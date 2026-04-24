Radní ČT dostali od vlády ultimátum. Mají dokázat, že video „za půl mega“ je podvrh

Volba členů Rady ČT dostala po zveřejnění údajné nahrávky novou zápletku. Na ní se měli bavit dva členové Rady ČT – Pavel Matocha a Roman Bradáč – způsobem, který může naznačovat korupční jednání. Opozice nejdřív volbu ve sněmovně zablokovala, zástupci vládních stran dali následně oběma radním ultimátum.
První reakce koaličních politiků na nahrávku, se kterou přišel minulý týden server Fórum 24, působila jednoznačně. Bagatelizovali její pravost a dodávali, že s ní přišel nedůvěryhodný zdroj.
Jenomže pak se do věci vložil premiér Andrej Babiš (ANO), který se v rozhovoru pro Deník nechal slyšet, že je potřeba, aby bylo jasno v tom, zda jde o reálný rozhovor, nebo o podvrh umělé inteligence. „Ale určitě je taková věc nepřijatelná,“ dodal.
Pro připomenutí: na nahrávce údajně radní ČT Pavel Matocha a Roman Bradáč rozmlouvají způsobem, který může naznačovat korupční jednání. Hlas, který by mohl patřit Bradáčovi, na záznamu říká, že ještě nedostal všechno. A na otázku, kolik ještě chybí, reaguje slovy „pět set“. Následuje tato replika: „Jako ještě půl mega? (…) Já teda zjistím, jak to celý je. Ale určitě to dostaneš.“
Bradáč s Matochou pravost nahrávky odmítají. Společně kvůli ní podali trestní oznámení pro pomluvu.
Oběma ale její zveřejnění zkomplikovalo obhajobu mandátu v Radě ČT. Opozice totiž volbu, která se měla původně uskutečnit ve středu, zablokovala. Oba radní také zkraje týdne vyzvala, aby z volby odstoupili. A Babiš následně jasně řekl, že pokud by šlo o autentický záznam, je to pro něj nepřijatelné.
V mezičase přišel server Odkryto.cz s tím, že nahrávku, na které se mají radní ČT Pavel Matocha a Roman Bradáč bavit o půlmilionovém „nedoplatku“, šetří protimafiánský policejní útvar NCOZ.
Jednoduše řečeno: pokud byli ještě minulý týden oba radní označováni za jedny z favoritů volby do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize, nyní se jejich situace zkomplikovala. Jak vyplývá z reakcí zástupců koalice, mají dva týdny na to, aby svá jména očistili.
„Teď je 14 dnů před námi a zrovna tento případ je černobílý – buď je to pravda a pak je nepřijatelné, aby oba kandidovali, nebo je to fake. A pak je nepřijatelné, že se tu někdo kromě poškozování jejich jmen snaží také ovlivnit volby do mediální rady,“ řekl Patrik Nacher (ANO) ve čtvrtek večer Aktuálně.cz.
„Obraťte se na Taťánu Malou, já to neřeším. Jsem na Kypru, mám jiné úkoly,“ reagoval pak na dotaz redakce premiér Babiš. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá však na opakované dotazy do zveřejnění článku nereagovala.
Její stranický kolega, ministr průmyslu a první místopředseda hnutí Karel Havlíček nicméně řekl, že není úkolem politiků zjišťovat, jak a jestli se bude ověřovat pravost nahrávky. „Předpokládám, že pokud je to dezinformace, tak to dokážou prokázat dotčené osoby,“ dodal ve čtvrtek.
Proto také Aktuálně.cz oslovilo Pavla Matochu a Romana Bradáče s dotazem, zda budou podnikat nějaké kroky, aby dokázali, že je nahrávka, s níž přišel server Fórum 24, podvrh. Matocha na náš dotaz nereagoval. Bradáč ovšem uvedl, že kroky podnikají a patrně v tom budou pokračovat.
A pokud Nacher tvrdí, že na to mají dva týdny, v zákulisí dolní komory se hovoří také o tom, že další pokus zvolit členy Rady ČT poslanci podniknou až na konci května. V takovém případě by měli Matocha s Bradáčem na očištění svého jména celý měsíc.
