

V případě Ratha si navíc na zadržené peníze činí nárok více lidí. To, že mu patří 8,5 milionu korun, nalezených v synově hostivické vile, tvrdil jeho otec Ratmír Rath. U syna si prý uložil úspory z dob, kdy dělal v předlistopadové éře lékaře v Kataru. Když Ratmír Rath zemřel, spadla tato suma do dědictví a vymáhá ji správce pozůstalosti Jan Vondráček. "Podali jsme žádost o jejich vrácení," potvrdil Vondráček.

Stejně tak si na část zadržených peněz činí nárok Rathova manželka Eva, která tvrdí, že šest milionů z nich patří do společného jmění manželů. A žádá proto tři miliony korun. Podle Mečla by ale neměli mít šanci. "Ty peníze byly zajištěny panu Rathovi, ne jim," řekl.