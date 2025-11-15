Rajchl není zdaleka jediný. Kdo další z českých politiků má choulostivá videa?

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl ovšem není jediný, jehož politickou kariéru zasáhla kauza spojená se zveřejněním pornografických materiálů. Jejich existence přitom může pro politiky před jejich zveřejněním znamenat snadnou vydíratelnost. Poté, co se dostanou na povrch, zase reputační problém.
Striptýz bezpečnostního lobbisty
Nejznámějším se v této souvislosti stalo intimní video lobbisty Jakuba Jandy. Ačkoliv nebyl členem politické strany, v Poslanecké sněmovně působil jako poradce. Janda, který dlouhodobě pracuje v nevládní politické organizaci Evropské hodnoty, přiznal, že v devatenácti letech video s pornografickým obsahem natočil.
"Ve svých devatenácti letech jsem přišel do Prahy a zaujala mě nabídka, kde jsem mohl natočit svůj striptýz. Byl jsem na to zvědavý, ale zároveň hrozně naivní. Řekl jsem si, že bych to mohl zkusit. V tom videu jsem já osobně. Jsem tam nahý, jsem to já, s nikým jiným tam nejsem. Dnes se za to stydím," uvedl otevřeně před osmi lety pro Expres s tím, že nyní cítí, že intimita by měla být soukromá věc.
Janda se pak na sociálních sítích vyjádřil i k aktuálně probíhající aféře. "Rád bych na základě své osobní zkušenosti pana poslance za Ruskou federaci Jindřicha Reichla (sic) ujistil, že i po zveřejnění pornografické kariéry jde normálně pokračovat ve veřejném životě, nebo dokonce pracovat na bezpečnostní politice Česka i aliančních států," uvedl a rýpl si do Rajchlových proruských postojů.
Má to ale podle něj tři podmínky, mezi něž řadí například to, že se ke všemu musí člověk postavit čelem, chovat se slušně a "nesmí být vlastizrádce pracující pro nepřítele své země".
"Nerozvážnost" pirátské zastupitelky
Pornografické video se pak objevilo i v souvislosti s bývalou předsedkyní pražských zastupitelů za Piráty Michaelou Krausovou. Erotické video, ve kterém figuruje, bylo volně přístupné na internetovém serveru.
"V Pirátské straně aktivně působím osm let. O této nerozvážnosti z mládí vědí moji kolegové od počátku. Neudělala jsem ale nic nelegálního," uvedla pak na vysvětlenou před sedmi lety, kdy se video objevilo.
"K podobnému kroku se může uchýlit kdokoliv, ať už z důvodu finanční tísně, nebo prostě jen z důvodu pubertálního objevování světa, což byl můj případ." uvedla dále s tím, že věc považuje za uzavřenou.
Lidovecká zastupitelka prodávala své akty
Loni pak server Seznam Zprávy upozornil na to, že tehdejší členka lidovců a zastupitelka města Karviné Mariam Szyja na internetu prodává své nahé fotografie. Politička v krajských volbách kandidovala za hnutí Spolu.
Lidovci tehdy přes mluvčího vzkázali, že jde o umělecké fotografie. Politička ale následně z kandidátky odstoupila a ve straně skončila.
Erotická reklama poslankyně SPD
Vyzývavé, ač ne pornografické, video se pak objevilo také například v souvislosti s političkou SPD a poslankyní Lucií Šafránkovou. Vystupovala totiž v reklamě produkční agentury, která se věnovala zprostředkování vystupujících na kulturních akcích. Reklama pak má mírně erotický podtext.
Orgie šňupajícího kancléře Forejta
Existuje taktéž videonahrávka, ačkoliv neveřejná, o které před lety informoval server HlídacíPes.org. Je na ní zachycen polonahý bývalý hradní kancléř Jindřich Forejt. Na neveřejném videu, které bylo nabídnuto několika redakcím, muž šňupe bílou látku. Další části videa pak mají zachycovat "orgie s prostituty".
"I want more"
A známou se pak stala i nahrávka tehdejšího náměstka brněnského primátora Matěje Hollana, který se před devíti lety při výletu do ukrajinského Lvova nechal zbičovat. Po sítích se tak šířilo video, kde politik po ranách důtkami opakuje "I want more".
"Kdo o něčem takovém tajně sníte - zkuste si to. Je to dobré zpestření večera nebo něčeho jiného. Jen doporučuju, neberte si s sebou kamarády, kteří to hned dají na Facebook, teda hlavně pokud jste osoba veřejně činná a nemáte zájem sdílet se všemi své sexuální touhy," uvedl poté Hollan.