Odposlechy bývalého vrchního žalobce: Byl podezřelý z účasti na zločinecké skupině

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zvažuje, že by se doba režimu takzvaného dodavatele poslední instance (DPI) u dodávek energií zkrátila z nynějších šesti měsíců na polovinu. Zákazník by poté přešel na některý ze standardních produktů u tohoto dodavatele, jako je tomu třeba na Slovensku. Řekl to náměstek ministra průmyslu René Neděla na dnešním kulatém stole s názvem Krachy dodavatelů a zvyšující se cena energií - prostor pro energošmejdy, který se uskutečnil ve Sněmovně.

Institut dodavatele poslední instance se dostal do centra pozornosti v poslední době v souvislosti s ukončením činnosti společnosti Bohemia Energy. Lidem, kteří přijdou o dodavatele energií, pomáhá v těchto případech právě institut DPI. Jde o nástroj představující krátkodobý nouzový režim, který poskytuje zákazníkovi dostatek času najít si nového dodavatele, aniž by byl vystaven ztrátě dodávek energií. Toto období trvá nyní šest měsíců.