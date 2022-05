Rakousko podpoří rozšíření ropovodu TAL, spolupráce je nutná také u plynu, řekl Fiala

Rakouský kancléř Karl Nehammer je podle premiéra Petra Fialy (ODS) připraven podpořit rozšíření kapacity Transalpinského ropovodu. Česko by tak mělo zajištěnu dostatečnou kapacitu pro případ, že by nemohlo využívat ropu z Ruska. Řekl to po jednání lídrů v Praze. Nutné je spolupracovat i u plynu, shodli se státníci. Mluvili i o sankcích EU proti Rusku nebo prioritách předsednictví Česka v Radě EU.

"Velmi oceňuji, že pan kancléř je připraven svou autoritou podpořit naši snahu o rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL), abychom měli do budoucna zajištěnu dostatečnou kapacitu ropy v případě, že by z jakýchkoli důvodů ropa z Ruska nemohla být pro Českou republiku využita," řekl Fiala. O větším využití ropovodu TAL se mluví v souvislosti s možným unijním embargem na dovoz ropy z Ruska, která do Česka proudí zejména ropovodem Družba. Na TAL je Česko napojeno přes produktovod IKL. Z něj loni Česko pokrylo zhruba 51 procent dovozu ropy, který činil 6,8 milionu tun, vyplývá ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu. Související Maďarské "ne". Embargo na ruskou ropu se kvůli Viktoru Orbánovi odkládá Také ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) dříve zmínil, že nejvhodnější pro zajištění rozšířené kapacity ropovodů je TAL vedoucí z italského Terstu, což je také součástí dříve avizovaného energetického balíčku. Státníci hovořili o možnostech snižování závislosti na ruském plynu, která je v obou zemích vysoká. "Shodli jsme se na nutnosti spolupracovat se zeměmi, které mohou budovat, rozšiřovat kapacity a budovat nové LNG terminály," řekl Fiala. Rakousko je podle něj ve specifické situaci, neboť má jednu z největších kapacit zásobníků plynu v Evropě. "Bavili jsme se i o tom, jak by bylo možné pro Českou republiku kapacitu využít. To je otázka ne úplně jen politická, protože zásobníky jsou v soukromém majetku a je potřeba jednat i s těmi vlastníky," dodal český premiér. Fiala: EU navenek působí nejednotně Premiéři se v Praze bavili také o unijních jednáních o embargu na dovoz ruské ropy. Fialu na jednání o embargu mrzí, že Evropská unie působí nejednotně. Podle rakouského kancléře Karla Nehammera by Evropská komise měla oznamovat výsledky až po ukončení jednání. Země EU se v pondělí na nových sankcích proti Rusku opět neshodly, jejich přijetí brání nejednota kolem embarga na dovoz ropy. Evropská komise navrhla sankce před 13 dny a od té doby přišla s několika úpravami, které měly vyřešit požadavky oponujících zemí. Maďarsko a Slovensko dostaly z embarga, které má platit od konce letošního roku, výjimku do konce roku 2024, Česko do poloviny téhož roku. Zatímco Bratislava a Praha se podle diplomatů s ústupky spokojily, Budapešť vznáší další podmínky. Související První sankce, které výrazně pocítí i EU. Ropné embargo má Kreml zbavit peněz na válku Oba státníci se dostali také k otázce priorit českého předsednictví v Radě EU ve druhé polovině letošního roku. Podle nich by se mělo věnovat otázce západního Balkánu a jeho integrace do Evropské unie. Podle Nehammera vyžaduje region podporu a nesmí se na něj zapomenout kvůli válce na Ukrajině. Fiala po úterním jednání uvedl, že posun v integraci zemí západního Balkánu do EU je v zájmu Česka i Rakouska. Uvítal v té souvislosti velkou angažovanost Rakouska a jeho kancléře, který Česku nabídl osobní politickou podporu, své zkušenosti i kontakty z regionu. "Pro nás je to významné téma i proto, že se blíží naše předsednictví," řekl Fiala.