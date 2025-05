Rakušana nejvíc potrápil youtuber. Šéf STAN se naopak vymezil proti ANO i Spolu

Předseda STAN Vít Rakušan, který bez problémů obhájil na sněmu hnutí svůj post předsedy, by mohl být naprosto spokojený. Kromě jasného vítězství se mohl radovat i z toho, že na sněmu neměl jediného kritika a mohl hnutí "nažhavit" na předvolební kampaň. Starosti mu tak přinesl jen populární mladý youtuber Jan Špaček, který se na sněmu objevil, byť nedostal od STAN akreditaci.

Staronový předseda STAN Vít Rakušan dal na sobotním sněmu hnutí jasně najevo, že chce, aby se jeho partaj výrazně lišila nejen od opozičních stran, ale také od koalice Spolu Petra Fialy. Tato odlišnost by se neměla týkat základních hodnot, jako je svoboda, demokracie či prozápadní směřování, ale stylu politiky. Bylo to zřejmé z mnoha jeho slov, byť do přímé konfrontace s ODS a Spolu nešel.

Když Rakušan vítal v sobotu ráno na sněmu hnutí premiéra a předsedu ODS Petra Fialu, bylo jejich setkání tak srdečné, že působili jako velcí přátelé. Předseda vlády navíc přišel o několik minut dříve, takže se stačil pozdravit a krátce promluvit i s dalšími špičkami STAN.

Ovšem jakmile sněm začal a Rakušan dostal jako první slovo, z jeho řeči bylo jasné, že chce dělat politiku jinak než Fialova ODS a Spolu. Premiér nepochybně tyto narážky vnímal, navíc se ocitl v nezvyklé roli - zatímco jindy je spíše sám zvyklý mluvit a přednášet, teď seděl na židli a dlouhé minuty musel poslouchat Rakušana. Ten navíc nemluvil od pultíku, čímž se lišil od mnoha jiných politiků na jiných sjezdech, ale volně se procházel před pódiem - často pět šest kroků od Fialy.

"My chceme svět, zemi a politiku dělat bez bariér. Politiku, která má opravdu blízko k lidem, a nebojíme se komunikace z očí do očí. Nechceme takovou tu akademickou nadřazenost, která je někde nad lidmi, kterým budeme něco říkat," začal Rakušan. Právě jakási nadřazenost a odtrženost od lidí bývá politickými komentátory i opozicí vyčítána Petru Fialovi s tím, že jako akademik se mezi běžnými lidmi necítí nejlépe. Byť debata, kterou vedl Fiala v tomto týdnu v Jihlavě (a míní pokračovat v dalších městech), ukázala, že dokáže reagovat i na nepříjemné dotazy z řad veřejnosti.

Nicméně Rakušan a jeho hnutí se snažili být v minulých měsících mezi lidmi více než Spolu třeba tím, že Rakušan pořádal po hospodách a kulturních sálech Debaty bez cenzury.

"My jsme si úplně nevybrali prostředí, které by odpovídalo pražským kavárnám, našim voličům nebo aulám věhlasných univerzit v naší zemi. Šli jsme tam do hospod," připomněl na sněmu Rakušan, čímž opět - náhodně či úmyslně - ukázal rozdíl mezi STAN a Petrem Fialou, který v poslední době debatoval hodně na vysokých školách. "My známe problémy českého venkova, známe je autenticky, mnohem lépe než nějací populisté, kteří nabízejí krátkodobá a jednoduchá řešení," pokračoval slovy, kterými tentokrát mířil na opozici a některé mimoparlamentní strany.

Z Rakušanova vystupování na sněmu je zřejmé, že by chtěl získat voličské hlasy i tím, že ukáže STAN jako někoho, kdo stojí mimo velmi ostré spory mezi koalicí Spolu a hnutím ANO, jež jsou vnímány jako bloky, které si to rozdají o vítězství ve volbách. "Vidíme vymezování každého proti každému, vidíme AntiFialu, vidíme AntiBabiše, vidíme AntiRakušana. To přece nebude fungovat," uvedl.

Rakušan dal rovněž najevo, že nemíní dělat konfliktní kampaň a že chce stát bokem souboje ANO - Spolu. "My víme, kdo jsou naši soupeři, víme, co jsou zač, a v tom jsou mistři. V negaci, očerňování, ve vzbuzování strachu a falešných nadějí. Uděláme kampaň úplně jinak. Uděláme dobrou kampaň. My budeme dělat dobré věci. My ty peníze místo velkých billboardů dáme do konkrétní pomoci. Nebude negativní a vymezující se," avizoval Rakušan, který chce podrobnosti kampaně oznámit v pondělí. Zatím k ní nic bližšího ani po dotazech novinářů neprozradil.

Pokud jde o Petra Fialu, jeho proslov na sněmu byl k delegátům velmi vstřícný a fakticky jim podal ruku na povolební spolupráci v případě dalšího vládnutí. Fiala děkoval nejen Rakušanovi, ale také dalším členům vlády, aniž by jen náznakem ukázal, že ne vše se ministrům STAN povedlo. Předseda vlády je například značně kritický k tomu, jak ministři za STAN vedli ministerstvo školství, kde se vystřídali hned tři.

Udělím vám "divokou kartu", řekl Rakušan youtuberovi

Když po dopoledním bloku opouštěl Rakušan poprvé jednací sál, musel vyřešit jednu nepříjemnou mediální "drobnost". Během dopoledne se totiž roznesla informace, že STAN odmítl vydat akreditaci populárnímu youtuberovi Janu Špačkovi, který má stovky tisíc sledovatelů a přibližuje politiku mladým lidem. Nedávno byl například mezi akreditovanými novináři na Celostátním fóru Pirátů ve Zlíně. STAN ale sáhl k neobvyklému kroku a neumožnil mu volný pohyb po svém sněmu. Špaček sice přišel na sněm, ale musel se držet mimo hlavní jednací sál.

Tady přináším video záznam z výsledku dění, o kterém jsem informoval dopoledne ze sněmu STAN. Předseda STAN @Vit_Rakusan šel za youtuberem Janem Špačkem @ziggystarlink a udělil mu “divokou kartu”, jakousi dodatečnou akreditaci, aby mohl jako jiní novináři mapovat sněm STAN.… pic.twitter.com/GOjBj86zV8 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 17, 2025

"Oznámili mi, že z kapacitním důvodů akreditaci nedostanu," vysvětloval Aktuálně.cz. To se zeptalo na stanovisko i šéfa STAN, který sdělil, že prý Špaček v minulosti hnutí výrazně poškodil. "Šířil dezinformace, když na jednu z mých Debat bez cenzury nasadil úmyslně vlastního člověka, který mi poté položil dotaz," vysvětloval Rakušan. Mnozí lidé se následně domnívali, že Rakušan byl se Špačkem domluvený a do debat tak chodili nastrčení lidé. Což ale nebyla pravda. "Já jsem ale svým uživatelům přiznal, že jsem tohoto člověka najal, aniž by o tom Vít Rakušan věděl. Nešířil jsem tedy dezinformaci," tvrdil Špaček v kuloárech sněmu.

Po poledni se ale rozhodl Rakušan za Špačkem zajít a spor urovnat. "Já úplně akreditace neřeším. Co kdybych vám teď dal 'divokou kartu'? Že byste měl akreditaci. Nevím, kde je vytištěná, ale dám vám ji. Já fakt jinak neřeším akreditace, sorry," sdělil Rakušan mladíkovi. Ten mu předal koš s potravinami, podle svých slov jako "známku usmíření". Nakonec se tedy rozešli přátelsky. "Já nejsem z rodiny, kde, když se i lidi na sebe někdy rozzlobí, tak za deset minut to nevědí," loučil se smírně předseda STAN, který se poté už mohl opět zcela soustředit na sněm.

Z něho nepochybně odjíždí posílený, ovšem mnohé se může změnit už za několik měsíců po říjnových volbách - v případě, že by STAN neuspěl. Sám Rakušan si v sobotu stanovil jako laťku neúspěchu volební výsledek pod 10 procent hlasů voličů. V takovém případě by podle něj na výsledek musel jako předseda reagovat. Jestli by ale rezignoval, to neřekl.