Rakušan podepsal rozkaz. Nová elitní jednotka bude lovit teroristy, už má i název

Klíčový policejní útvar v zemi, Národní centrála proti organizovanému zločinu, se rozdělí. Avizovaný plán získal poslední razítko. Jak zjistilo Aktuálně.cz, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) podepsal rozkaz na vznik nové elitní jednotky. Vyčleněním z centrály vznikne útvar proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Budovat se začne příští týden, fungovat má od Nového roku.

Minulý týden se potkali ministr vnitra Vít Rakušan a policejní prezident Martin Vondrášek. Rakušanův resort za policejní sbor odpovídá. Sešli se kvůli vzniku nové celostátní policejní jednotky. Její vznik policejní prezidium oznámilo před měsícem. Potřeba jejího vytvoření vzešla z odborných diskusí mezi policisty a žalobci trvajících přes dva roky.

Aby se nový elitní útvar skutečně začal budovat, musel ho schválit ještě ministr vnitra. Policejní prezident mu proto na zmíněné schůzce předložil a představil návrh změny organizační struktury. A jak Rakušan potvrdil Aktuálně.cz, listinu podepsal.

"Jsem přesvědčen, že specializované pracoviště věnující se kybernetické kriminalitě a terorismu je krok jednoznačně správným směrem. Struktura nového útvaru formálně vznikne k 15. červenci," sdělil ministr vnitra. "S jeho plnohodnotným fungováním počítáme k 1. lednu 2023," dodal pro Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidenta Jozef Bocán.

"Každý vyšetřovatel si může vybrat"

Národní centrála proti organizovanému zločinu v současnosti čítá 760 policistů, kteří jsou rozděleni do pěti sekcí. Zabývají se rozkrýváním zločineckých struktur, závažné hospodářské trestné činnosti nebo finanční kriminality. Po Rakušanově podpisu se z ní vyčlení dvě sekce, z nichž se za necelých šest měsíců nová jednotka postaví.

"Ponese název Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě," upřesnil mluvčí policejního prezidenta. Zázemí bude sdílet s kolegy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v policejním areálu na pražské Zbraslavi. Bude však mít vlastního ředitele, vlastní náměstky a od NCOZ oddělenou agendu.

Do nového útvaru přejdou policisté ze sekcí terorismu a extremismu a kybernetické kriminality NCOZ. Ministr vnitra ovšem podotkl, že své působení budou mít v rukou sami. "Každý kriminalista a vyšetřovatel má na výběr, kde bude působit. Nechceme přijít o žádného zkušeného policistu NCOZ," řekl Rakušan.

Propojení dezinformací a extremismu

Národní centrála proti organizovanému zločinu se štěpí jen šest let od svého vzniku. Tehdy se ustavila splynutím Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. Jedním z hlavních argumentů bylo, že centrála se bude efektivněji řídit.

Vznik NCOZ provázela politická krize mezi tehdejšími vládními stranami ČSSD a ANO. Zatímco tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) za spojením útvarů stál, tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) byl ostře proti.

Pro rozdělení NCOZ je podle jejího ředitele Jiřího Mazánka vhodná chvíle. Přirovnává to k situaci, kdy se kvůli nárůstu drogové kriminality z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu před 21 lety vyčlenila Národní protidrogová centrála. "A nyní podle policejního prezidenta i nás nastal čas na to, aby se to samé odehrálo v případě terorismu, extremismu a kyberkriminality," řekl Aktuálně.cz Mazánek.

Za poslední dva roky vznikla podle policie nová forma extremismu, kterou svým propojením představují dezinformátoři, odpůrci proticovidových opatření a proruští aktivisté. Nejviditelnějšími zástupci jsou Tomáš Čermák, Patrik Tušl, Pavel Zítko a Jiří Černohorský. Všechny momentálně stíhá nebo prověřuje policie.

Teroristé na Ukrajině a kyberútoky na nemocnice

Také padlo několik pravomocných rozsudků kvůli podpoře proruských separatistů na východě Ukrajiny, kam odešli bojovat Martin Sukup, Pavel Botka či Alojz Polák. Všichni dostali dvacetileté tresty za terorismus. Loni NCOZ rozbila proruský spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír, který vyslal na východ Ukrajiny svého bojovníka.

Soustavně narůstají masivní kybernetické útoky na státní instituce zásadního významu, jako jsou Fakultní nemocnice Brno, ministerstvo práce a sociálních věcí nebo naposledy Ředitelství silnic a dálnic. To přišlo o celé účetnictví a smlouvy, hackeři požadují za odblokování peníze, podle šéfa organizace desítky milionů korun. ŘSD nyní nemůže plnit základní povinnosti, což je organizace zakázek na budování dálnic a silnic.

"V poslední době je v případě tohoto fenoménu pozorován přesun zájmu útočníků od fyzických osob směrem k velkým soukromým společnostem a zejména také významným státním subjektům. U těchto subjektů je požadováno významně vyšší výkupné, obvykle v řádech milionů korun," stojí v poslední výroční zprávě NCOZ.

"Aby byla funkční, potřebuje silného lídra"

Národní centrála proti organizovanému zločinu má dva náměstky, kteří zodpovídají za pět sekcí útvaru. Navíc pod ně spadá ještě celkem sedm expozitur. Po vydělení dvou sekcí se jim částečně uvolní ruce. Stejný princip má být hlavním trumfem nové jednotky rozkrývající terorismus, extremismus a kyberkriminalitu.

"Bude mít ředitele a dva náměstky. A ti budou mít prostor jen na to, aby řídili pro bezpečnost země naprosto zásadní problematiku. Nebudou se muset zabývat činností dalších sekcí. A je důležité, jestli děláte pět věcí na 20 procent, nebo děláte dvě věci a každou z nich na 50 procent," řekl Aktuálně.cz policejní prezident Martin Vondrášek.

Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě si do čela musí nají nové lidi. Šéf NCOZ ani nikdo z jeho náměstků do nové jednotky nepřejdou. "Aby byla funkční, potřebuje silného lídra, který bude problematice rozumět, bude ji chtít dělat a bude své lidi motivovat," řekl Mazánek. NCOZ však dodá nové jednotce tabulková místa pro analytiku, IT nebo ekonomiku.