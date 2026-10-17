Rakušan nad očekávání, vysmátý Kupka a zklamaný Babiš. Druhé kolo senátních voleb obrazem

Starostové a nezávislí po šesti letech opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich 14 kandidátů a zůstanou tak druhým nejsilnějším klubem. Polepšila si ODS, která získala sedm senátorů, přičemž obhajovala pět křesel. Její klub s TOP 09 tak zůstává nejsilnější frakcí. Naopak vládní ANO o jednoho senátora přišlo, když ze 13 jeho finalistů neuspěl ani jeden. Předseda hnutí, premiér Andrej Babiš, označil výsledek za katastrofální. Atmosféru druhého kola senátních voleb dokládají i snímky v naší galerii.
Ještě větší debakl, než se čekalo. Začíná Babiš ztrácet půdu pod nohama?
Katastrofa pro hnutí ANO. Do letošních senátních voleb vstupovalo hnutí ANO s obhajobou jednoho senátorského křesla. Premiér Andrej Babiš před volbami avizoval, že má ambici změnit poměry v horní komoře. To se ale nepodařilo, ANO nezískalo žádný mandát, navíc o své jediné obhajované křeslo přišlo. Další zajímavé momenty voleb ve videu výše.
Bleskový zásah nad Černým mořem: Rumunské stíhačky sestřelily dva drony
Dva stroje F-16 rumunského letectva dnes v Černém moři nad výsostnými vodami země sestřelily krátce po sobě dva bezpilotní letouny, uvedlo tamní ministerstvo obrany na webu. O původu dronů se úřady zatím nezmínily.
Nechci ho ani vidět, zuřil Trpišovský po excesu Chorého. Parťáka odepsal i Holeš
Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský je zdrcený z chování útočníka Tomáše Chorého, který za vztyčený prostředníček směrem k rozhodčímu dostal v ligovém utkání s Hradcem Králové (0:0) již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony.
Souboj českých reprezentantů skončil senzací. Nováček díky trefě Šína zdolal mistra
Matěj Šín vstřelil v nizozemské lize vítězný gól fotbalistů Haagu v utkání proti obhájci titulu PSV Eindhoven, za který chytal brankář Matěj Kovář. Nováček soutěže vyhrál 2:1 a v devátém kole si připsal první tříbodový zisk v sezoně.
Fantastický obrat pro Siniakovou. O jubilejní titul si zahraje zase s jinou parťačkou
Tenistka Kateřina Siniaková bude ve Wu-chanu hrát o 40. titul ve čtyřhře. Světová jednička postoupila do finále s Australankou Storm Hunterovou. Proti Italkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové zvítězily 5:7, 7:5 a 12:10, přičemž čelily celkem sedmi mečbolům a v závěrečném super tie-breaku prohrávaly už 4:9.