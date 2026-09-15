Rakouská policie zadržela čtyři Rakušanky spojované s přepadením obchodu v Česku

Rakouská policie po pátečním přepadení obchodu v Břeclavi zastavila u dolnorakouské obce Grosskrut vozidlo, kterým podezřelé osoby ujely. V úterním prohlášení to oznámila dolnorakouská policie s tím, že v autě byly čtyři rakouské občanky. Mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová ČTK řekla, že šlo o přepadení nehtového studia.
Dvě podezřelé se částečně doznaly, zbylé dvě ve věku 13 a 14 let nejsou podle českého práva trestně odpovědné.
Rakouská policie ve voze zajistila kukly, plynovou pistoli a odcizenou hotovost v eurech i korunách v řádu tisíců. Podle policie částka odpovídala ukradené sumě.
Dvě rakouské občanky ve věku 20 let se částečně přiznaly. Jedna uvedla, že byla řidičkou vozu, se kterým po přepadení obchody ženy odjely, druhá pak řekla, že jejím úkolem bylo dávat pozor. O úkolech mladších dívek se tisková zpráva rakouské policie nezmiňuje.
Hrůzová uvedla, že šlo o přepadení nehtového studia. Z něj podle ní vyběhli dva pachatelé, nasedli do vozu s rakouskou poznávací značkou a odjeli. Případ si podle Hrůzové rakouská strana převezme.
Rakouská policie auto zastavila v pátek 11. září u obce Grosskrut u nájezdu na dálnici A5. Rakouští policisté se do pátrání zapojili poté, co je vyrozuměli jejich čeští kolegové.
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