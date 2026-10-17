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Domácí

Rakušan nad očekávání, vysmátý Kupka a zklamaný Babiš. Druhé kolo senátních voleb obrazem

Vít Rakušan, předseda, politik, volební štáb STAN
Například senátor STAN David Smoljak uspěl v Praze souboji s kandidátkou ODS Dagmar Peckovou. Ve druhém kole získal 78,73 procenta hlasů, Pecková dostala 21,26 procenta hlasů.
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Podle lídra ODS Martina Kupky Senát zůstává pojistkou demokracie a protiváhou vládní většiny. Pro ODS byly volby úspěšné, když získala navíc dva mandáty k pěti obhajovaným.
Miloš Vystrčil (na snímku na cestě do volebního štábu) tak zůstane zřejmě předsedou Senátu, protože ODS s TOP 09 zůstává nejsilnější frakcí.
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Předseda STAN Vít Rakušan ve volebním štábu Starostů 17. října 2026, Praha. K úsměvu měl dobrý důvod - výsledek Starostů za jednoznačné vítězství, je podle něj absolutně nad očekávání. |
Foto: ČTK – Říhová Michaela
Domácí,ČTK
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Starostové a nezávislí po šesti letech opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich 14 kandidátů a zůstanou tak druhým nejsilnějším klubem. Polepšila si ODS, která získala sedm senátorů, přičemž obhajovala pět křesel. Její klub s TOP 09 tak zůstává nejsilnější frakcí. Naopak vládní ANO o jednoho senátora přišlo, když ze 13 jeho finalistů neuspěl ani jeden. Předseda hnutí, premiér Andrej Babiš, označil výsledek za katastrofální. Atmosféru druhého kola senátních voleb dokládají i snímky v naší galerii.

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Ještě větší debakl, než se čekalo. Začíná Babiš ztrácet půdu pod nohama?

Katastrofa pro hnutí ANO. Do letošních senátních voleb vstupovalo hnutí ANO s obhajobou jednoho senátorského křesla. Premiér Andrej Babiš před volbami avizoval, že má ambici změnit poměry v horní komoře. To se ale nepodařilo, ANO nezískalo žádný mandát, navíc o své jediné obhajované křeslo přišlo. Další zajímavé momenty voleb ve videu výše.

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