Rathovi nahrává k propuštění "nepředstavitelná věta", ve vězení se ubránil útoku

Bývalý středočeský hejtman David Rath je jeden krok od odchodu z vězení. O svém polepšení přesvědčil soud první instance, na svou stranu nyní musí dostat ještě odvolací soud. Právě tam podala státní zástupkyně stížnost proti Rathově podmíněnému propuštění. Bývalému výraznému politikovi ČSSD neuvěřila, že se během trestu za svou korupční kauzu napravil. Za dva delikty dostal sedm let vězení.

Polovina sedmiletého trestu za zjednání výhody při veřejné zakázce a poškození finančních zájmů Evropské unie uplynula Davida Rathovi (dříve ČSSD) letos 9. října. O dva dny později podal žádost o jeho podmíněné propuštění Svaz pacientů České republiky, s nímž bývalý politik spolupracuje. Městský soud v Brně podnětu 9. listopadu vyhověl. Státní zástupkyně Adriana Valcová však podala stížnost.

Příběh Rathovy možné cesty na svobodu se nyní posunul kupředu. Uplynulý pátek se spis z brněnské městské instance vypravil na Krajský soud v Brně, v pondělí se dostal na stůl odpovědným soudcům. Pravomocné rozhodnutí bude mít v rukou senát Vlastimíra Čecha a Markéty Jirsové. Jejich úkolem bude po zvážení rozhodnout, zda jsou námitky žalobkyně Valcové proti Rathově propuštění namístě.

"Státní zástupce po zvážení všech relevantních skutečností, které se váží k osobě odsouzeného, jím spáchané trestné činnosti a jeho prozatímního výkonu trestu dospěl k závěru, že v jeho případě není splněna jedna ze základních podmínek pro podmíněné propuštění, a to že od odsouzeného lze očekávat, že povede řádný život," řekla Aktuálně.cz ke stížnosti mluvčí brněnských žalobců Kateřina Jirásková.

Rathův kritický pohled na své delikty

Kdy se krajský soud dostane k vyřízení stížnosti, není jasné. Odvolací senát se s ní musí nejprve seznámit. Jak rychle to zvládne, bude záležet na jeho rozvrhu práce. Podle informací Aktuálně.cz v takových případech obvyklá lhůta nepřekračuje jeden měsíc. Rozhodnuto by tak mohlo být na konci tohoto roku, nebo zkraje ledna roku příštího. Do té doby zůstane Rath ve věznici v Brně-Bohunicích.

Podle brněnského městského soudu se přitom bývalý hejtman, někdejší poslanec a také svého času ministr zdravotnictví během pobytu za mřížemi osvědčil. V první řadě si uvědomil závažnost své trestné činnosti spočívající v manipulaci se zakázkami ve Středočeském kraji. Ve vězení se navíc choval příkladně, trest tak z pohledu soudu splnil svůj účel už po své polovině.

"Odsouzený opakovaně uvedl ve veřejném zasedání, že přijal dokonce i hodnocení důkazů ze strany odvolacího soudu, že se z jednání ponaučil, že se chce vyvarovat v budoucnu stejných chyb, nechce mít s veřejnými dotacemi a zakázkami již nic společného, nechce se rozhodně do vězení vrátit," stojí v rozhodnutí soudu, jež Aktuálně.cz získalo.

Státní zástupkyně vystupovala proti Rathově propuštění už při jednání o žádosti. Tehdy argumentovala, že neprojevil dostatečnou sebereflexi. "Pokud je odsouzený dokonce schopen vyslovit větu (před mnoha lety ještě nepředstavitelnou), že si trest zasloužil, pak soud skutečně nevidí, jak jinak by měl odsouzený projevit svůj kritický náhled na dříve páchanou trestnou činnost," oponoval soud.

"Pracovní morálka na velmi dobré úrovni"

Soudce Josefa Tatíčka přivedla k příznivému verdiktu vedle Rathova pokání také dobrozdání na jeho adresu od zmíněného Svazu pacientů České republiky, vězeňské služby a Probační a mediační služby. Všechny vyzněly v Rathův prospěch. Pozitiva získal včasným nástupem do vězení, pracovním nasazením za mřížemi a díky celkem pěti kázeňským pochvalám.

"Jeho pracovní morálka je na velmi dobré úrovni, chování a jednání je hodnoceno jako bezproblémové v souladu s vnitřním řádem věznice. K ostatním odsouzeným i zaměstnancům věznice se chová velmi slušně, nevyvolává konfliktní situace ani je nevyhledává. Má pravidelnou účast i v mimopracovních aktivitách," píše se dále v odůvodnění soudce Tatíčka, na které upozornil server Česká justice.

Soudce Tatíček ocenil především Rathovu vůli pracovat v době pandemie. Coby lékař začal působit v bohunické káznici letos v únoru týden po tom, co ho tam vězeňská služba přesunula z Ruzyně. Pracovní morálka bývalého hejtmana nepolevila ani poté, co ho při vyšetření napadl nůžkami jiný vězeň. Mířil na krk, ale Rath ho chytil za ruku a ubránil se. Soudu pak tlumočil, že takové riziko je součástí jeho lékařské práce za mřížemi.

Právě pracovní působení představuje pro soudce další záruku, že Rath se na svobodě k trestné činnosti nevrátí. Po propuštění chce nastoupit jako internista do soukromé lékařské ambulance, kterou provozuje jeho žena Eva ve středočeské Hostivici, kde manželé se synem Danielem žijí. Rath tam pracoval už před nástupem do vězení v říjnu 2019.

Pokuta 10 milionů a exekutor

Bývalý hejtman má silnou motivaci k práci. Musí splatit pokutu, kterou mu Krajský soud v Praze za jeho korupční delikty uložil. Sankce dosahuje výše 10 milionů korun. Rath zatím zaplatil polovinu. Na další splátky mu však podle jeho slov chybí peníze. Jednak si je chce opatřit právě z nadstandardní mzdy v ambulanci, kde by měl podle očekávání pobírat až 100 tisíc korun měsíčně.

Další zdroj očekává z výnosu prodeje nemovitosti, o níž se soudí s bratrem Michalem. Jde o dům v hodnotě devíti milionů korun ve středočeské obci Zbuzany kousek od Prahy. Rath je připravený splácet až 60 tisíc korun měsíčně. Pokud pokutu neuhradí, čekalo by ho dva a půl roku za mřížemi navíc. Tuto hrozbu označil za "ten největší motivační tlak zbývající část trestu zaplatit".

Krajský soud v Praze přitom stále drží 10 milionů korun, které policie zabavila z Rathova domu po jeho zatčení. Peníze nijak nesouvisí s jeho delikty. Bývalý hejtman proto doufá, že mu je soud uvolní. Pak by zbytek sankce dorovnal snadno. Pražský krajský soud paradoxně letos v létě vyzval exekutora, aby zbývajících pět milionů z pokuty začal po Rathovi vymáhat. Exekuce se však kvůli Rathovu návrhu na její zastavení dosud nerozběhla.

"Není důvod zpochybňovat jeho příslib, že se chce vrátit k rodině a chce opět vykonávat profesi lékaře po propuštění a z dosahovaných výdělků chce okamžitě zapracovat na intenzivním splácení peněžitého trestu," shrnul soudce Tatíček. Rathovi uložil sedmiletý dohled probačního úředníka. Ten podle soudce může kontrolovat, zda Rath pokutu platí a odkud na to bere peníze.

"Negativní postoj žalobců si zavinil sám"

Soudce Tatíček na druhou stranu v rozhodnutí poznamenal, že rozumí odporu soustavy státního zastupitelství k Rathovu propuštění. Vysvětluje si ho chováním bývalého hejtmana během vyšetřování a následného vedení soudního procesu. Rath využil všechny představitelné způsoby obhajoby, některé z nich přitom byly minimálně rozporuplné.

"Zjevně negativní postoj státního zastupitelství k podmíněnému propuštění odsouzeného již k podané první žádosti si do značné míry zapříčinil sám odsouzený způsobem vedení obhajoby (často až obstrukčním) v průběhu trestního stíhání, neutuchající kritikou orgánů činných v trestním řízení, rovněž neadekvátní medializací případu až po nemístná opakovaná vyjádření o zpolitizování celého procesu," uvedl soudce.

Kauza Rath II Ve druhé větvi kauzy Rath padl odsuzující rozsudek za přijetí úplatku, podílnictví, sjednání výhody při veřejné zakázce a poškození finančních zájmů Evropské unie. Manipulovalo se zakázkami na rekonstrukci bloku C2 v Nemocnici Kladno, opravou pavilonu O nemocnice v Kolíně, vybudováním parkoviště a pavilonu Palackého v mladoboleslavské nemocnici a tendrem na dodání 48 sanitek pro středočeskou záchranku. Deník Aktuálně.cz přináší přehled trestů a odvolací návrh žalobce na jejich zpřísnění u všech aktérů případu: David Rath - osm let vězení a 18 milionů pokuta (návrh žalobce na 9,5 roku a propadnutí veškerého majetku)

Petr Kott - osm let vězení a 20 milionů pokuta (8,5 roku a propadnutí veškerého majetku)

Kateřina Kottová - osm let vězení a 20 milionů pokuta (8,5 roku a propadnutí veškerého majetku)

Lucia Novanská z firmy ML Compet - pět let vězení a pokuta 500 tisíc (7,5 roku)

bývalý ředitel firmy Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský - šest let vězení a pokuta jeden milion (7,5 roku)

exředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek - tři roky s podmínkou čtyři roky a pokuta dva miliony (tři roky nepodmíněně)

manažer firmy Puro-Klima Martin Jireš - tři roky s podmínkou čtyři roky a pokuta dva miliony (nepodmíněný trest)

bývalý ředitel firmy Metrostav Pavel Pilát - tři roky s podmínkou čtyři roky a pokuta tři miliony (nepodmíněný trest v sazbě 1 až 6 let vězení)

firma JIPE - zákaz účastnit se zakázek na tři roky a pokuta 2,5 milionu (zákaz na šest let a pokuta pět milionů)

firma Puro-Klima - zákaz účastnit se zakázek na dva roky a pokuta dva miliony (zákaz na šest let a pokuta pět milionů)

firma Hospimed - zákaz účastnit se zakázek na dva let a pokuta dva miliony (zákaz na šest let a pokuta osm milionů)

firma Metrostav - zákaz účastnit se zakázek na tři roky a pokuta 10 milionů (zákaz na 10 let a pokuta 25 milionů)

manažer Metrostavu Jiří Anděl - pět let vězení a pokuta 250 tisíc (bez návrhu žalobce)

firma Aveza - zrušení firmy (bez návrhu žalobce)

firma ML Compet - zrušení firmy (bez návrhu žalobce)

firma Konstruktiva Branko - propadnutí majetku (bez návrhu žalobce)

firma Tenton - trest zveřejnění rozsudku (bez návrhu žalobce)

David Rath dostal sedm let vězení za machinaci zakázek ve Středočeském kraji v čele s rekonstrukcí zámku v Buštěhradu. Právě za ni převzal úplatek sedm milionů v krabici od vína, s nímž ho policie zadržela 14. května 2012 v Rudné při odchodu od spolupachatelů, manželů Kottových. Rathovi navíc hrozí další trest, Vrchní soud v Praze bude rozhodovat o jeho odvolaní proti osmi letům vězení za úplatkářství při tendrech ve středočeských nemocnicích.