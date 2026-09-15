Rakousko prodloužilo kontroly na hranicích s Českem a dalšími zeměmi

Rakousko o šest měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. V úterý to podle agentury APA oznámil rakouský ministr vnitra Gerhard Karner, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná.
Rakousko tvrdí, že dřívější rozšíření kontrol z hranic do hloubky pohraničí bude mít na pravidelné přeshraniční dojíždění minimální dopad.
"Cíl zůstává stejný: zastavit převáděče a zločince, ale co nejméně zatížit pendlery," řekl Karner. Rakouské ministerstvo vnitra uvedlo, že své kroky koordinuje se sousedními státy. Poznamenalo, že nynější postup se ukazuje jako správný, neboť v minulém týdnu policie ve východní spolkové zemi Burgenland zadržela při nelegálním překračování hranic pouze dva lidi a že poslední žádost o azyl podaná v tomto regionu je z 9. července.
V Burgenlandu bude nadále pokračovat podpůrná mise rakouské armády, která policii s ostrahou hranice vypomáhá.
Rakousko zavádělo kvůli boji s nelegální migrací pohraniční kontroly postupně od podzimu 2015, v případě Česka se tak stalo v říjnu 2023. Na konci loňského roku rakouská média spekulovala, že kontroly by mohly skončit, neboť na to podle nich naléhala koaliční liberální strana NEOS.
Místo zastavení kontrol tehdy Karner oznámil, že Rakousko ostrahu hranic reorganizuje tak, aby se pozornost přenesla od hranic do celého pohraničí. Změna přístupu podle Vídně přinesla efektivnější a pružnější ostrahu pomezí.
Kontroly na vnitřních hranicích členských států Evropské unie kvůli zmírnění nelegální migrace provádí i další země, mimo jiné Německo. To kontroluje hranice se všemi svými sousedy, tedy i s Českem.
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