Ranní mrazy mohou v příštích dnech poškodit ovocné stromy, brambory či jahody

V několika nadcházejících dnech mohou ranní mrazy poškodit ovocné stromy i zemědělské plodiny, jako jsou brambory, cukrová řepa nebo kvetoucí jahody.
Nejchladněji bude v noci na čtvrtek, uvedl Český hydrometeorologický ústav na Facebooku. Před promrznutím mohou zemědělci a zahrádkáři chránit budoucí úrodu několika způsoby. Od soboty už by se měly teploty držet nad nulou, vyplývá z týdenní předpovědi počasí.
Ve středu začne do střední Evropy přechodně pronikat studený vzduch od severovýchodu.
„Nejníže teploty vzduchu klesnou v noci na čtvrtek, a to na nulu až minus čtyři stupně, v údolích až na minus šest stupňů Celsia. Mráz se místy vyskytne i ve středu a v pátek, kdy v údolích teplota vzduchu klesne místy až na minus tři stupně Celsia. Mráz může poškodit zejména rozkvetlé ovocné stromy a zemědělské plodiny, mimo jiné vzcházející brambory, cukrovou řepu, kvetoucí jahody a další,“ upozornili meteorologové.
Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, kterou lze na místě ponechat až do odeznění jarních mrazů. U stromů mohou pěstitelé použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik či orosování porostů drobnými vodními kapičkami zpravidla před východem slunce. Použít lze i protimrazové svíce.
„Ve volné krajině je v souladu s obecně platnými předpisy a podle aktuální situace možné chránit vegetaci před mrazem také zapálením slámy nebo klestí,“ dodali meteorologové.
Mrazy, které se v Česku vyskytly v předchozích dubnových dnech, ohrožovaly především kvetoucí ovocné stromy - meruňky, broskvoně, třešně či jabloně. Nyní už mohou poškodit také plodiny vyrůstající na polích a zahradách. Riziko poškození mrazy trvá podle pěstitelů zhruba do poloviny května, do takzvaných ledových mužů.
