Rané mateřství znamenalo přerušení trestu, teď matky zůstanou ve vězení i s dětmi

Ve věznici Světlá nad Sázavou na Havlíčkobrodsku byl otevřen oddíl pro odsouzené těhotné ženy a matky s dětmi do jednoho roku. Je vybaven pro čtyři ženy, zatím je prázdný. Dřív znamenalo těhotenství a rané mateřství automatické přerušení či odložení trestu, teď o něm musí rozhodovat soud, řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která se slavnostního otevření 1. června účastnila.

Věznice ve Světlé nad Sázavou vznikla v březnu 2000 přestavbou školy v přírodě. První odsouzené ženy do ní nastoupily ve stejném roce v listopadu. Věznice má 763 míst, k 31. květnu v ní vykonávalo trest 734 žen. Jako jediná věznice v České republice zajišťuje výkon vazby a trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí.

Již od roku 2002 funguje ve věznici samostatné oddělení pro matky s dětmi do tří let. Jde o odsouzené, kterým končí trest v době, kdy jejich děti zatím nepřesáhly stáří tří let, v takovém případě odcházejí z vězení společně. Nyní je ve světelské věznici 14 matek s dětmi.

Nově otevřený specializovaný oddíl má čtyři samostatné pokoje s vlastní kuchyňskou linkou. Vznikly rekonstrukcí asi za 300 tisíc korun. Matky odsouzené za vážnou trestnou činnost v něm budou moci být společně s dítětem do jeho prvních narozenin. Pak bude muset být dítě předáno do péče někoho jiného, matka zůstane ve vězení. "Což není optimistické, celou dobu jsme chtěli, aby matka s dítětem z vězení odcházela. Ale reagovalo se na jakousi skulinku v legislativě," řekla ředitelka věznice Monika Myšičková.

I případ vražedkyně Petry Nové, dříve Janákové, vznik specializovaného oddílu usnadnil. Právě v jejím případě musel být trest kvůli těhotenství přerušen. Po falešném obvinění dozorce, který podle Nové byl příčinou jejího otěhotnění byla Nová v roce 2020 odsouzena opavským okresním soudem. Za vraždu sběratele už před tím dostala trest odnětí svobody na 30 let.

Při slavnostním otevření nového oddělení byl zároveň otevřen také nový dětský koutek a venkovní hřiště, které využijí děti při návštěvách svých matek. "Chceme, aby se děti ve věznici, i přes veškerá bezpečnostní opatření, cítily relativně dobře. Děti jsou často označovány za sekundární oběti trestných činů, proto se jim snažíme návštěvu co nejvíce ulehčit a zpříjemnit," řekla mluvčí věznice Jana Rajdlová.