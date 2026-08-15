Přeskočit na obsah
Benative
15. 8. Hana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Ráno už jinovatka, přes den ještě tropy

ČTK

Na Šumavě v sobotu ráno mrzlo, na Rokytské slati na Klatovsku byly minus dva stupně Celsia. Na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den ale budou zase v Česku tropické teploty, které se dostanou až na 36 stupňů.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Pexels
Reklama

Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli potom bude ještě tepleji, postupně se však obloha zatáhne a začne pršet.

Kromě Šumavy, kde se teplota propadla až pod bod mrazu, bylo v sobotu ráno chladno i v dalších horských oblastech v zemi. Na nulu klesla teplota v Jizerce v Jizerských horách a jen několik desetin stupně nad nulou bylo třeba v Jelení v Krušných horách. Na horách mrzlo ráno i v předchozích dnech, například v pátek naměřili meteorologové v Rokytské slati až minus 3,1 stupně.

Související

Přes den se ale teploty v pátek dostaly na řadě míst nad třicítku a o víkendu budou ještě vyšší. V sobotu odpoledne budou maximální teploty podle ČHMÚ mezi 31 až 36 stupni. „Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám proudí velmi teplý vzduch od jihu. Během sobotního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí,“ uvedl ústav na své facebookové stránce.

V neděli potom bude zpočátku také jasno, s maximálními teplotami 32 až 37 stupňů. Od severozápadu se však bude postupně zatahovat a objeví se déšť, případně i bouřky. „Očekávané úhrny srážek budou nejčastěji od nuly do pěti milimetrů (pěti litrů na metr čtvereční, pozn. red.) a jen v bouřkách výjimečně může napršet kolem 20 milimetrů,“ sdělili meteorologové. Pršet pak bude i v pondělí, místy spadne až 30 milimetrů srážek. Díky dešti se také ochladí, nejvyšší denní teploty budou mezi 20 a 25 stupni.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Chorvatský Omiš zasáhl rozsáhlý požár

Chorvatský Omiš zasáhl rozsáhlý požár, silný vítr hnal plameny k domům, stovky lidí musely být evakuovány. | Video: X/ Weather Monitor
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Dronové záběry nádrže Orlík
Dronové záběry nádrže Orlík
Dronové záběry nádrže Orlík

Přelet nad Orlíkem. Takové záběry známé přehrady jen tak neuvidíte

Lidé přijíždějí na parkoviště u Podolského mostu, aby si užili pohled na Orlickou přehradu. Naklánějí se přes kamenné zábradlí levobřežní vyhlídky a nechávají se fascinovat pohledem pod sebou. Na vodním díle, které umí v Česku zadržet nejvíce vody, se dlouhotrvající sucho projevuje velmi výrazně, patrné je to zejména ze záběrů z dronu.

Greece Wildfires
Greece Wildfires
Greece Wildfires

V Chorvatsku vypukl další požár, plameny se šířily na ostrově Dugi otok

Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči byli nuceni přisouvat trajektem posily a podle nich se v sobotu ráno plameny podařilo dostat pod kontrolu. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přišly poté, co požár u letoviska Omiš v pátek přinutil úřady dočasně evakuovat přes 2000 lidí včetně asi 300 českých turistů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama