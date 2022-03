Rakušan a Lipavský mohou sáhnout na 200 milionů ze státních rezerv na pomoc Ukrajině

Vláda Petra Fialy (ODS) ve prospěch Ruskem napadené Ukrajiny uvolnila vojenskou, humanitární i lékařskou pomoc. Kabinet chce nyní podporu ještě zefektivnit. Je připravený umožnit ministrům vnitra a zahraničí, aby v případě potřeby využili zásoby Správy státních hmotných rezerv. Rozhodnout mohou o pomoci do výše 200 milionů korun. Tuto pravomoc smí využít jen během nouzového stavu.

Česko je od 4. března v nouzovém stavu. Fialův kabinet ho na rozdíl od praxe předchozích dvou let nevyhlásil kvůli restrikcím proti epidemii nemoci covid-19, ale pro účinné zapojení státní správy do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Podle odhadů se jich před válkou stáhlo do bezpečí České republiky zhruba 200 tisíc. Jejich počet by podle některých expertů měl kulminovat u počtu 450 tisíc lidí.

Vláda na středečním zasedání projedná návrh, podle kterého by mohla během nouzového stavu namířit pomoc směrem na Ukrajinu, případně do zemí přijímajících její uprchlíky. V případě jeho schválení budou moci ministři vnitra Vít Rakušan (STAN) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ve spolupráci s ředitelem Správy státních hmotných rezerv Pavlem Švagrem přímo určit materiál vhodný k vývozu.

"Aby ministr zahraničních věcí (…) v součinnosti s prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra a předsedou Správy státních hmotných rezerv rozhodoval o bezplatném poskytnutí státních hmotných rezerv pro humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, a to do celkové výše 200 milionů korun po dobu nouzového stavu," stojí v návrhu usnesení vlády, které Aktuálně.cz získalo.

Pomoc v době zintenzivnění konfliktu

Správa státních hmotných rezerv schraňuje několik základních druhů zásob, které mají sloužit během krizových stavů. Jde třeba o energetické suroviny, potravinové polotovary nebo lékařský materiál. Část z nich chce mít Fialova vláda připravenou, aby ji mohla v případě nutnosti co nejrychleji vypravit do místa krize. Reaguje tím na zintenzivnění ruské agrese na Ukrajině.

"Stoupají útoky na civilní struktury a zintenzivňují se dopady konfliktu na civilní obyvatelstvo. Humanitární pomoc České republiky proto musí být za účelem její maximální efektivity poskytována v závislosti na vývoji situace co nejrychleji a současně tak, aby odpovídala aktuálním potřebám obyvatelstva Ukrajiny i uprchlíků z Ukrajiny v sousedních zemích, zejména Moldavsku," stojí v odůvodnění návrhu.

Fialův kabinet připouští, že jeho dosud poskytovaná humanitární podpora vzhledem k vývoji konfliktu nemusí stačit. Proto si chce uvolnit ruce při využití státních hmotných rezerv. Pravomoc rozhodovat o jejich nasazení připadá ministrům vnitra a zahraničí podle zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

"Sortiment bude záležet na požadavcích dotčených zemí a také na našich možnostech. Na stole je třeba žádost Moldavska o poskytnutí pomoci týkající se ochranných pomůcek, jako jsou roušky, rukavice nebo ochranné obleky," řekl Aktuálně.cz šéf správy Pavel Švagr k tomu, které zásoby by mohly přijít první na řadu. Moldavsko coby jedna z nejchudších zemí Evropy pomáhá více než stovce tisíc uprchlíků.

Pravomoc během nouzového stavu

Možnost využívání této pravomoci bude ministrům náležet jen během nouzového stavu. Právě tento režim umožňuje, aby se pomoc distribuovala rychle. Nouzový stav platí do 2. dubna. Vzhledem k vývoji ruské agrese na Ukrajině a množství lidí utíkajících za záchranou života do okolních zemích lze předpokládat, že vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu.

"Jde o poskytování humanitární pomoci ve formě darovací smlouvy, kterou s příjemcem bude uzavírat Správa státních hmotných rezerv. Finanční vypořádání těchto darů se bude řešit až po skončení nouzového stavu. Cílem je zrychlit poskytování humanitární pomoci do zahraničí v této mimořádné době," podotkl předseda správy Švagr.

Příjemci, tedy Ukrajině či státu pomáhajícímu jejím občanům, správa poskytne materiál zdarma, hradit se bude s největší pravděpodobností ze státního rozpočtu. Správa už minulý týden na Ukrajinu dopravila první dávku pomoci, jednalo se o 950 palet lékařských zásob, jako jsou injekční stříkačky a jehly, přístroje na podporu dýchání či přímo plicní ventilátory za 85 milionů korun.

300 milionů z ministerstev vnitra a zahraničí

Fialova vláda od začátku ruské invaze na Ukrajině a následné uprchlické vlny rozhodla o jednorázové pomoci ve výši 23 milionů korun. Současně se usnesla, že ministerstva zahraničí a vnitra mohou pro další pomoc využít každé 150 milionů korun ze svého rozpočtu. První peníze utratil Černínský palác právě za logistiku a dopravu výše zmíněné dodávky ze státních rezerv.

"Dále byly identifikovány humanitární projekty s místními neziskovými organizacemi - našimi partnery z dřívější spolupráce - na Ukrajině i v Moldavsku, celkem 20 milionů korun, a dodávky materiální pomoci pro Ukrajinu i Moldavsko v celkové hodnotě 40 milionů. Vyhlášena je dotační výzva pro české realizátory, na kterou ministerstvo předpokládá vyčlenit nejméně 50 milionů," sdělilo Aktuálně.cz ministerstvo zahraničí.

Vnitro na Ukrajinu dopravilo zdravotní materiál na ošetření popálenin po bombových útocích za 1,6 milionu korun, obdrželo jej popáleninové centrum v západoukrajinském Lvově. Z vnitra odešlo na Ukrajinu také šest tisíc vaků krve, Mezinárodnímu červenému kříži pošle 25 milionů korun na zajištění zdravotnické péče na Ukrajině a dalších 25 milionů na pomoc ženám a dětem uprchlým do Moldavska.

"Lékaři na Ukrajině pracují v podmínkách, které si nedokážeme představit. Beru jako naši povinnost dovézt jim až na místo zdravotnický materiál, který jim pomůže zachraňovat životy. Děkuji všem, kteří nám pomáhají," uvedl k tomu ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan, který bude středeční jednání kabinetu vzhledem k výpravě premiéra Fialy do Kyjeva řídit.