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Domácí

Zabte tu sv*ni! Za výhrůžky novinářce pod Rajchlovým příspěvkem padla podmínka

ČTK

Za výhrůžky smrtí novinářce na Facebooku pod příspěvkem poslance Jindřicha Rajchla (PRO) uložil Okresní soud v Děčíně obžalovanému přispěvateli půlroční podmínku a peněžitý trest 10 tisíc korun.

Věřím, že naše strana PRO bude dál růst, toto je jen začátek, prohlašuje nový poslanec a šéf PRO Jindřich Rajchl
Věřím, že naše strana PRO bude dál růst, toto je jen začátek, prohlašuje nový poslanec a šéf PRO Jindřich RajchlFoto: Aktuálně.cz – Radek Bartoníček
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Informoval o tom v pátek server Novinky.cz. Na síti LinkedIn rozhodnutí soudu vůči seniorovi uvítala i dotčená novinářka Zuzana Černá s tím, že hrdinové za klávesnicí se za anonymitu neschovají.

Podle trestního příkazu, jehož části zveřejnil analytik Pirátů Janusz Konieczny, se obžalovaný dopustil veřejného podněcování k trestnému činu. Podle analytika jde o jednoho ze dvou uživatelů Facebooku, na které podal v květnu trestní oznámení kvůli jejich výrokům pod jedním z poslancových příspěvků.

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„Jsem ráda. Ne proto, že by to mělo být primárně o mně. Ale proto, že tímhle jako společnost dáváme jasně najevo, že hrdinové za klávesnicí se za anonymitu neschovají. A že nenávist za počítačem se počítá. Hranice mezi kritikou a trestným činem existuje a nabádání k násilí za ní jednoznačně leží,“ uvedla novinářka internetového portálu PastVina, dříve reportérka České televize.

Portál PastVina v červenci na webu informoval, že zhruba po roce činnosti končí. „Problém nastal ve chvíli, kdy bylo jasné, že nám vypadl klíčový zdroj podpory, se kterým jsme počítali pro překlenutí období do úplné finanční soběstačnosti. PastVina proto jako projekt Hlídače státu už dál pokračovat nemůže,“ uvedla redakce.

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Novinářka Černá kritizovala poslance Rajchla za to, že přestože se stavěl proti pandemické úmluvě Světové zdravotnické organizace, na jednání o ní přišel pozdě a do debaty se nezapojil. Rajchl v reakci na to napsal příspěvek plný urážek na adresu novinářky. Pod ním se do Černé pustili i další uživatelé. „Proč ta m**ka nevisí?“ a „Zabte někdo tu s**ni“, psali například.

„Tohle fakt není legrace a pomatený člověk klidně může přejít od vyhrůžek k činům. Spoluodpovědnost za to mají i ti, co burcují k nenávisti - v tomto případě to byl poslanec SPD Jindřich Rajchl, který tuto výzvu k vraždě pod svým příspěvkem patrně pořád nesmazal,“ uvedl Janusz.

Rajchl se v minulosti vyjadřoval i k Janu Stránskému ze Seznam Zpráv nebo Saše Uhlové z deníku Alarm. Mezinárodní tiskový institut kvůli tomu v květnu poslal otevřený dopis předsedovi Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), ve kterém jej žádal, aby se Rajchl omluvil a podobných útoků se do budoucna zdržel.

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