Tünde Bartha přijde o byt. Radní Prahy 3 vypoví šéfce úřadu vlády nájem

Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tünde Bartha kvůli porušení podmínek nájmu. Výpověď ve středu schválili radní městské části. Rodina Bartha si podle zjištění Deníku N byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné a i když v něm vysoká státní úřednice je evidována, reálně ho využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny.
„Rada městské části Praha 3 na středečním jednání rozhodla o výpovědi z nájmu bytu nájemcům Kolomanu a Tünde Bartha s výpovědní dobou tři měsíce, a to z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemců bytu. Důvodem výpovědi je přenechání předmětu nájmu třetím osobám bez předchozího souhlasu pronajímatele,“ uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň. Dodal, že podrobnější informace radnice do uzavření případu nebude sdělovat.
Rodina Bartha za pronájem bytu o rozloze 70 metrů čtverečních platí podle Deníku N asi 11 000 korun měsíčně. Bartha podle svého vyjádření žije v Průhonicích v objektu patřícím společnosti Imoba premiéra Andreje Babiše (ANO), její dcera s manželem bydlí v Maďarsku.
Manželé Barthovi městský byt podle deníku získali v roce 2004, kdy ho vyměnili za jiný městský byt v Praze 8. Bartha podle zjištění deníku sama vlastní tři byty a v loňském roce navíc za 19 milionů korun prodala rodinný dům u Prahy.
Kritice v poslední době čelí i nominant pražské buňky ANO na primátora Ondřej Prokop kvůli zjištění Seznam Zpráv, že v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Server ve středu také napsal, že Prokop uvedl za poslední tři roky ve třech různých přiznáních rozdílné údaje o svých příjmech a částky se lišily o miliony.
Pražští zastupitelé Prokopa kvůli kauze odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru a radní města v pondělí odhlasovali jeho konec v dozorčí radě dopravního podniku. Prokopovy problémy se nelíbí ani premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, o jeho setrvání v čele pražské kandidátky bude jednat na konci června výbor hnutí. Ten kandidátky na základě návrhů místních organizací finálně schvaluje.
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