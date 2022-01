Rakušan: Stojím o 90 procent očkovaných policistů, zajímá mě, zda věří dezinformacím

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zvažuje možnost, že prověří důvody policistů odmítajících vakcinaci proti nemoci covid-19. Chtěl by dosáhnout proočkovanosti sboru na úrovni zdravotnických zařízení. Z toho důvodu uvažuje o rozeslání dotazníku. Impulzem k němu bylo prohlášení stávajícího policejního prezidenta o tom, že v případě povinného očkování by opustilo službu deset tisíc příslušníků.

"Díky dotazníku chci poznat motivy policistů. Já nechci vědět jen to, jestli se nechají, nebo nenechají naočkovat. Budu se snažit zjistit, jestli nevěří vakcíně nebo naopak důvěřují jenom protilátkám. Chci vědět, jak na policisty působí dezinformace ve veřejném prostoru," sdělil Aktuálně.cz ministr vnitra Rakušan.

Debatu uvnitř sboru o vakcinaci spustil záměr předchozí vlády Andreje Babiše zavést povinné očkování vybraných skupin občanů podle věku či povolání. Kabinet proto vydal 10. prosince vyhlášku, podle níž bylo povinností podstoupit vakcinaci pro lidi starší 60 let, zaměstnance zdravotních a sociálních služeb nebo právě příslušníky bezpečnostních sborů.

Dva týdny před vydáním vyhlášky vystoupil policejní prezident Jan Švejdar, který upozornil na její možné negativní dopady z pohledu sboru. Nastalo by podle něj oslabení. "Nejsem si jist, zda si Policie České republiky může dovolit ztratit až deset tisíc kvalifikovaných lidí, kteří doposud očkování odmítají," uvedl na sociální síti Twitter.

Páteční schůzka s odbory

Nová vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden vyhlášku o povinné vakcinaci proti nemoci covid-19 zrušila, ostatně jak předtím avizovala. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) podle svých slov považoval předpis od první chvíle za nesmysl. Místo toho preferuje cestu dobrovolnosti, kterou chce podpořit opakovanými apely k očkování včetně třetí posilovací dávky.

Rakušan pro Aktuálně.cz ještě den před rozhodnutím kabinetu uvedl, že nálada v policejním sboru směrem k vakcinaci ho bude zajímat bez ohledu na budoucnost vyhlášky. Jeho záměr v tomto ohledu trvá. "Názory příslušníků bezpečnostních sborů nás zajímají a tento nástroj plánujeme využívat i v budoucnu," řekla Aktuálně.cz Hana Malá z tiskového odboru resortu.

Právě i kvůli možnosti průzkumu uvnitř policie se Rakušan v pátek odpoledne sejde se zástupci policejních odborů. Předpokládá se, že by schůzka měla vést v potvrzení Rakušanova plánu. "Jsme otevření, nebráníme se tomu. Ať se zná realita," sdělil předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Tomáš Machovič.

Na druhou stranu poukázal na to, že policisté nepatří mezi rizikové skupiny pacientů a jejich proočkovanost patří k nejvyšším. Alespoň první dávku má za sebou 85 procent příslušníků. Rakušan má ovšem vyšší ambice. "Pokud by se nám povedlo dostat se k 90 procentům, budeme na číslech, která odpovídají situaci ve zdravotnických zařízeních. A takových čísel bych dosáhnout chtěl, je to žádoucí," uvedl.

Inspirace u hasičů

Pokud resort k dotazníkovému šetření uvnitř policejního sboru přistoupí, Rakušan má představu, jak by s jeho výsledkem naložil. "Z dat by mělo vyznít, zda tam je skupina policistů, kteří se nenechají naočkovat za žádnou cenu, a pak ti, kteří váhají. Umím si představit cílenou kampaň dovnitř sboru, aby se ti váhající nechali naočkovat," vysvětlil.

Inspirací mu je kampaň Hasičského záchranného sboru, která běží od poloviny prosince. Ve třech videích hasiči volají po zodpovědnosti, sepětí a ochraně druhých, což se má promítnout do vůle nechat se naočkovat. Jednou z tváří kampaně je hasič, který kvůli covidu strávil tři týdny v nemocnici. Čtyři dny z toho byl v kómatu. Video popisuje, jak bylo pro něj náročné vrátit se v kondici do služby.

"Nechci porovnávat proočkovanost hasičů s policisty, ale v kampani měli profesionálně natočená videa. Byla to silně působivá věc," podotkl Rakušan. Zda se touto cestou vydá i policejní sbor a zda k tomu přispěje i ministrův zamýšlený dotazníkový průzkum, se ukáže v příštích dnech a týdnech.

Očkování novou vakcínou od března

Bývalá vláda Andreje Babiše spustila celostátní kampaň na podporu očkování proti nemoci-covid 19 loni v dubnu. Symbolicky ji začala v den, kdy po více než šesti měsících skončil nouzový stav. Hlavním motivem kampaně byl slogan "Udělejme tečku za koronavirem". Spoty běžely v televizi, rádiích, na sociálních sítích i na videopanelech na veřejném prostranství.

Další dvě fáze kampaně Babišův kabinet spustil počátkem září a následně během podzimu. Jak upozornil Deník N, Fialova vláda už centrální propagaci nechystá. "V tuto chvíli nebudeme dělat kampaň v médiích. (…) Přímo u nás tedy kampaň nebude, budeme se ale snažit vlastními silami chystat různé grafiky a další příspěvky na sociálních sítích," řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

K 26. lednu je plně naočkovaných, má tedy dvě dávky vakcíny, 63,09 procenta obyvatel Česka, tedy zhruba 6,357 milionu lidí. Z toho více než 3,5 milionu podstoupilo očkování třetí dávkou. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ve středu oznámil, že 1. února se spustí předregistrace k očkování vakcínou Novavax. Na rozdíl od předchozích látek jde o "klasickou" vakcínu vytvořenou na základě oslabeného viru.

"Jedná se o proteinovou vakcínu, kdybychom to chtěli zjednodušeně vysvětlit, je to něco podobného, jako známe u vakcíny proti spalničkám," uvedl ministr. Protože jde o látku vzniklou standardním způsobem, Válek si od ní slibuje zájem i velké části lidí dosud odmítajících očkování. Vakcinace Novavaxem by mohla začít v březnu, v intervalu tří týdnů se budou podávat dvě dávky.