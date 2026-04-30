Ovlivňuje uhlobaron dění v České televizi? Tato kauza se rozplétá už několik měsíců. Miliardář totiž zažaloval bývalého poslance Jakuba Michálka, jenž ve svém textu popisuje, jak údajně Tykač promlouvá do fungování televize. Soud si nyní jako svědka předvolal i radního ČT Pavla Matochu. Jeho hlas je údajně zachycen na nahrávce, kde se mluví o nedoplatku peněz v souvislosti s volbou ředitele ČT.
„Žalobce sdělil, že jako účastník řízení nesouhlasí se svým výslechem,“ oznámil soudce Pavel Mihola. Jen pár minut poté, co v síni Obvodního soudu pro Prahu 3 ve čtvrtek ráno začalo jednání, tak bylo jasné, že uhlobaron Pavel Tykač osobně nedorazí ani tentokrát.
Po více než čtyřech měsících na Žižkově pokračovala kauza, v níž Tykač podal žalobu na Jakuba Michálka. Miliardář chce po bývalém pirátském poslanci omluvu kvůli textu s titulkem „Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem“. Ten Michálek vydal na podzim roku 2024.
A mimo jiné v něm naznačuje, že uhlobaron a majitel energetické skupiny Sev.en ovlivňuje přes některé členy Rady České televize dění ve veřejnoprávním médiu. Zájem Tykače o manévrování mediálního dění Michálek ve svém blogu dokreslil několika výroky, které pak miliardář napadl.
Během čtvrtečního jednání se promítalo hned několik reportáží a rozhovorů z archivu zpravodajství České televize. V nich vystupovala třeba i přímo Ivana Tykač, manželka miliardáře. Nebo ČT prezentovala data jejího institutu Solvo či aktivity její společnosti Women4Women, která z většiny rozděluje peníze ministerstva školství na obědy pro sociálně slabé děti.
Na těchto veřejnoprávních produktech chtěl Pavel Uhl, právní zástupce nepřítomného Jakuba Michálka, dokreslit údajnou vazbu mezi ČT a Tykačovými.
„Žalobce (Pavel Tykač) neměl žádný vliv na to, jak vypadaly jednotlivé pořady ČT, a na složení hostů diskusních pořadů,“ odmítá takovou linku Petr Poledne, uhlobaronův advokát.
„Není pravda, že by měl žalobce (Pavel Tykač) jakékoliv privilegované postavení v ČT, o čemž nejlépe svědčí soudní spory na ochranu osobnosti, které vedl žalobce proti ČT,“ pokračuje Poledne. Faktem nicméně je, že autoři reportáží, které Tykač takto napadl, už v ČT vesměs nepracují. Včetně tvůrce tohoto článku.
„Víš co, jde o princip“
Jako další důkaz Pavel Uhl navrhnul výslech Pavla Matochy, radního ČT. Ten chce nyní svůj mandát v kontrolním orgánu veřejnoprávního média obhájit. Probíhající poslaneckou volbu ale značně komplikuje citlivá nahrávka, kterou nedávno zveřejnil novinář Marek Wollner na webu Forum24.cz.
Podle serveru se dva členové rady – Matocha a Roman Bradáč – na zvukovém záznamu způsobu baví stylem připomínajícím korupční jednání: „Hele, já jsem ještě nedostal od (nezřetelné jméno) zbytek těch peněz za tu volbu. Víš co, jde o princip.“
Jak už deník Aktuálně.cz uvedl, situace by mohla souviset s volbou ředitele ČT v roce 2023, z níž jako vítěz nakonec vzešel Jan Souček.
Co zaznělo na nahrávce:
„Jo. Ty jsi jako ještě nedostal nic?
„Ale jo, dostal. Ale není to prostě všecko.“
„A kolik teda ještě chybí?“
„No, ještě 500.“
„Jako ještě půl mega?“
„Jo.“
„Já teda zjistím, jak to celý je. Ale určitě to dostaneš.“
Matocha se proti takovému nařčení brání a mluví o podání žaloby. A jako svědek teď bude muset navíc radní vystoupit i v kauze Tykač versus Michálek. „Tento důkaz provedeme, předvoláme pana Matochu,“ vyhověl samosoudce Pavel Mihola návrhu Pavla Uhla.
Kromě toho si justice vyžádá i účetnictví Pražské šachové společnosti z let 2016 až 2024, již Matocha zakládal a dlouhé roky vedl. „Ediční povinnost soudu splníme, to další už bude na vás,“ prohlásil Mihola směrem k Uhlovi. Advokát totiž musí na dokumentech doložit Michálkovo tvrzení, že „Tykač sponzoruje“ radního Matochu.
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i samotného Pavla Matochu. Ten však na dotaz zaslaný textovou zprávou do vydání článku nijak nezareagoval.
Po téměř tříhodinovém dokazování soudce Pavel Mihola čtvrteční jednání odročil. Pokračovat by se mělo, i v přítomnosti člena Rady ČT v pozici svědka, až během letních měsíců.
Autor působil v letech 2022 až 2024 v České televizi.
