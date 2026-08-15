Ráno už jinovatka, přes den ještě tropy

Na Šumavě v sobotu ráno mrzlo, na Rokytské slati na Klatovsku byly minus dva stupně Celsia. Na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den ale budou zase v Česku tropické teploty, které se dostanou až na 36 stupňů.
Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli potom bude ještě tepleji, postupně se však obloha zatáhne a začne pršet.
Kromě Šumavy, kde se teplota propadla až pod bod mrazu, bylo v sobotu ráno chladno i v dalších horských oblastech v zemi. Na nulu klesla teplota v Jizerce v Jizerských horách a jen několik desetin stupně nad nulou bylo třeba v Jelení v Krušných horách. Na horách mrzlo ráno i v předchozích dnech, například v pátek naměřili meteorologové v Rokytské slati až minus 3,1 stupně.
Přes den se ale teploty v pátek dostaly na řadě míst nad třicítku a o víkendu budou ještě vyšší. V sobotu odpoledne budou maximální teploty podle ČHMÚ mezi 31 až 36 stupni. „Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám proudí velmi teplý vzduch od jihu. Během sobotního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí,“ uvedl ústav na své facebookové stránce.
V neděli potom bude zpočátku také jasno, s maximálními teplotami 32 až 37 stupňů. Od severozápadu se však bude postupně zatahovat a objeví se déšť, případně i bouřky. „Očekávané úhrny srážek budou nejčastěji od nuly do pěti milimetrů (pěti litrů na metr čtvereční, pozn. red.) a jen v bouřkách výjimečně může napršet kolem 20 milimetrů,“ sdělili meteorologové. Pršet pak bude i v pondělí, místy spadne až 30 milimetrů srážek. Díky dešti se také ochladí, nejvyšší denní teploty budou mezi 20 a 25 stupni.
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