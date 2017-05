Rath nezastavil projednávání své kauzy. Námitku podjatosti Nejvyšší soud odmítl, verdikt vynese

před 1 hodinou

Nejvyšší soud projednávající odposlechy v korupční kauze Davida Ratha ve středu po necelé půlhodině přerušil jednání do příští středy 7. června, kdy by měl vynést rozsudek. Ještě předtím zamítl námitku podjatosti, kterou vůči senátu vznesl Rath. Ten tvrdil, že senát může podlehnout tlakům ministra spravedlnosti a prezidenta, kteří se na jeho adresu negativně vyjadřovali. "Pouhým odkazem na vyjadřování kohokoliv z politické sféry nelze dovozovat, že je nutné vyloučit celý senát z projednávání konkrétní kauzy. Podobnou logikou by mohli být vyloučeni všichni soudci v Česku," konstatoval předseda senátu Vladimír Veselý.

Doporučujeme

Brno - Davidu Rathovi se nepodařilo zastavit projednávání své korupční kauzy před Nejvyšším soudem v Brně. Ten řeší, zda byly odposlechy, které vedly k jeho prvoinstnačnímu odsouzení, nařízeny v souladu se zákonem. Nejvyšší soud rozhoduje o odposleších v kauze Rath. Je podjatý, stěžuje si exhejtman číst článek Rath totiž v úterý, kdy Nejvyšší soud začal případ projednávat, podal proti senátu vedenému Vladimírem Veselým námitku podjatosti. Někdejší politik to zdůvodnil obavou, že senát by pod tlakem prezidenta a ministra spravedlnosti nemusel rozhodovat nezávisle a svobodně. Soud ale jeho námitku odmítl. Podle Ratha jde o politický proces. A poukázal na to, že prezident Miloš Zeman se na jeho adresu několikrát ostře vyjádřil, podobně jako ministr spravedlnosti Robert Pelikán. A soud se prý může snažit oběma politikům zalíbit. Zemanovi například i proto, že je mstivý. "Lze čekat, že soud tomu nátlaku prezidenta a ministra podlehne," uvedl. To by museli být vyloučeni všichni soudci Předseda senátu Vladimír Veselý zmítnutí Rathovy stížnosti odůvodnil tím, že součástí soudcovské profese je schopnost odolávat tlakům. "Nelze pouhým odkazem na vyjadřování kohokoliv z politické sféry dovozovat, že je nutné vyloučit celý senát z projednávání konkrétní kauzy. Podobnou logikou by mohli být vyloučeni všichni soudci v Česku," konstatoval Veselý. Soud ve středu také vyhlásil rozhodnutí, že neprovede jako důkaz nahrávku a listiny dokumentující vyjádření prezidenta Miloše Zemana ke kauze. Důkazní návrh podala Rathova obhajoba. Zeman v minulosti uvedl, že zvažuje podání kárné žaloby na soudce, který u vrchního soudu v Rathově případě rozhodoval. Nejvyšší soud druhým dnem jedná o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Ministr nesouhlasí s tím, že Vrchní soud v Praze zrušil verdikt nad Rathem a dalšími deseti lidmi s odůvodněním, že klíčový důkaz, odposlechy, byly pořízeny nelegálně a nemohou být proto použity. Soud, který je povolil, totiž prý toto rozhodnutí dostatečně neodůvodnil. Rath nepřišel, soud jednání odročil Z jedenácti obžalovaných v kauze přišel k úternímu jednání pouze Rath. Ve středu se ale nedostavil ani on. Nejvyšší soud proto vyslechl závěrečné návrhy a projednávání odročil na 7. června, kdy lze očekávat verdikt. Ratha a dalších deset lidí zatkla policie v květnu 2012 a obvinila ho z manipulace zakázek Středočeského kraje. V červenci 2015 poslal Krajský soud v Praze Ratha na 8,5 roku do vězení, dalším obžalovaným udělil tresty od 3 do 7,5 roku Loni v říjnu je ale s poukazem na nepoužitelné odposlechy zrušil Vrhcní soud. Proti tomu podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona.

Pokračujte dál