Rath podává dovolání k Nejvyššímu soudu proti sedmiletému trestu za korupci

Bývalý středočeský hejtman David Rath, který si odpykává sedmiletý trest vězení za zmanipulované zakázky Středočeského kraje, podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Podle České televize dovolání podal i odsouzený manažer Tomáš Mladý a podnikatelka Lucia Novanská. V jiné části kauzy ve čtvrtek Ústavní soud odmítl Rathovu stížnost ve sporu s advokátem Michalem Pacovským kvůli jeho výrokům z roku 2015.

"Dne 2. prosince 2019 bylo našemu soudu doručeno dovolání MUDr. Davida Ratha," sdělila ČT mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá. Už v listopadu se dovolali také odsouzená podnikatelka Lucia Novanská a manažer Tomáš Mladý.

Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a někdejší středočeský hejtman Rath se dovoláním brání proti červnovému rozsudku pražského vrchního soudu, který ho pravomocně uznal vinným a poslal ho na sedm let do vězení. K tomu musí zaplatit deset milionů korun a sedm let nesmí působit ve výkonných funkcích v samosprávě. Rath je od 7. října ve vězení v Teplicích.

V kauze bylo spolu s Rathem obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými. Bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra poslal soud na šest let do vězení za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a budovy gymnázia v Hostivici. Podle rozsudku žádali úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun a sedm milionů dali Rathovi.

Pětileté tresty dostali od soudu podnikatelka Lucia Novanská, jejíž firma tendry pro kraj organizovala, a manažeři Pavel Drážďanský a Tomáš Mladý. Podmíněné tresty uložil soud spolupracující obviněné Ivaně Salačové a stavaři Václavu Kovandovi. Tři spoluobžalovaní - manažeři zdravotnických firem Jindřich Řehák, Martin Jireš a Jan Hájek - byli soudem osvobozeni.

Koncem letošního října podal nejvyšší státní zástupce Zeman dovolání k Nejvyššímu soudu v neprospěch všech obviněných.

Za tvrzení, že to Rathovi "sežral i s navijákem", advokát exhejtmanovi platit nemusí

Rath během vleklého procesu podával řadu stížností, uplatňoval veškeré opravné prostředky, opakovaně se obracel na Nejvyšší i Ústavní soud. Jednu z jeho stížnost - kvůli sporu s advokátem Michalem Pacovským - Ústavní soud ve čtvrtek odmítl.

Podle pravomocného rozsudku se Pacovský musel Rathovi omluvit za několik výroků z roku 2015, které se týkaly okolností udělení plné moci k právnímu zastupování. Justice však nepřiznala bývalému středočeskému hejtmanovi právo na odškodnění 100 000 korun.

Rathovu ústavní stížnost označili soudci za zjevně neopodstatněnou, vyplývá z usnesení v databázi Nalus. Justice prý nechybovala. "Rozhodnutí jsou výrazem nezávislého soudního rozhodování, které nevybočilo z mezí ústavnosti," stojí v usnesení.

Pacovský v roce 2015 za nejasných okolností přijal plnou moc k zastupování Ratha, vzápětí ji ale vypověděl. Advokát je strýcem soudce Roberta Pacovského, který rozhodoval v Rathově korupční kauze. Někdejší politik si odpykává sedmiletý trest.

Omluva advokáta Pacovského Rathovi Omlouvám se MUDr. Davidu Rathovi, že jsem ve svém vyjádření pro Krajský soud v Praze nepravdivě uvedl, že by mohla být plná moc podvodně založena do spisu. Omlouvám se, že jsem pro server Aktuálně.cz uvedl, že jsem to MUDr. Davidu Rathovi a jeho právníkům sežral i s navijákem a že jsem dostal plnou moc jen k nahlížení do spisu. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Za způsobené nepříjemnosti se MUDr. Davidu Rathovi omlouvám.

Podle verdiktu ve sporu ochranu osobnosti se musel Michal Pacovský omluvit například za tvrzení, že "to Rathovi a jeho advokátům sežral i s navijákem". Těmito slovy popsal v prosinci 2015 advokát Pacovský v rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz schůzku s bývalým středočeským hejtmanem a jeho dosavadními advokáty v květnu téhož roku. Okolnosti, které danou schůzku provázely, totiž pomohly Rathovi o několik měsíců oddálit verdikt v jeho korupční kauze. Nemusel se naopak omlouvat například za vyjádření, že byl oklamán nebo že plnou moc převzal mylně.

Podle České advokátní komory se Pacovský dopustil kárného provinění tím, že Rathovi vypověděl plnou moc, aniž to opřel o zákonný důvod. Následně se nedostavil ani k hlavnímu líčení. Za tento postup mu komora uložila pokutu 15 000 korun.