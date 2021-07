Rathovi poslední trik nevyšel. Soudce ze své druhé kauzy nevyhodil, případ je jejich

Druhá větev korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha získala nový náboj. Odvolací Vrchní soud v Praze se pustil do studia spisu, aby mohl v případu rozhodnout. Jednou z možností je pravomocné skončení kauzy a potvrzení osmiletého vězení pro Ratha. V případu vedle něj figuruje dalších osm lidí a osm firem. Rath je od předloňského října ve vězení za první linii případu.

Druhá větev korupčního případu Davida Ratha zamířila na Vrchní soud v Praze v posledním týdnu loňského prosince. V případu jde o manipulace s veřejnými zakázkami ve středočeských nemocnicích. Podle zatím nepravomocného rozsudku stál za machinacemi právě tehdejší středočeský hejtman, jeho výkonnou jednotkou byli manželé Petr Kott a Kateřina Kottová (dříve Pancová).

Teprve po půl roce se však příslušný senát odvolacího soudu dostal k tomu, že se kauzou začal zabývat. Spis otevřel na konci června. "Příslušný senát studuje spisový materiál, který aktuálně čítá téměř 30 tisíc listů. Nyní jsou již řešena i samotná podaná odvolání," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí Vrchního soudu v Praze Simona Heranová. Odvolání podal státní zástupce i obžalovaní.

Dosud soudce Libora Vrbu, Alexandra Károlyiho a Viktora Macha brzdily dohady o to, kdo bude mít odvolání Ratha a spol. na starost. Na jejich začátku stála stavební firma Metrostav. Je jednou z osmi společností, které se na úplatkářství při rozdělování středočeských zakázek v Rathově éře měly dle nepravomocného rozsudku podílet. Firma chtěla, aby případ vyřizoval Vrchní soud v Olomouci.

Soudci vrchního soudu mají zelenou

Jako důvod uvedl Metrostav jinou korupční kauzu. Kvůli úplatkům stíhá policie dnes již bývalého soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka. Podle obvinění si řekl právě Metrostavu o úplatek 50 milionů korun za to, že pro něj při odvolání zařídí příznivé uzavření případu. Firma namítala, že Sovákovou kauzou utrpěla důvěryhodnost celé instance. Nejvyšší soud však přesun do Olomouce zarazil.

Do přetahované poté podle zjištění Aktuálně.cz vstoupil David Rath. Pražská vrchní instance závěr Nejvyššího soudu v březnu symbolicky stvrdila usnesením, že v kauze nejsou podjatí ani samotní soudci Vrba, Károlyi a Mach. Jenže proti tomu se bývalý hejtman ohradil. Na řadu přišel opět Nejvyšší soud. "Stížnost podával MUDr. David Rath," potvrdil Aktuálně.cz jeho mluvčí Petr Tomíček.

Jak Aktuálně.cz sdělila mluvčí pražského vrchního soudu Simona Heranová, nejvyšší instance podnět bývalého hejtmana minulý měsíc zamítla. Závěr z toho plyne jednoduchý: zmíněná trojice soudců má definitivní zelenou, aby případ projednala. Když se koncem června vrátil z Nejvyššího soudu spis do Prahy, Vrba, Károlyi a Mach mohli začít s jeho studiem.

Argumenty Nejvyššího soudu nejsou zatím jasné. Ale principiálně budou vycházet z toho, jak stejná instance nepřistoupila na návrh Metrostavu. "Rozhodně je třeba odmítnout výhrady obviněné (Metrostavu), v nichž zpochybňovala Vrchní soud v Praze jako celek, (…), z čehož dovozovala zásadní pochybnosti o schopnostech soudců tohoto soudu nestranně a nezávisle rozhodovat," vysvětlil soudce Josef Mazák.

Termín odvolacího jednání? Zatím ne

Kdy Vrchní soud v Praze druhou linii Rathovy korupční kauzy otevře přímo v soudní síni, není jasné. Podle mluvčí Heranové to v tuto chvíli nelze ani odhadnout. "Spis se teprve koncem června vrátil z Nejvyššího soudu. Proto je zatím předčasné spekulovat o tom, kdy bude ve věci nařízeno jednání," vysvětlila.

Manipulace probíhaly podle nepravomocného rozsudku v letech 2011 a 2012. Rath coby hejtman a šéf dotačního programu Střední Čechy celou akci kryl, zatímco Kottovi jako jeho hlavní komplicové zajistili požadované vysoutěžení tendrů a sháněli úplatky. Přijali, žádali nebo domluvili úplatky za 86,4 milionu korun. Tendry se manipulovaly zakázky ve třech nemocnicích a středočeské záchrance.

Kauza Rath II Ve druhé větvi kauzy Rath padl odsuzující rozsudek za přijetí úplatku, podílnictví, sjednání výhody při veřejné zakázce a poškození finančních zájmů Evropské unie. Manipulovalo se zakázkami na rekonstrukci bloku C2 v Nemocnici Kladno, opravou pavilonu O nemocnice v Kolíně, vybudováním parkoviště a pavilonu Palackého v mladoboleslavské nemocnici a tendrem na dodání 48 sanitek pro středočeskou záchranku. Deník Aktuálně.cz přináší přehled trestů a odvolací návrh žalobce na jejich zpřísnění u všech aktérů případu: David Rath - osm let vězení a 18 milionů pokuta (návrh žalobce na 9,5 roku a propadnutí veškerého majetku)

Petr Kott - osm let vězení a 20 milionů pokuta (8,5 roku a propadnutí veškerého majetku)

Kateřina Kottová - osm let vězení a 20 milionů pokuta (8,5 roku a propadnutí veškerého majetku)

Lucia Novanská z firmy ML Compet - pět let vězení a pokuta 500 tisíc (7,5 roku)

bývalý ředitel firmy Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský - šest let vězení a pokuta jeden milion (7,5 roku)

exředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek - tři roky s podmínkou čtyři roky a pokuta dva miliony (tři roky nepodmíněně)

manažer firmy Puro-Klima Martin Jireš - tři roky s podmínkou čtyři roky a pokuta dva miliony (nepodmíněný trest)

bývalý ředitel firmy Metrostav Pavel Pilát - tři roky s podmínkou čtyři roky a pokuta tři miliony (nepodmíněný trest v sazbě 1 až 6 let vězení)

firma JIPE - zákaz účastnit se zakázek na tři roky a pokuta 2,5 milionu (zákaz na šest let a pokuta pět milionů)

firma Puro-Klima - zákaz účastnit se zakázek na dva roky a pokuta dva miliony (zákaz na šest let a pokuta pět milionů)

firma Hospimed - zákaz účastnit se zakázek na dva let a pokuta dva miliony (zákaz na šest let a pokuta osm milionů)

firma Metrostav - zákaz účastnit se zakázek na tři roky a pokuta 10 milionů (zákaz na 10 let a pokuta 25 milionů)

manažer Metrostavu Jiří Anděl - pět let vězení a pokuta 250 tisíc (bez návrhu žalobce)

firma Aveza - zrušení firmy (bez návrhu žalobce)

firma ML Compet - zrušení firmy (bez návrhu žalobce)

firma Konstruktiva Branko - propadnutí majetku (bez návrhu žalobce)

firma Tenton - trest zveřejnění rozsudku (bez návrhu žalobce)

Rath a Kottovi za to dostali osm let vězení. Exhejtman musí také zaplatit pokutu 18 milionů korun, Kottovým stanovil soud prvního stupně sankci na 20 milionů. Prvoinstanční Krajský soud v Praze přihlédl k tomu, že korupci jim tuzemská justice prokázala už v první linii kauzy. Jejím symbolem se stala krabice od vína se sedmi miliony korun, kterou Rath svíral při svém zatčení.

Nepravomocný rozsudek v druhé linii případu zazněl loni v lednu. Soudkyni Ivě Říhové trvalo 129 minut, než ho přečetla. Podle ní byla účast Davida Ratha pro celou úplatkářskou operaci zásadní. "Stěžejní byly prostorové odposlechy, důkazy zajištěné při domovních prohlídkách a listinné důkazy," poznamenala také.

"Nelimitovaná ziskuchtivost"

Podle žalobce Zdeňka Matuly však měla být soudkyně vzhledem k závažnosti kauzy přísnější. Podle něj bylo jednání skupiny devíti lidí a osmi firem natolik sofistikované, že se vymyká běžným deliktům. Pro Ratha v odvolání navrhuje 9 let a 6 měsíců vězení a propadnutí veškerého majetku. Kottovi by měli podle něj dostat 8 let a 6 měsíců a také přijít o veškerý majetek.

"Obžalovaný MUDr. Rath se trestné činnosti rozhodně nedopouštěl z důvodu jakékoliv finanční nouze, ale naopak, i přesto, že jeho finanční situace byla díky dlouhodobě vysokým příjmům, plynoucím mu pravidelně mimo jiné z veřejných rozpočtů, velmi výrazně nadprůměrná. Jeho jedinou pohnutkou tak zjevně byla prostá a ničím nelimitovaná ziskuchtivost," napsal žalobce v odvolání.

Odvolali se i nepravomocně odsouzení. Buď nesouhlasí s vinou, případně se jim zdají tresty naopak příliš vysoké. "Soud má velmi dobře zmapován majetek doktora Ratha, trest ve výši 18 milionů je fakticky trestem propadnutí veškerého majetku," řekl už dříve právní zástupce bývalého středočeského hejtmana Adam Černý.