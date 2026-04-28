28. 4. Vlastislav
Ranní mrazy mohou v příštích dnech poškodit ovocné stromy, brambory či jahody

ČTK

V několika nadcházejících dnech mohou ranní mrazy poškodit ovocné stromy i zemědělské plodiny, jako jsou brambory, cukrová řepa nebo kvetoucí jahody.

Mráz
MrázFoto: Pexels
Nejchladněji bude v noci na čtvrtek, uvedl Český hydrometeorologický ústav na Facebooku. Před promrznutím mohou zemědělci a zahrádkáři chránit budoucí úrodu několika způsoby. Od soboty už by se měly teploty držet nad nulou, vyplývá z týdenní předpovědi počasí.

Ve středu začne do střední Evropy přechodně pronikat studený vzduch od severovýchodu.

„Nejníže teploty vzduchu klesnou v noci na čtvrtek, a to na nulu až minus čtyři stupně, v údolích až na minus šest stupňů Celsia. Mráz se místy vyskytne i ve středu a v pátek, kdy v údolích teplota vzduchu klesne místy až na minus tři stupně Celsia. Mráz může poškodit zejména rozkvetlé ovocné stromy a zemědělské plodiny, mimo jiné vzcházející brambory, cukrovou řepu, kvetoucí jahody a další,“ upozornili meteorologové.

Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, kterou lze na místě ponechat až do odeznění jarních mrazů. U stromů mohou pěstitelé použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik či orosování porostů drobnými vodními kapičkami zpravidla před východem slunce. Použít lze i protimrazové svíce.

„Ve volné krajině je v souladu s obecně platnými předpisy a podle aktuální situace možné chránit vegetaci před mrazem také zapálením slámy nebo klestí,“ dodali meteorologové.

Mrazy, které se v Česku vyskytly v předchozích dubnových dnech, ohrožovaly především kvetoucí ovocné stromy - meruňky, broskvoně, třešně či jabloně. Nyní už mohou poškodit také plodiny vyrůstající na polích a zahradách. Riziko poškození mrazy trvá podle pěstitelů zhruba do poloviny května, do takzvaných ledových mužů.

Poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz na sjezdu KDU-ČSL v dubnu 2026.
Poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz na sjezdu KDU-ČSL v dubnu 2026.
Poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz na sjezdu KDU-ČSL v dubnu 2026.

Nová mise "starého lidovce", získá důležitou roli. Nikdo další u moci nezůstane

Nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich dal na víkendovém sjezdu strany velmi jasně najevo, že „staří“ lidovci skončili a on míní udělat za touto dřívější érou tlustou černou čáru. Však se z této éry téměř nikdo nedostal do vedení, Marek Výborný, Petr Hladík či Jan Bartošek jsou minulostí. Přesto existuje jeden lidovecký politik, který by mohl být součástí vedení. Jde o Mariana Jurečku.

