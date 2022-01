Rath na svobodě. Přijít o ni nemusí, ani když ho za mříže pošle soud ve druhé kauze

Bývalý výrazný politik ČSSD David Rath je na svobodě. Brněnský krajský soud v úterý pravomocně rozhodl o jeho podmíněném propuštění, o které si bývalý ministr, poslanec a hejtman požádal loni v říjnu. Rath přitom hraje o případný trest ve druhé větvi své korupční kauzy, pravomocně se o ní bude rozhodovat v dubnu. Aktuálně.cz proto zjišťovalo, zda nad ním nevisí hrozba návratu do vězení.

David Rath opustil věznici v Brně-Bohunicích v úterý krátce před polednem. Za mřížemi strávil tři roky a devět měsíců. Za první větev korupční kauzy zpodobněné úplatkem sedmi milionů korun v krabici od vína dostal sedm let. Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že vykonaná - o něco málo více než - polovina trestu je pro Rathovu nápravu dostačující. Potvrdil tak listopadový verdikt městského soudu.

"Odsouzený opakovaně uvedl ve veřejném zasedání, že přijal dokonce i hodnocení důkazů ze strany odvolacího soudu, že se z jednání ponaučil, že se chce vyvarovat v budoucnu stejných chyb, nechce mít s veřejnými dotacemi a zakázkami již nic společného, nechce se rozhodně do vězení vrátit," stojí mimo jiné v původním rozhodnutí, které v úterý krajský soud stvrdil.

Vyvstává však otázka, jak dlouho David Rath na svobodě setrvá. V dubnu bude Vrchní soud v Praze pravomocně rozhodovat v druhé větvi jeho korupční kauzy, jejíž podstatou je manipulace zakázek ve středočeských nemocnicích. Bývalý hejtman za to obdržel trest osm let vězení. Co bude následovat, když mu ho odvolací soud potvrdí? Aktuálně.cz se obrátilo na několik expertů na trestní právo.

Rathův návrat do vězení je ve hře stejně…

Samozřejmě pokud exhejtmana v dubnu Vrchní soud v Praze pravomocně očistí, není co řešit. Rath zůstává volný. To samé platí v případě, pokud odvolací instance případ vrátí soudu prvního stupně. Původní verdikt ovšem stojí na silných důkazech. Že u vrchního soudu tedy může padnout pravomocný nepodmíněný trest, není vyloučené.

"Když dostane v jiné věci trest, je to jiný trest a vykonává se zvlášť. Pakliže je to souhrnný trest, tak se započítá do výkonu dosavadního trestu, protože je to dohromady za všechno," řekl Aktuálně.cz prezident Soudcovské unie Libor Vávra, který roky předsedal Městskému soudu v Praze a patří mezi nejzkušenější trestní soudce.

Z jeho vyjádření plynou dva zásadní postřehy. Pokud vrchní soud uzná původní osmiletý trest, bývalý hejtman musí zpátky za mříže. Stejně důležitá však byla Vávrova poznámka o souhrnném trestu. Uplatňuje se ve chvíli, když se v příbuzné kauze rozhoduje o již jednou potrestaném pachateli. To je přesně případ bývalého hejtmana. Do osmiletého vězení by se mu tedy započítaly odsezené tři roky a devět měsíců.

Rath by tak musel ve vězení vydržet "jen" tři měsíce, aby dosáhl na polovinu zmíněného osmiletého trestu. V tu chvíli by mohl opět zažádat o podmíněné propuštění. "Ale musel by o něj požádat znovu, protože by bylo zrušené. Zaniklo by s uložením souhrnného trestu, jímž se ruší celý původní rozsudek včetně navazujících rozhodnutí," řekl Aktuálně.cz profesor trestního práva Tomáš Gřivna.

… jako jeho trvalý pobyt na svobodě

Bývalý vrchní žalobce v Praze a dnes advokát Stanislav Mečl upozorňuje na scénář, jenž by byl pro Ratha nejvýhodnější. Že i při opětovném shledání viny by zůstal na svobodě. "Při ukládání trestu se vždy hodnotí osoba pachatele. Myslím, že soud zohlední jeho chování ve výkonu trestu, kdy prokázal nápravu. Tipnul bych si, že soud potvrdí rozsudek tak, aby se do vězení vracet nemusel," řekl Aktuálně.cz.

Vrchní soud v Praze by takto musel uložit trest nejvýše sedm a půl roku vězení. Do něj se na den přesně coby polovina vejdou Rathovy již odseděné tři roky a devět měsíců, ze soudní síně by tak mohl rovnou domů. A odvolací instance samozřejmě může být mírnější než původní verdikt, a to právě z důvodu, na který poukázal bývalý žalobce Mečl. Tedy že Rath prokázal nápravu.

Na druhou stranu prezident Soudcovské unie Vávra připomíná, že chování není jediným zvažovaným hlediskem. Ve hře jsou i další okolnosti. "Jistěže může hrát roli, že prokázal polepšení. Ale myslím, že tohle odvolací soud nebude zvažovat jako základní faktor. Přihlíží se také k závažnosti spáchané trestné činnosti," upozorňuje.

Ostatně státní zástupce před odvolacím soudem požaduje pro Ratha devět a půl roku vězení. Pokud takový verdikt skutečně zazní, bývalého hejtmana čeká návrat za mříže ještě nejméně na rok. Po této lhůtě si opět smí říct o podmíněné propuštění. "Z pohledu návratu do výkonu trestu tedy záleží na tom, jaké bude rozhodnutí odvolacího soudu," uzavírá profesor Gřivna, který působí jako advokát.

Rozhodnou tři dny v dubnu

Když 9. listopadu rozhodl Městský soud v Brně o podmíněném propuštění, Rath se mohl radovat jen částečně. Státní zástupkyně Adriana Valcová podala na místě stížnost. "V jeho případě není splněna jedna ze základních podmínek pro podmíněné propuštění, a to že od odsouzeného lze očekávat, že povede řádný život," řekla k tomu Aktuálně.cz mluvčí brněnských žalobců Kateřina Jirásková.

Argumenty žalobkyně Valcové však před odvolacím brněnským krajským soudem neobstály, Rath proto mohl v úterý domů do Hostivice. Plánuje tam nastoupit do soukromé ambulance své manželky Evy, kde působil už v minulosti. Ze mzdy chce splatit zbývají polovinu z desetimilionové pokuty, kterou vedle sedmiletého trestu vězení dostal.

Jednání o odvolání ve druhé větvi korupční kauzy naplánoval Vrchní soud v Praze na 4. až 6. dubna. Bude přístupné veřejnosti. Vyřizovat ho bude senát soudců Luboše Vrby, Alexandra Károlyiho a Viktora Macha. "Byla vyžádána řada listin, prostudována doplnění odvolání, v rámci odvolání učiněny návrhy na doplnění dokazování a další kroky k přípravě zasedání," řekla k tomu Aktuálně.cz mluvčí soudu Simona Heranová.