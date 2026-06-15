Radní chtějí mít lanovku na Petřín bezbariérovou, vzpomněli si ale pozdě

Pražský dopravní podnik (DPP) začne připravovat bezbariérové úpravy stanic lanové dráhy na Petřín. V pondělí to schválili radní města. Odhad nákladů je 80 milionů korun. Práce by mohly začít v roce 2028 a skončit v roce 2030. Lanovka má při nich zůstat v provozu.
Podnik aktuálně dráhu na Petřín rekonstruuje, znovu by měla začít jezdit v září s novými vozy. Opoziční ANO kritizovalo, že město bezbariérovost nezajistilo již při aktuálních pracích.
Úpravy budou nutné ve všech třech stanicích, tedy dolním Újezdu, horním Petříně a v mezistanici Nebozízek. Nejrozsáhlejší budou práce v dolní stanici, kde podnik plánuje vybudování nového podzemního objektu se dvěma výtahy. Kvůli sklonu stávajících cest ke stanici budou podle schváleného materiálu nutné i úpravy okolí.
Po zprovoznění nového podzemního prostoru bude možná i modernizace stávajících prostor, například odstranění prvků přidaných v 80. letech 20. století.
Horní stanice lanovky je podle dokumentu plně v majetku DPP, takže úpravy zahrnující rampy či výstup ven do sadů včetně odbavovacího systému nebudou podmíněny souhlasem dalších majitelů. Podnik nicméně plánuje vykoupit pozemky v okolí pro zajištění bezbariérové cesty ke stanici.
Problémová stanice uprostřed kopce
V prostřední stanici Nebozízek je podle podniku hlavním limitem fakt, že se nachází uprostřed kopce.
„Pro zajištění plně bezbariérového přístupu na stanici Nebozízek je limitem stávající řešení pěších cest v parku Petřín, které neodpovídají vyhláškám o bezbariérovosti,“ stojí v dokumentu. V samotné stanici by měl vzniknout výtah.
Úpravy ve stanicích budou zahrnovat také nový odbavovací systém s možností si na místě koupit jednorázové jízdenky na lanovku. Standardní jednotlivé jízdenky pražské MHD již nebude možné používat, naopak použití časových jízdenek zůstane zachováno.
Na bezbariérový přístup se zapomnělo
Postup města s ohledem na dokončovanou rekonstrukci dráhy kritizoval opoziční zastupitel a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop.
„Ostrý provoz začne za pár měsíců, ale na bezbariérový přístup se zapomnělo. To je typický rukopis současné koalice: prioritou je stříhání pásky a hezké PR fotky, teprve potom otázka, jak se k lanovce dostanou lidé se sníženou pohyblivostí, senioři nebo rodiče s kočárky. Ti se svezou až v roce 2030, jestli vůbec...“ uvedl.
Lanovka z Újezda přes Nebozízek na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy bylo nutné ji uzavřít kvůli poškození trati dešti. Práce na rekonstrukci začaly loni v březnu a jsou již prakticky hotovy.
Nyní bude dopravní podnik testovat nové vozy, které vyrobila za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa podle designu českého studia Anna Marešová designers. Po jejich schválení úřady začne dráha znovu jezdit, podle předpokladu to bude v září.
Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela o 20 let později.
Nynější kompletní rekonstrukce byla podle dopravního podniku nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly i dosavadní vozy.
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