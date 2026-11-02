Rath u Ústavního soudu neuspěl. Stěžoval si na politické tlaky a nepřiměřenost trestu

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnosti bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha a dalších tří aktérů druhé větve korupční kauzy kolem krajských zdravotnických zakázek. Rath neuspěl s poukazem na údajnou nepřiměřenost trestu a medializaci kauzy. Stížnosti se týkaly také třeba odposlechů a záznamů ze sledování, hodnocení důkazů i právní kvalifikace.
ÚS je odmítl jako zjevně neopodstatněné, zjistila ČTK z usnesení v databázi soudu. Rozhodnutí padlo bez veřejného jednání. Rath už je víc než tři roky na svobodě.
"Obecné soudy se zabývaly podstatnými námitkami stěžovatelů a své závěry odůvodnily ústavně přijatelným způsobem. V řízení nevyšly najevo takové vady, které by odůvodňovaly závěr o porušení jejich ústavně zaručených práv," stojí v usnesení tříčlenného senátu se zpravodajem Martinem Smolkem.
Rath poukazoval na politické tlaky, které prý ovlivnily trestní řízení, stejně jako intenzivní a dlouhodobá medializace. Podle ústavních soudců ale Rath nijak nedoložil, že by se údajný mediální či politický tlak promítl do rozhodování soudů. "Z napadených rozhodnutí naopak plyne, že soudy založily své závěry na výsledcích dokazování a právním posouzení věci," konstatoval ÚS.
Podle verdiktu si aktéři na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů ve Středočeském kraji za stovky milionů korun. Šlo o tendry na nákup sanitek, přestavbu pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Ústřední trojici kauzy tvořili, stejně jako v její první větvi, někdejší hejtman za sociální demokraty Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Všichni tři hlavní aktéři dostali souhrnné osmileté tresty.
Obžalobě čelilo ještě dalších šest lidí včetně bývalého generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta. Odvolací soud je uznal vinnými, některým snížil uložené peněžité tresty či zákazy činnosti. Do vězení soud poslal Lucii Novanskou a Pavla Drážďanského, zbylé obžalované potrestal soud podmínkami. Ústavní stížnosti podali Rath, Pilát, Martin Jireš a Martin Houdek. Soud je sloučil do jednoho řízení a všechny odmítl.
Samostatnou stížnost podala ještě stavební firma Metrostav Infrastructure. Zůstává prozatím nevyřízená, potvrdila mluvčí ÚS Kamila Abbasi.
Soudy se kauzou zabývaly od roku 2016, pravomocné rozhodnutí u odvolacího Vrchního soudu v Praze padlo v červnu 2022. Rath se v lednu 2023 musel vrátit do vězení, kde si už dříve odpykal část původního sedmiletého trestu z první větve kauzy. Z vězení pak vyšel v květnu 2023. Kott se dostal podmínečně na svobodu v září téhož roku, Kottová v lednu 2024.
Už v dřívějším dovolání k Nejvyššímu soudu si Rath stěžoval na nepřiměřeně přísný trest. Justice podle něj nevzala v potaz jeho politické a odborné zásluhy. Nejvyšší soud ale pokládal trest za zákonný a přiměřený. Rath prý jako hejtman nedostál morálním nárokům, které se s volenou funkcí pojí. "Právě on by měl usilovat o transparentní výběrová řízení a řádné fungování nemocnic zřizovaných Středočeským krajem. Skutečnost, že se uvedeného jednání dopustil právě z titulu funkce hejtmana, je mu naopak proto kladena k tíži," uvedl loni Nejvyšší soud.
Weby České televize měly od nedělního večera výpadek, může za to planý požární poplach
Webové služby České televize měly od nedělního večera do pondělního rána výpadek. Souvisel s planým poplachem požární signalizace. V současnosti služby už fungují. Česká televize to oznámila na síti X.
Začíná festival Prague Sounds. Vystoupí Brooklyn Rider či jazzová hvězda Joyová
Koncert newyorského smyčcového kvarteta Brooklyn Rider v galerii digitálního umění Signal Space hudbou Philipa Glasse zahájí v pondělí 30. ročník festivalu Prague Sounds. Uvede program Temples of Resonance, výběr smyčcových kvartetů Glasse, v multimediálním formátu připraveném speciálně pro Prague Sounds s vizuály od studia Lunchmeat. Festival do 22. listopadu nabídne v Praze 11 koncertů.
Policie na galerii Sněmovny zasáhla přiměřeně. Výzva k pokleknutí ale nutná nebyla
Při incidentu na galerii Sněmovny při jednání o zrušení mediálních poplatků postupovali zasahující policisté oprávněně a přiměřeně, a to i při použití donucovacích prostředků. Po prošetření zásahu to v pondělí v tiskové zprávě uvedla ochranná služba. Za nepřiměřený označila pokyn k pokleknutí demonstrantů, podle ní byl ale motivován snahou zajistit bezpečnost jak policistů, tak dalších přítomných.
V bulharských prezidentských volbách zvítězila úřadující hlava státu Jotovová
Úřadující hlava státu Ilijana Jotovová zvítězila v nedělním druhém kole prezidentských voleb v Bulharsku. Získala 57,6 procenta hlasů, vyplývá z v pondělí zveřejněných úplných výsledků ústřední volební komise. K volbám přišla méně než čtvrtina voličů.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli další nepřátelskou rafinérii. Rusové udeřili v Oděse
Ukrajinské síly v noci na pondělí zasáhly ropné zařízení v ruské Samarské oblasti, napsal server The Kyiv Independent s odkazem na zdroje, které monitorují průběh války. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci útočilo na objekty přístavní infrastruktury v Oděské oblasti na Ukrajině.