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Domácí

Rakušan chce Babišovi přetáhnout pětinu voličů. Data ukazují, zda má šanci

Michal Janko
Michal Janko
Michal Janko
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Každý pátý volič ANO je proevropský a podobně nastavený jako volič Starostů, prohlásil minulý týden předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Těchto téměř 400 tisíc hlasů by chtěl Babišovi přetáhnout. Datová redakce Aktuálně.cz se proto podívala na to, jak velké naděje tomuto smělému plánu dávají průzkumy politických preferencí.

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Volební štáb zástupců hnutí Starostové a nezávislí (STAN), kde sledují výsledky senátních a komunálních voleb, 10. října 2026, Praha. Předseda STAN Vít Rakušan hovoří s novináři.Foto: ČTK
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Úspěch Starostů v komunálních a senátních volbách spolu se stoupajícími preferencemi povzbudily Víta Rakušana k vyšším ambicím. Poté, co se STAN zvítězil nad ODS v klání o nejsilnější opoziční stranu, se začal poohlížet po hlasech z vládního tábora. Rakušan oznámil, že jeho hnutí se stane vyzyvatelem ANO Andreje Babiše.

„Jsme schopni hnutí ANO konkurovat, a to i v regionech, které byly jejich baštou. Vychází to z výsledků voleb, nikoliv z naší pýchy a nabubřelosti,“ citoval Rakušana portál Novinky. Šéf STAN svůj cíl opřel o předpoklad, že proevropsky naladěným voličům ANO vadí současný styl vládnutí, drahé hypotéky, rušení koncesionářských poplatků a rozpory v zahraniční politice Babišova kabinetu.

Řekni, kde ti voliči jsou

Jenže dosavadní průzkumy ukazují, že přání je spíš otcem myšlenky. Tito voliči, pokud lze vůbec mluvit o nějaké početné skupině, totiž nebudou tak snadno k mání. Velikost průniků mezi voličskými základnami vyčíslila nejnověji agentura STEM v rámci svého říjnového volebního modelu.

Výsledek? Mezi vládou a opozicí zeje hluboká propast, kterou jen málokterý volič překročí. Společnost je polarizovaná do dvou prakticky stejně velkých bloků. K pohybu preferencí pak dochází především uvnitř těchto bloků, nikoli mezi nimi.

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Platí to i pro dvojici ANO a STAN. Pouhých pět procent potenciálních voličů ANO by podle zjištění STEM teoreticky mohlo volit Starosty. Pro srovnání: S hnutím SPD sdílí ANO plných 42 procent potenciálních voličů, s Motoristy 30 procent.

Navíc to jsou podíly ze široké skupiny potenciálních voličů, tedy z maxima, kterého by strana mohla dosáhnout, pokud by bezezbytku naplnila svůj potenciál a přitáhla všechny váhající. Překryvy mezi skutečnými voliči ANO a STAN tak budou v absolutních počtech výrazně nižší.

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Starostové tedy v posledních měsících posílili zejména na úkor stran, se kterými seděli v minulé vládě. Až tři čtvrtiny potenciálních voličů lidovců, občanských demokratů, TOP 09 a Pirátů jsou zároveň potenciálními voliči Rakušanova hnutí. Data rozšířená o malé subjekty ukazují, že silný překryv má STAN také se Zelenými, o něco slabší s hnutím Naše Česko. U ostatních stran jsou průniky se Starosty zanedbatelné.

Přelivy voličů od voleb 2025 (září 2026)
Přelivy voličů od voleb 2025 (září 2026)Foto: Median

K podobným závěrům dospěla i agentura Median ve svém zářijovém modelu, během kterého zkoumala i skutečné přelivy voličů za uplynulý rok. Na to, že se v současnosti jedná o dva nejsilnější hráče na tuzemské politické scéně, je proužek značící přeliv voličů od Babiše k Rakušanovi tenoulinký. A v opačném směru jej agentura vůbec nenakreslila.

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Úspěch Rakušanovy mise se jeví nepravděpodobně i při pohledu na to, jaký je profil typického voliče hnutí ANO. „Voličská základna hnutí ANO je tvořena dominantně lidmi bez maturity, voliči ve věku přes 60 let a také ženami,“ přibližují analytici agentury STEM. Příznivci Starostů jsou naopak zejména vzdělaní mladí lidé.

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