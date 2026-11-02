Ranní mrazy, mlha, podzim jako vyšitý. Dočkáme se ale i slunce, slibuje týdenní předpověď

V první polovině tohoto týdne bude v Česku zataženo, ve druhé se vyjasní. Srážky očekávají meteorologové spíše na horách, mohou být i sněhové. Teploty přes den vystoupají až na deset stupňů Celsia, ráno ale už budou klesat pod nulu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Ráno máme zatažené, pouze na malém území ve Zlínském kraji a v Orlických horách je obloha protrhaná," uvedli v pondělí ráno meteorologové. Během dne čekají velkou oblačnost. Srážek bude málo, jen výjimečně se objeví slabý déšť nebo přeháňky. Na horách budou srážky četnější a v nejvyšších polohách může slabě sněžit.
Úterní počasí bude hodně podobné dnešnímu. "Akorát večer se oblačnost protrhá více než dnes," podotkli meteorologové.
V dalších dnech už by mělo být častěji skoro jasno nebo i jasno. Po ránu ale budou místy mlhy, které se v závěru týdne udrží na některých místech i celý den. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi pěti až deseti stupni Celsia. Nejnižší ale kvůli malé oblačnosti začnou klesat, například v pátek by ráno měly být mezi nulou až minus pěti stupni.
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