Rath si začne odpykávat trest asi v Ruzyni. Léto by mohl strávit ještě na svobodě

Vrchní soud v Praze ve středu poslal bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha na sedm let do vězení. Zatím však není jasné, kdy do něj nastoupí. Politik na tiskové konferenci prohlásil, že pokud by to mělo být brzy, požádal by o odložení nástupu do vězení o jeden až dva měsíce, aby si stihl uspořádat rodinné záležitosti. Vzhledem k jeho bydlišti by minimálně první dny měl strávit v ruzyňské věznici. O jeho případném přesunu bude pak rozhodovat vězeňská služba.

Termín Rathova nástupu do vězení je nyní v rukou předsedy prvoinstančního Krajského soudu v Praze Roberta Pacovského. Na otázku, kdy by k tomu alespoň odhadem mělo dojít, mluvčí soudu neodpověděla.

"To se nedá odhadnout. Praxe soudu je různá," říká advokát Josef Lžičař. Podle něj předseda soudu může výkon trestu nařídit klidně hned, aniž by vyčkal na písemné vyhotovení rozsudku. Někdy se však na písemné zdůvodnění čeká.

Pokud by to tak bylo i v případě Ratha, bývalý ministr zdravotnictví by ještě léto strávil na svobodě. Soudce Vrchního soudu Pavel Zelenka Aktuálně.cz řekl, že písemné vyhotovení rozsudku bude pravděpodobně až v říjnu. Vysvětluje to tím, že jde o složitý případ a navíc nadchází doba dovolených. "Budeme muset požádat o prodloužení lhůty. Řešíme navíc i vazební věci, které mají přednost," poukázal Zelenka.

Čas na rodinné záležitosti

Rath na tiskové konferenci, kterou uspořádal ve středu krátce po vynesení pravomocného verdiktu, řekl, že pokud by měl nastoupit v nejbližší době, chtěl by dostat čas, aby si vyřešil osobní věci. "Ani nemám moc chuť žádat o nějaké odklady. Pokud by to bylo rychlé, tak z rodinných důvodů, abych stihl uspořádat definitivně rodinné záležitosti. Možná o nějaký měsíc, dva, víc ne. Nemám zájem tu věc prodlužovat," řekl Rath.

Podle advokáta Lžičaře však není jisté, že by soud Rathovi vyhověl. "Je to v podstatě na dobré vůli předsedy senátu, jestli mu to umožní, protože odklad je možný jen u nízkých trestů," řekl Lžičař.

Ačkoliv si Rath ve středu vyslechl pravomocný rozsudek, svůj boj o zproštění viny stále nevzdává. Oznámil, že plánuje podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Svůj případ je ochotný dotáhnout až k Evropskému soudu pro lidská práva.

Nástupu do vězení se však už pravděpodobně nevyhne. Nejvyšší soud před samotným projednáním dovolání odkládá vykonatelnost trestu jen ve výjimečných případech. Dovolání navíc může Rath podat až tehdy, když bude mít v ruce písemné vyhotovení rozsudku. V té době si již může svůj trest odpykávat.

První věznicí by měla být Ruzyně

Pokud Rath dostojí svému slovu a ve stanoveném termínu nastoupí do vězení, hlásit by se mohl ve Vazební věznici Praha Ruzyně, kam územně spadá vzhledem ke svému bydlišti v Hostivici. Mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová však upozorňuje, že odsouzení mají na výběr ze třinácti nástupních věznic. "Pokud je člověk třeba na dovolené a chce nastoupit přímo z dovolené, může využít kteroukoliv z našich nástupních věznic," říká Kučerová.

I pokud by Rath nastoupil do ruzyňské věznice, neznamená to, že právě v ní si bude odpykávat svůj trest. "Tam proběhne standardní nástupní proces a pak dispečer generálního ředitelství rozhoduje o dalším umístění," dodává Kučerová.

Vězeňská služba se v rozhodování, kam odsouzence umístí, řídí v první řadě verdiktem soudu, který určuje, v jakém typu zařízení si má svůj trest odpykat. Výběr konkrétní věznice je už na rozhodnutí vězeňské služby..

Kučerová tvrdí, že se přitom přihlíží k naplněnosti věznic, ale i k potřebám odsouzeného. Snaží se například, aby byl co nejblíže svému trvalému pobytu nebo rodině, která ho bude navštěvovat. Svou roli hraje i to, jaké možnosti práce daná věznice nabízí. Pro připomenutí: Rath už strávil 18 měsíců ve vazební věznici v Litoměřicích.

Je dobrá zpráva, že se konečně podařilo rozhodnout. Soudce to pojmenoval jasně - David Rath řízení protahoval obstrukcemi, říká redaktor Aktuálně.cz. | Video: Martin Veselovský | 08:20

Místo do vězení do nemocnice

Přestože Rath tvrdí, že nechce nástup k trestu zbytečně zdržovat, existují v minulosti případy, kdy se odsouzení nakonec rozhodli pro cestu obstrukcí. To je případ například bývalého senátora Alexandra Nováka, tehdy označovaného za kmotra ODS, odsouzeného za korupci. V den, kdy měl nastoupit do vězení, byl hospitalizován v nemocnici, odvolával se na mozkovou příhodu a žaludeční vředy.

Protahovat nástup do vězení se mu nakonec dařilo pět měsíců. Poté soudu došla trpělivost a pro Nováka si přijela ozbrojená eskorta.

Rath ale ve středu odmítl, že by se chtěl vymlouvat na zdraví. "Zatím jsem zdráv a nehodlám si vymýšlet nějaké zdravotní potíže," ujistil.

Kdyby se Rath o to přece jenom pokusil, podle advokáta Lžičaře by příliš šancí na úspěch neměl. "Muselo by to být něco vážného. Většinou napíšou, že vězeňská nemocnice - ať už na Pankráci nebo v Brně - je schopná ošetřit skoro všechno nebo zajistit operaci. Zdravotní komplikace, myslím, nebudou připadat v úvahu, pokud by to nebylo životu ohrožující nebo těžce nevyléčitelné choroba," říká advokát.

Utekl a dosud ho nechytli

Jako krajní scénář - z pohledu české justiční historie ne však neznámý - se nabízí útěk do zahraničí. Tento nečekaný postup zvolil například bývalý poslanec ČSSD Petr Wolf, s nímž Rath svého času seděl ve sněmovně. Soud ho v roce 2012 poslal za zneužití dotace na šest let do vězení. Wolf verdikt označil za "divadlo" a provinění nikdy nepřipustil. K trestu nenastoupil a zmizel v zahraničí.

Policie na něj nejprve vydala evropský a následně i mezinárodní zatykač. V květnu ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že policie už od roku 2016 ví, že se Wolf pohybuje v Paraguayi. Ačkoliv již tehdy Česko požádalo o Wolfovo vydání, dosud k němu nedošlo.

VIDEO: Soudce Pavel Zelenka vysvětluje rozhodnutí soudu

Soudce vysvětluje, proč nešlo použít odposlechy, kvůli čemuž mohl Davida Ratha a další obžalované odsoudit jen pro dvě z původně osmi zmanipulovaných a předražených zakázek. A poukazuje na to, že u obou trestných činů, za něž byl exhejtman odsouzen, šlo o korupci, byť to v jejich označení není výslovně uvedeno.