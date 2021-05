Kardinál Duka podporuje radní Lipovskou i poté, co ji Graubner vyzval k rezignaci

Kardinál Dominik Duka nadále stojí za nominací ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize. Hlava české katolické církve to v úterý uvedla na twitteru. Lipovskou do rady nominovala Česká biskupská konference. Její předseda Jan Graubner minulý týden Lipovskou vyzval k rezignaci, protože podle něj její činnost v radě vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob.

Kardinál Duka je přesvědčený, že Lipovská čelí dalšímu kolu nevybíravých útoků. "Cítím za svou povinnost už poněkolikáté zopakovat, že si za nominací dr. Lipovské do Rady ČT pevně stojím, stejně jako za svým názorem na otázku jejich odborných a morálních kvalit," uvedl v úterý kardinál. Vyjádření Lipovské ČTK zjišťuje. V tuto chvíli, kdy slečna Lipovská čelí dalšímu kolu nevybíravých útoků, cítím za svou povinnost už poněkolikáté zopakovat, že si za nominací dr.Lipovské do Rady ČT pevně stojím, stejně jako za svým názorem na otázku jejich odborných a morálních kvalit. https://t.co/rcvUTNeLnH pic.twitter.com/jKy3OAMVGR — Kardinál Duka (@dominikduka) May 18, 2021 Znepokojení nad působením Lipovské v radě veřejnoprávní televize nedávno vyjádřili autoři dopisu adresovaného olomouckému arcibiskupovi a předsedovi ČBK Graubnerovi. V textu, na který v úterý upozornil server Forum24, tvrdí, že Lipovská svou roli při kontrole ČT pochopila jako konfrontační a její útoky na ředitele ČT Petra Dvořáka mohou vést k zablokování veškeré komunikace mezi ředitelem a radou, nebo k jeho odvolání. Mlčení biskupského sboru k jednání Lipovské podle autorů dopisu ohrožuje důvěryhodnost biskupů u řady věřících i nevěřících. Předseda České biskupské konference na dopis reagoval v prohlášení, které minulý týden biskupská konference zveřejnila na webu. "Mrzí mě, že členka Rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. V tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti," uvedl Graubner. Dodal, že jediné, co může učinit, a již to udělal, je vyzvat Lipovskou, aby zvážila své setrvání v Radě ČT a na post rezignovala. Členkou Rady ČT je Lipovská od loňského května. Počátkem letošního dubna Lipovská obvinila ředitele ČT Dvořáka ze střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní podíl ve společnosti Gopas, od které si televize objednala školení. Střet zájmů, za který by mu hrozilo odvolání z čela televize, Dvořák odmítl. Žádné nedostatky v obchodních vztazích ČT se školící firmou Gopas následně nezjistila dozorčí komise Rady ČT.