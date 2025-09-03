Rakušan neřekl na pivě Fialovi, že chce do čela. "Použil jsem jinou větu," prozradil

Schůzka mezi premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou a šéfem STAN Vítem Rakušanem, byla jednou z hlavních politických událostí minulého týdne. Setkání dvou klíčových osobností, které uzavřely spojenectví proti hnutí ANO a řadě dalších stran, mělo zvýraznit jejich soudržnost v následujícím volebním souboji. Jenže už o pár desítek hodin později se Fiala na Rakušana naštval a na sociální sítě napsal, aby si "neokopávali kotníky".
Předsedy ODS se evidentně dotkl Rakušanův postup krátce po zmiňovaném pivu. Na následném zahájení ostré fáze předvolební kampaně totiž předseda Starostů oznámil ambici vystřídat Fialu v čele vlády.
Držím STANu palce a zároveň jsem přesvědčen, že voliči demokratických stran nejsou příliš zvědaví na okopávání kotníků. A je jedno, zda v šatně nebo na billboardech. ;-)— Petr Fiala (@P_Fiala) August 28, 2025
Na otázku, jestli Fialu pozváním na pivo ve snaze zvýšit upadající zájem o STAN nevtáhl do vlastní politické hry, Vít Rakušan odpověděl, že mu šlo jen o to, ukázat společnou vůli po volbách vládnout s Fialou i předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem, který však nakonec pozvánku odmítl.
"Doufal jsem, že se u piva sejdeme všichni tři a ukážeme lidem, že i přesto, že se budeme v kampani i hádat nebo vymezovat, že každý máme jiné ambice a že kampaň může být bojovná, jsme schopni říct, že v této sestavě budeme vládnout. Považuji to za strašně důležitou věc," sdělil v úterý šéf STAN.
"Každý chce být premiérem"
Rakušan zároveň nevidí nic zvláštního na tom, že jeho hnutí krátce poté přišlo s volebním sloganem "Starostové do čela". "Přece nebudeme říkat ODS do čela, Piráti do čela nebo snad ANO do čela. Ne. Já jsem předseda Starostů a já chci Starosty do čela," uvedl.
Na další dotaz, zda tuto ambici sdělil Petru Fialovi už na společném pivě, odpověděl, že ne. "Řekl jsem mu, že oznámíme, že Starostové chtějí dopředu. Ten oficiální slogan jsem si samozřejmě nechal až na zahájení kampaně," řekl Rakušan.
Svůj postup hájí jako pochopitelný, logický a přímý. "Každý, kdo kandiduje ve volbách a chce mít sílu věci měnit, má ambici se stát premiérem," říká Rakušan s tím, že nechce, aby Starostové byli "béčkem" či další stranou koalice Spolu, ve které je ODS, TOP 09 a lidovci. "Možná si lidé psychologicky zvykli na to, že jsme jakousi čtvrtou stranou koalice Spolu. Nejsme. Jsme jednou ze stran ve vládě a samostatným hnutím," prohlásil šéf Starostů. Fialovým slovům o okopávání kotníků podle svých slov příliš nerozumí.
Předseda ODS se přitom ve svém tweetu zmínil o "kabině", čímž zároveň narážel na chování Rakušana v lednu roku 2024. Tehdy natočil ve své době až virální video, ve kterém se "navezl" do Fialy. Premiér tehdy viděl problém v tom, že Rakušan kritizoval na snímku vládu, aniž by mu dopředu cokoliv řekl.
Bezdomovcům dal mikinu
Když v úterý dělal Rakušan kampaň v Kolíně, místní se s ním přátelsky zdravili a vyjadřovali mu podporu. Jde totiž o "jeho město", kde devět let dělal starostu a o jeho oblibě svědčí i to, že křeslo obhájil s obrovským náskokem před jinými stranami a sdruženími.
Nechodili za ním však pouze jeho příznivci, před kolínské vlakové nádraží za ním dorazili i dva lidé bez domova, s nimiž Rakušan poměrně dlouho o samotě hovořil.
Když poté Aktuálně.cz oba muže oslovilo, stěžovali si, že nemají přes den kde být, zejména pokud je špatné počasí. "Přes noc můžeme přespat v ubytovně, pokud máme peníze, přes den se ale nijak schovat nemůžeme, je to vyčerpávající," řekli a ministra vnitra Rakušana žádali o radu, co a jak by měli udělat, aby měli šanci se ze "dna" dostat. Jeden z nich ho zároveň poprosil o stranickou mikinu. Rakušan mu dal tu svoji a zbytek kampaně strávil v chladnějším počasí jen v tričku.
Na večerní besedě v místním divadelním klubu bylo narváno. Během ní se předseda STAN mimo jiné zmínil právě o situaci lidí bez domova s tím, že je třeba pomoci i této skupině občanů.
Co by udělal jako premiér?
Prozradil také, co by udělal jako případný premiér. "Určitě bych víc jezdil do regionů, jezdil bych tam pravidelně a celé funkční období. Vyčlenil bych si na to kus dne v pracovním týdnu a nebral bych to jako ztracený čas. Možná bych raději oželel nějakou zahraničněpolitickou akci, abych s lidmi v regionech mluvil, aby vláda nezaspala a své poselství, co dělá, vysvětlovala," avizoval.
Stejně tak sdělil, že by posílil vládní tým, který se věnuje boji proti dezinformacím. "Struktura na Úřadu vlády, kterou teď vede Otakar Foltýn (od loňského koordinátor strategické komunikace - pozn. red.), který tomu rozumí a má nasazení, musí být větší, bytelnější. Musí mít více analytiků, více možností, musí umět zaplatit nejkvalitnější lidi," řekl Rakušan. Přitom ale dodal, že pro boj s dezinformacemi je klíčové zejména vzdělávání a schopnost lidí číst důvěryhodné informace.