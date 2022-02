Rána budou v tomto týdnu mrazivá, v úterý může být i minus 11. Obloha bude jasná

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nevybral generálního ředitele státního podniku Lesy ČR. Resort vyhlásí do několika týdnů nové výběrové řízení. Podnik zatím dál povede Jiří Groda z Lesní správy Vítkov na Opavsku. Ministerstvo zemědělství to uvedlo v tiskové zprávě. Groda byl řízením pověřen loni v prosinci poté, co Marian Jurečka (KDU-ČSL), který dočasně úřad vedl, odvolal posledního šéfa firmy Josefa Vojáčka.

"Je pro mě velmi důležité, aby uchazeči o post generálního ředitele měli znalosti a vizi nutnou pro obnovu lesů po kůrovcové kalamitě, zadržování vody v lesích a celkové posílení ekosystémových funkcí lesa," uvedl Nekula. Doplnil, že tyto kroky jsou v souladu s programovým prohlášením vlády a nový generální ředitel Lesů ČR by je měl dokázat naplnit.

Příjem přihlášek do výběrového řízení úřad ukončil 16. ledna, zájem o místo projevilo pět uchazečů. Výběrová komise po jednání se všemi zájemci doporučila dva kandidáty. Jejich jména resort nesdělil. Server Seznam Zprávy uvedl, že by mohlo jít o někdejšího generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda a současného ředitele odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů ministerstva zemědělství Václava Lidického.